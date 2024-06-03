Минулого тижня росіяни обстріляли 19 населених пунктів Чернігівської області, одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення
За тиждень ворог 43 рази обстріляв населені пункти Чернігівської області. Зафіксовано 230 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Через обстріли росіян один цивільний мешканець області загинув, ще двоє отримали поранення.
Пошкоджено будинки, лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомлялось, увечері 28 травня 2024 року війська РФ обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівської області. Під обстріл потрапила Семенівська громада Новгород-Сіверського району, загинув чоловік.
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показати весь коментар03.06.2024 10:45 Відповісти Мені подобається 0
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