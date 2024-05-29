Ворог ударив по Чернігівщині, загинув чоловік (оновлено). ФОТОрепортаж
Увечері 28 травня 2024 року війська РФ обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під обстріл потрапила Семенівська громада Новгород-Сіверського району.
"Внаслідок мінометного обстрілу у власному домі зазнав поранень, несумісних з життям, мешканець Семенівської громади", - йдеться у повідомленні.
"Унаслідок російського мінометного обстрілу 48-річний місцевий мешканець зазнав тяжких травм - уламок боєприпасу пробив стіну будинку і влучив йому у голову. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні", - пізніше уточнили у МВС.
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