Доба на Сумщині: Окупанти обстріляли три громади з артилерії та мінометів

Вночі та вранці російські окупанти тричі атакували прикордоння та населенні пункти Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська громади.

Хотінську громаду окупанти обстріляли з мінометів (17 вибухів).

У Краснопільській громаді вдарили з артилерії (3 вибухи) та скинули з БПЛА ВОГ (1 вибух).

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