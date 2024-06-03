УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11558 відвідувачів онлайн
Новини Війна
301 0
обстріл (27076) Сумська область (3241)

Доба на Сумщині: Окупанти обстріляли три громади з артилерії та мінометів

Обстріли Сумщини

Вночі та вранці російські окупанти тричі атакували прикордоння та населенні пункти Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська громади.

Хотінську громаду окупанти обстріляли з мінометів (17 вибухів). 

У Краснопільській громаді вдарили з артилерії (3 вибухи) та скинули з БПЛА ВОГ (1 вибух).

Читайте: Доба на Харківщині: ракетний обстріл бази відпочинку у Слобожанській громаді та удар КАБом по Ізюмщині. Загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 