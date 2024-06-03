Сутки на Сумщине: Оккупанты обстреляли три громады из артиллерии и минометов
Ночью и утром российские оккупанты трижды атаковали приграничье и населенные пункты Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская громады.
Хотинскую громаду оккупанты обстреляли из минометов (17 взрывов).
В Краснопольской громаде ударили из артиллерии (3 взрыва) и сбросили с БПЛА ВОГ (1 взрыв).
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