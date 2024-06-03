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Новости Война
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обстрел (25772) Сумская область (2701)

Сутки на Сумщине: Оккупанты обстреляли три громады из артиллерии и минометов

Обстріли Сумщини

Ночью и утром российские оккупанты трижды атаковали приграничье и населенные пункты Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская громады.

Хотинскую громаду оккупанты обстреляли из минометов (17 взрывов).

В Краснопольской громаде ударили из артиллерии (3 взрыва) и сбросили с БПЛА ВОГ (1 взрыв).

Также читайте: Войска РФ обстреляли 10 громад Сумщины в течение дня: зафиксировано 46 взрывов
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