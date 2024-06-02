Войска РФ обстреляли 10 громад Сумщины в течение дня: зафиксировано 46 взрывов
2 июня российские оккупанты 19 раз атаковали Сумскую область различными видами вооружения.
Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Миропольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
- Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
- Белопольская громада: россияне нанесли удары с использованием БПЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БПЛА взрывные устройства (3 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
- Краснопольская громада: был обстрел из минометов (2 взрыва).
- Шосткинская громада: осуществлен обстрел кассетными боеприпасами (2 взрыва).
- Эсманьская громада: зафиксированы минометные обстрелы (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: нанесен удар с использованием БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
- Новослободская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
JuopunutBear
показать весь комментарий02.06.2024 23:02 Ответить Мне нравится 0
JuopunutBear
показать весь комментарий02.06.2024 23:04 Ответить Мне нравится 0
YU ST
показать весь комментарий02.06.2024 23:15 Ответить Мне нравится 0
Виталий 6b40280c
показать весь комментарий02.06.2024 23:40 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...