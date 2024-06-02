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обстрел (25772) Сумская область (2701)

Войска РФ обстреляли 10 громад Сумщины в течение дня: зафиксировано 46 взрывов

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

2 июня российские оккупанты 19 раз атаковали Сумскую область различными видами вооружения.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Миропольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
  • Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Белопольская громада: россияне нанесли удары с использованием БПЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БПЛА взрывные устройства (3 взрыва).
  • Николаевская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: был обстрел из минометов (2 взрыва).
  • Шосткинская громада: осуществлен обстрел кассетными боеприпасами (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: зафиксированы минометные обстрелы (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: нанесен удар с использованием БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
  • Новослободская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

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