Войска РФ обстреляли 10 громад Сумщины в течение дня: зафиксировано 46 взрывов

2 июня российские оккупанты 19 раз атаковали Сумскую область различными видами вооружения.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Миропольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (2 взрыва).

Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Белопольская громада: россияне нанесли удары с использованием БПЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БПЛА взрывные устройства (3 взрыва).

Николаевская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (2 взрыва).

Краснопольская громада: был обстрел из минометов (2 взрыва).

Шосткинская громада: осуществлен обстрел кассетными боеприпасами (2 взрыва).

Эсманьская громада: зафиксированы минометные обстрелы (2 взрыва).

Шалыгинская громада: нанесен удар с использованием БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).

Новослободская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

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