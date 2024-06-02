Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области
Сегодня, 2 июня, войска РФ обстреляли из РСЗО объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.
"Предварительно, люди не пострадали", - уточнили в ОВА.
Больше информации об обстреле пока не известно.
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