Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области

Сегодня, 2 июня, войска РФ обстреляли из РСЗО объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

"Предварительно, люди не пострадали", - уточнили в ОВА.

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Больше информации об обстреле пока не известно.