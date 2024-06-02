РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9571 посетитель онлайн
Новости Война
1 198 0
обстрел (25742) Сумская область (2692)

Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области

Впродовж 24 травня на Сумщині зафіксували 208 вибухів від 31 ворожого обстрілу

Сегодня, 2 июня, войска РФ обстреляли из РСЗО объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

"Предварительно, люди не пострадали", - уточнили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в течение дня из различного вооружения обстреляли 10 громад Сумщины. В области зафиксировано 62 взрыва

Больше информации об обстреле пока не известно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 