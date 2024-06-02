УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 198 0
обстріл (27076) Сумська область (3241)

Окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури Шосткинського району на Сумщині

Впродовж 24 травня на Сумщині зафіксували 208 вибухів від 31 ворожого обстрілу

Сьогодні, 2 червня, війська РФ обстріляли з РСЗВ об’єкти інфраструктури Шосткинського району на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

"Попередньо, люди не постраждали", - уточнили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж дня із різного озброєння обстріляли 10 громад Сумщини. В області зафіксовано 62 вибухи

Більше інформації щодо обстрілу наразі не відомо. 

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 