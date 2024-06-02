Окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури Шосткинського району на Сумщині
Сьогодні, 2 червня, війська РФ обстріляли з РСЗВ об’єкти інфраструктури Шосткинського району на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
"Попередньо, люди не постраждали", - уточнили в ОВА.
Більше інформації щодо обстрілу наразі не відомо.
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