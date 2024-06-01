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Новини Війна
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Окупанти впродовж дня із різного озброєння обстріляли 10 громад Сумщини. В області зафіксовано 62 вибухи

Упродовж 1 червня окупанти обстріляли 10 громад Сумщини

Упродовж суботи, 1 червня, російські загарбники здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Всього зафіксували 62 вибухи на території низки громад області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог атакував 10 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Краснопільська громада: ворог гатив з мінометів та артилерії, а також атакував FPV-дроном "камікадзе";
  • Білопільська громада: загарбники вели вогонь з артилерії та атакували FPV-дроном;
  • На територію Хотінської громади ворог скинув 2 міни;
  • Юнаківська громада: рашисти обстрілювали з артилерії;
  • Миропільська громада: тут також загарбники били з артилерії;
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл;
  • Середино-Будська громада: окупанти вдарили з артилерії;
  • Свеська громада: війська РФ гатили з мінометів;
  • По Чупахівській громаді окупанти завдали ракетного удару;
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV-дрона "камікадзе".

Як повідомлялося раніше, впродовж дня, 31 травня, війська РФ обстріляли 9 громад Сумщини. Всього в області було зафіксовано 31 вибух.

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674)


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З Сумської обрасті неможна стріляти по оркам, але є рішення. Зробити як москалі. На підставі того, що європейська частина рифи це Русь, то включити ці землі до складу України, як історічні землі. Можна і москву включити. И закидати їх усім, що є.
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02.06.2024 01:40 Відповісти
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02.06.2024 06:44 Відповісти
 
 