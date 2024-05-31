Росіяни впродовж дня обстріляли 9 громад Сумщини. В області зафіксовано 131 вибух

Упродовж дня 31 травня російські загарбники здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Всього зафіксували 131 вибух на території низки громад області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог із різного озброєння обстріляв 9 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Краснопільська громада: тут ворог бив з артилерії;

На територію Хотінської громади ворог скинув 11 мін та вибуховий пристрій (ВОГ) з БПЛА;

Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з мінометів та артилерії, також загарбники атакували з FPV-дрона;

Миропільська громада: російські окупанти обстрілювали з артилерії;

Миколаївська громада: тут зафіксовано мінометний обстріл;

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії;

Есманська громада: війська РФ атакували з мінометів;

Свеська громада: рашисти вдарили з артилерії та атакували з БПЛА (типу "Ланцет");

Великописарівська громада: ворог завдав удару з FPV-дрона.

Ситуація на Сумщині

Раніше очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.

23 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що наразі російські загарбники не мають достатньо сил для проведення наступальних дій на Сумщині.

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