Россияне за день обстреляли 9 громад Сумщины. В области зафиксирован 131 взрыв
В течение дня 31 мая российские захватчики совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировали 131 взрыв на территории ряда громад области.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 9 громад в Сумской области.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: здесь враг бил из артиллерии;
- На территорию Хотинской громады враг сбросил 11 мин и взрывное устройство (ВОГ) с БПЛА;
- Юнаковская громада: зафиксированы обстрелы из минометов и артиллерии, также захватчики атаковали с FPV-дрона;
- Миропольская громада: российские оккупанты обстреливали из артиллерии;
- Николаевская громада: здесь зафиксирован минометный обстрел;
- Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии;
- Эсманская громада: войска РФ атаковали из минометов;
- Свеская громада: рашисты ударили из артиллерии и атаковали с БПЛА (типа "Ланцет");
- Великописаревская громада: враг нанес удар с FPV-дрона.
Ситуация на Сумщине
Ранее глава Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.
23 мая начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий на Сумщине.
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