Россияне за день обстреляли 9 громад Сумщины. В области зафиксирован 131 взрыв

В течение дня 31 мая российские захватчики совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировали 131 взрыв на территории ряда громад области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 9 громад в Сумской области.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Краснопольская громада: здесь враг бил из артиллерии;

На территорию Хотинской громады враг сбросил 11 мин и взрывное устройство (ВОГ) с БПЛА;

Юнаковская громада: зафиксированы обстрелы из минометов и артиллерии, также захватчики атаковали с FPV-дрона;

Миропольская громада: российские оккупанты обстреливали из артиллерии;

Николаевская громада: здесь зафиксирован минометный обстрел;

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии;

Эсманская громада: войска РФ атаковали из минометов;

Свеская громада: рашисты ударили из артиллерии и атаковали с БПЛА (типа "Ланцет");

Великописаревская громада: враг нанес удар с FPV-дрона.

Ситуация на Сумщине

Ранее глава Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.

23 мая начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий на Сумщине.

Читайте также: Россияне 14 раз обстреляли в течение дня 7 громад на Сумщине: применяли артиллерию, минометы и БпЛА