Оккупанты в течение дня из разного вооружения обстреляли 10 громад Сумщины. В области зафиксировано 62 взрыва
В течение субботы, 1 июня, российские захватчики совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировали 62 взрыва на территории ряда громад области.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг атаковал 10 громад на Сумщине.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов и артиллерии, а также атаковал FPV-дроном "камикадзе";
- Белопольская громада: захватчики вели огонь из артиллерии и атаковали FPV-дроном;
- На территорию Хотинской громады враг сбросил 2 мины;
- Юнаковская громада: рашисты обстреливали из артиллерии;
- Миропольская громада: здесь также захватчики били из артиллерии;
- Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел;
- Середино-Будская громада: оккупанты ударили из артиллерии;
- Свесская громада: войска РФ били из минометов;
- По Чупаховской громаде оккупанты нанесли ракетный удар;
- Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона "камикадзе".
Как сообщалось ранее, в течение дня, 31 мая, войска РФ обстреляли 9 громад Сумщины. Всего в области был зафиксирован 31 взрыв.
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Русский Алкаш
показать весь комментарий02.06.2024 01:40 Ответить Мне нравится 0
вася cbd054f2
показать весь комментарий02.06.2024 06:44 Ответить Мне нравится 0
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