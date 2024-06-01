Оккупанты в течение дня из разного вооружения обстреляли 10 громад Сумщины. В области зафиксировано 62 взрыва

В течение субботы, 1 июня, российские захватчики совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировали 62 взрыва на территории ряда громад области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг атаковал 10 громад на Сумщине.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Краснопольская громада: враг бил из минометов и артиллерии, а также атаковал FPV-дроном "камикадзе";

Белопольская громада: захватчики вели огонь из артиллерии и атаковали FPV-дроном;

На территорию Хотинской громады враг сбросил 2 мины;

Юнаковская громада: рашисты обстреливали из артиллерии;

Миропольская громада: здесь также захватчики били из артиллерии;

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел;

Середино-Будская громада: оккупанты ударили из артиллерии;

Свесская громада: войска РФ били из минометов;

По Чупаховской громаде оккупанты нанесли ракетный удар;

Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона "камикадзе".

Как сообщалось ранее, в течение дня, 31 мая, войска РФ обстреляли 9 громад Сумщины. Всего в области был зафиксирован 31 взрыв.