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обстріл (27076) Сумська область (3241)

Війська РФ обстріляли 10 громад Сумщини протягом дня: зафіксовано 46 вибухів

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

2 червня російські окупанти 19 разів атакували Сумську область різними видами озброєння.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).
  • Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
  • Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (2 вибухи).
  • Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Читайте: Окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури Шосткинського району на Сумщині

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https://t.me/voynareal/90870 Через кілька годин після дозволу США, українці вдарили HIMARS по базі окупантів в Бєлгородський області, - Forbes
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02.06.2024 23:02 Відповісти
❗️ В Німеччині заявили, що Україна може збивати літаки в російському повітряному просторі із переданих ФРН зенітних систем «Patriot»
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02.06.2024 23:04 Відповісти
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02.06.2024 23:15 Відповісти
По мимо обстрелов, сегодня еще и природа "порадовала"... Сильная гроза и ветер натворили беды.
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02.06.2024 23:40 Відповісти
 
 