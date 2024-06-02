Війська РФ обстріляли 10 громад Сумщини протягом дня: зафіксовано 46 вибухів

2 червня російські окупанти 19 разів атакували Сумську область різними видами озброєння.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).

Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).

Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (2 вибухи).

Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).

Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

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