На прошлой неделе россияне обстреляли 19 населенных пунктов Черниговщины, один человек погиб, еще двое - получили ранения

За неделю враг 43 раза обстрелял населенные пункты Черниговской области. Зафиксировано 230 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Из-за обстрелов россиян один гражданский житель области погиб, еще двое получили ранения.

Повреждены дома, линии электропередач", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, вечером 28 мая 2024 года войска РФ обстреляли из минометов приграничье Черниговской области. Под обстрел попала Семеновская громада Новгород-Северского района, погиб мужчина.

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