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обстрел (25772) Черниговщина (1482)

На прошлой неделе россияне обстреляли 19 населенных пунктов Черниговщины, один человек погиб, еще двое - получили ранения

Обстріл Чернігівщини 28 травня 2024 року

За неделю враг 43 раза обстрелял населенные пункты Черниговской области. Зафиксировано 230 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Из-за обстрелов россиян один гражданский житель области погиб, еще двое получили ранения.

Повреждены дома, линии электропередач", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, вечером 28 мая 2024 года войска РФ обстреляли из минометов приграничье Черниговской области. Под обстрел попала Семеновская громада Новгород-Северского района, погиб мужчина.

Также смотрите: Последствия российских обстрелов приграничья Черниговщины: два человека ранены, загорелись частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
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03.06.2024 10:45 Ответить
 
 