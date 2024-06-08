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Пограничники ликвидировали 15 оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении украинские бойцы бригады "Месть" FPV-дронами уничтожили сразу 15 оккупантов, которые прятались в блиндажах.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Госпогранслужба (6471) уничтожение (7016)


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Грандіозно.
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08.06.2024 17:47 Ответить
Щира подяка та честь і хвала нашим пркордонникам ,
які гідно вбивають кацапську мразоту 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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08.06.2024 17:47 Ответить
Кацапчику своїх недорахувався?
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08.06.2024 22:20 Ответить
Там чудеса! Там дроны бродят....Ну и т.д и т.п.
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08.06.2024 23:12 Ответить
 
 