Пограничники ликвидировали 15 оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении украинские бойцы бригады "Месть" FPV-дронами уничтожили сразу 15 оккупантов, которые прятались в блиндажах.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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