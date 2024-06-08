Пограничники ликвидировали 15 оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО
На Северском направлении украинские бойцы бригады "Месть" FPV-дронами уничтожили сразу 15 оккупантов, которые прятались в блиндажах.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
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які гідно вбивають кацапську мразоту 👍🏼👍🏼👍🏼❤️