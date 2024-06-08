Прикордонники ліквідували 15 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку українські бійці бригади "Помста" FPV-дронами знищили одразу 15 окупантів, які ховались у бліндажах.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

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