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Прикордонники ліквідували 15 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку українські бійці бригади "Помста" FPV-дронами знищили одразу 15 окупантів, які ховались у бліндажах.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) знищення (7313)


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Грандіозно.
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08.06.2024 17:47 Відповісти
Щира подяка та честь і хвала нашим пркордонникам ,
які гідно вбивають кацапську мразоту 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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08.06.2024 17:47 Відповісти
Кацапчику своїх недорахувався?
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08.06.2024 22:20 Відповісти
Там чудеса! Там дроны бродят....Ну и т.д и т.п.
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08.06.2024 23:12 Відповісти
 
 