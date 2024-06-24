"Шахеди" атакували Чернігівський район: пошкоджено будинки, магазини та сільраду

Сьогодні, 24 червня 2024 року, війська РФ атакували Чернігівщину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ураження дроном-камікадзе типу "Shahed" у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради. Попередньо без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Чернігівщини: за добу зафіксовано 52 вибухи, без постраждалих