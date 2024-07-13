УКР
Ворог ударив по бригаді енергетиків на Донеччині, є поранений, - ДТЕК. ФОТО

12 липня 2024 року був надзвичайно важкий день для енергетиків Донецької області. Під час робіт на підстанції одна з бригад потрапила під обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, одного працівника було поранено. Зараз йому надається вся необхідна допомога в лікарні.

Також була серйозно пошкоджена будівля одного з підрозділів ДТЕК Донеччини.

Як наголошується, це вже четвертий обстріл бригади енергетиків Донецької області за останній місяць.обстріл енергетиків на Донеччині
обстріл енергетиків на Донеччині

