Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТО

Російські загарбники минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

12 липня окупаційні війська били з різних видів озброєння по мирних містах і селах Пологівщини, Запорізького та Василівського районів.

Під прицілом перебували Біленьке Запорізького, Роботине, Гуляйполе, Мала Токмачка, Левадне, Малинівка, Новоандріївка, Оріхів Пологівського та Приморське і Степногірськ Василівського районів.

Зафіксовані пошкодження та руйнування житлових будинків, гаражних приміщень та господарських споруд. Інформації про постраждалих громадян не надходило.

Обстріли Запорізької області 12 липня
Обстріли Запорізької області 12 липня
Обстріли Запорізької області 12 липня

скажемо так!
магате задоволено!
електрика в крим є, вода в крим є.
мирні ініціативи та плани та саміти миру щодня!
показати весь коментар
13.07.2024 14:55 Відповісти
сцикотам задоволена.., а іншого ніхто і не очікував..Бла-бла-бла--і на цьому все, ще + велике занепокоєння. Питання: якого біса всі ці організації створювалися?
показати весь коментар
13.07.2024 16:04 Відповісти
 
 