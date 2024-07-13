Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТО

Російські загарбники минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

12 липня окупаційні війська били з різних видів озброєння по мирних містах і селах Пологівщини, Запорізького та Василівського районів.

Під прицілом перебували Біленьке Запорізького, Роботине, Гуляйполе, Мала Токмачка, Левадне, Малинівка, Новоандріївка, Оріхів Пологівського та Приморське і Степногірськ Василівського районів.

Зафіксовані пошкодження та руйнування житлових будинків, гаражних приміщень та господарських споруд. Інформації про постраждалих громадян не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, одну людину поранено





