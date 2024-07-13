Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТО
Російські загарбники минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.
12 липня окупаційні війська били з різних видів озброєння по мирних містах і селах Пологівщини, Запорізького та Василівського районів.
Під прицілом перебували Біленьке Запорізького, Роботине, Гуляйполе, Мала Токмачка, Левадне, Малинівка, Новоандріївка, Оріхів Пологівського та Приморське і Степногірськ Василівського районів.
Зафіксовані пошкодження та руйнування житлових будинків, гаражних приміщень та господарських споруд. Інформації про постраждалих громадян не надходило.
магате задоволено!
електрика в крим є, вода в крим є.
мирні ініціативи та плани та саміти миру щодня!