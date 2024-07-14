УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 043 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 559 090 осіб (+1320 за добу), 8206 танків, 15 262 артсистеми, 15 811 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 559 090 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 559090 (+1320) осіб,

танків - 8206 (+7) од,

бойових броньованих машин - 15811 (+32) од,

артилерійських систем - 15262 (+46) од,

РСЗВ - 1119 (+0) од,

засоби ППО - 890 (+1) од,

літаків - 361 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12108 (+39),

крилаті ракети - 2397 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20538 (+77) од,

спеціальна техніка - 2566 (+10)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники нищать ворожих пілотів БпЛА. ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) ліквідація (4461) знищення (8285)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Минув 3794 день москальсько-української війни.
173! одиниць техніки та 1320! чумардосів за день.
Арта 46, броня 39, логістика 77!
Логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 559 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
показати весь коментар
14.07.2024 08:20 Відповісти
+15
Головне - результат Особливо якщо ті вантажівки везуть пальне ********** або особовий склад Пропагандони їхні вже виють що ми випалюємо їм нафтобази і їм важко стало техніку заправлять
показати весь коментар
14.07.2024 08:46 Відповісти
+13
Гаргі новини козаки Герої бийте гадину кацапську 350років заважають жити своїм життям гоніть за північне коло на корм ведмедям усе кацапське і з усюди планета повинна бути без біосміття
показати весь коментар
14.07.2024 08:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мабуть на кожну вантажівку зараз вилитають по три fpv.
показати весь коментар
14.07.2024 08:09 Відповісти
Головне - результат Особливо якщо ті вантажівки везуть пальне ********** або особовий склад Пропагандони їхні вже виють що ми випалюємо їм нафтобази і їм важко стало техніку заправлять
показати весь коментар
14.07.2024 08:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DvRAiJnl0A4&t=1224s&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8 тут ниття епічне
показати весь коментар
14.07.2024 08:52 Відповісти
Скоро ниття стане менше.
До вересня на кацапах ютуб або закриють або дуже сильно сповільнять.
показати весь коментар
14.07.2024 14:34 Відповісти
от і добре. Давно треба закривати кришку, закручувати клапан і переходити у режим скороварки. Заляпає всю *********. Цікаво було би дочекатись.
показати весь коментар
14.07.2024 14:39 Відповісти
Минув 3794 день москальсько-української війни.
173! одиниць техніки та 1320! чумардосів за день.
Арта 46, броня 39, логістика 77!
Логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 559 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
показати весь коментар
14.07.2024 08:20 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 08:23 Відповісти
за період широкомасштабного вторгнення населення Ставрополя зменшилось на десять тисяч штук. Місць на дванадцяти кладовищах Ставрополя ще багато. Гойда!!
показати весь коментар
14.07.2024 08:40 Відповісти
Гаргі новини козаки Герої бийте гадину кацапську 350років заважають жити своїм життям гоніть за північне коло на корм ведмедям усе кацапське і з усюди планета повинна бути без біосміття
показати весь коментар
14.07.2024 08:25 Відповісти
символічно в цей рік демонтували "саюз навеки"
показати весь коментар
14.07.2024 14:38 Відповісти
Ставлю донат на арту. Вона обжене броню на точці 16к! Мій букмекер -- Стерненко!
показати весь коментар
14.07.2024 08:50 Відповісти
Хлопці наші Героі - респект 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
14.07.2024 09:15 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекав... довго чекав.....
показати весь коментар
14.07.2024 09:17 Відповісти
 
 