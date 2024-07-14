Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 559 090 осіб (+1320 за добу), 8206 танків, 15 262 артсистеми, 15 811 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 559 090 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 559090 (+1320) осіб,
танків - 8206 (+7) од,
бойових броньованих машин - 15811 (+32) од,
артилерійських систем - 15262 (+46) од,
РСЗВ - 1119 (+0) од,
засоби ППО - 890 (+1) од,
літаків - 361 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12108 (+39),
крилаті ракети - 2397 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 20538 (+77) од,
спеціальна техніка - 2566 (+10)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До вересня на кацапах ютуб або закриють або дуже сильно сповільнять.
173! одиниць техніки та 1320! чумардосів за день.
Арта 46, броня 39, логістика 77!
Логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 559 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
кабзДон на них чекав... довго чекав.....