9 829 4

Українські захисники нищать ворожих пілотів БпЛА. ВIДЕО

Воїни підрозділу БПЛА "ГРИФОН" 501 Окремого Батальйону Морської Піхоти ЗСУ ліквідували групу окупантів, які переховувалися у будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів атакували російський катер на ТОТ Херсонщини. ВIДЕО

армія рф (18780) ліквідація (4461)
Willkommen in der Ukraine, orki!
13.07.2024 12:51 Відповісти
Спільнота донатів.
13.07.2024 13:15 Відповісти
Красивое....
С точки зрения эстетики войны! И ликвидай орков. 💙💛
А вот людям местным не смешно , сколько сотен сёл разрушено...
13.07.2024 13:53 Відповісти
Я бы без вопросов пожертвовал своим домом, если бы в нем задвухсотили несколько десятков орков.
14.07.2024 23:21 Відповісти
 
 