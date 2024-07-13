Українські захисники нищать ворожих пілотів БпЛА. ВIДЕО
Воїни підрозділу БПЛА "ГРИФОН" 501 Окремого Батальйону Морської Піхоти ЗСУ ліквідували групу окупантів, які переховувалися у будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
С точки зрения эстетики войны! И ликвидай орков. 💙💛
А вот людям местным не смешно , сколько сотен сёл разрушено...