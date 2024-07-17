Затримано ворожу інформаторку, яка "зливала" ворогові локації українських блокпостів поблизу Харкова, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську інформаторку на Харківщині. Вона передавала агресору місця базування українських військ, які залучені до оборони обласного центру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Яку інформацію передавала ворогу зловмисниця?
Як зазначається, задокументовано як зловмисниця об’їжджала східні околиці міста, де приховано фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ.
Також вона намагалася встановити орієнтовну кількість особового складу та бойової техніки на території військових об’єктів.
"Отримані відомості інформаторка "зливала" в Телеграм-канал, який адмініструють представники російської розвідки.
Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки і затримала її у власному помешканні. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про зрадницю?
За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру.
Маючи прокремлівські погляди, вона шукала "виходи" на спецслужби РФ для співпраці у війні проти України.
Для цього публікувала закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.
Що виявили в неї під час обшуку?
Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Що їй загрожує?
За даними СБУ, наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
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За 11 років московської війни проти Мирної України, це ОЧЕВИДНІ факти!!!
Але з часу введення в Україні Особливо періоду, у 2014 року, як не прикро це визнати, вся привладна відверто ригоАНАЛЬНА система, усіляко ухиляється та саботує, внесення актуальних на 2024 рік ЗМІН (щодо значного підвищення СУВОРОСТІ ПОКАРАННЯ таким УБИВЦЯМ-колоборантам) до мирного законодавства, прийнятого ще за часів першого пришестя парторга кучмарика та ригоАНАЛІВ з Ющенком взятим, на посаду ПУ, з усіма вертухаями в АПУ/ОПУ, - «державотворцями» зкацапленими, кушнарьов, табачник, литвин, мертвечук, балога, ложкін, і інше зкацаплене лайно …
Портнов+лукаш+сівкович+деркачі+піскуни з купою його послідовників, аж до 2024 року), вітають і сміються в очі, жертвам такого свавілля колаборантів-ЖДУНІВ-коригувальників…