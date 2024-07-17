Чоловік заплатив 13 тис. євро за виїзд до Румунії у ніші для багажу мікроавтобуса, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили чоловіка, який намагався у ніші для багажу під заднім сидінням буса виїхати до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В поле зору оперативників потрапив мешканець міста Чернівці, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення між Україною та Румунією. Перевізник майже щодня перетинає кордон через пункт пропуску "Порубне".

Прикордонники-оперативники дізналися, що чернівчанин має намір незаконно вивезти з України чоловіка. Вчора він, як зазвичай, прямував до Румунії за кермом пасажирського мікроавтобуса. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили чоловіка, захованого в багажній ніші.

Як з’ясувалося, незаконний пасажир є жителем Кривого Рогу та за доставку до Румунії заплатив водію 13 тисяч євро. Також прикордонники встановили ще двох осіб, причетних до протиправної схеми.

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Відносно чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Розпочате кримінальне провадження за організацію незаконного переправляння осіб через кордон (ст 332 Кримінального кодексу України). Мікроавтобус вилучили.