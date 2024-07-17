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Чоловік заплатив 13 тис. євро за виїзд до Румунії у ніші для багажу мікроавтобуса, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили чоловіка, який намагався у ніші для багажу під заднім сидінням буса виїхати до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В поле зору оперативників потрапив мешканець міста Чернівці, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення між Україною та Румунією. Перевізник майже щодня перетинає кордон через пункт пропуску "Порубне".

прикордонники знайшли ухилянта у багажнику мікроавтобуса

Прикордонники-оперативники дізналися, що чернівчанин має намір незаконно вивезти з України чоловіка. Вчора він, як зазвичай, прямував до Румунії за кермом пасажирського мікроавтобуса. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили чоловіка, захованого в багажній ніші.

прикордонники знайшли ухилянта у багажнику мікроавтобуса

Як з’ясувалося, незаконний пасажир є жителем Кривого Рогу та за доставку до Румунії заплатив водію 13 тисяч євро. Також прикордонники встановили ще двох осіб, причетних до протиправної схеми.

Також дивіться: 23 ухилянти намагалася перетнути кордон на зерновозі, - ДПСУ. ВIДЕО

Відносно чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Розпочате кримінальне провадження за організацію незаконного переправляння осіб через кордон (ст 332 Кримінального кодексу України). Мікроавтобус вилучили.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) кордон (4837) ухилянти (1028)


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Топ коментарі
+5
Наголосовали і на ****. Новороси *****
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18.07.2024 09:29 Відповісти
+4
Мабуть жити хоче, яке паскудне бажання.
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17.07.2024 18:09 Відповісти
+4
Прикордонники знищили конкурента. А на цей маршрут поставлять своєго, хто буде і далі возити по 13 тис. евро з носа
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18.07.2024 00:41 Відповісти
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Так і є. І найголовніше, що хрін хто сюди повернеться, раз такі гроші вже заплатив за виїзд.

Залишаються на кшталт таких як депутати, чиновники, судді, тцк, митники та інше злодійство, яке окрім як крадіжкою не займається і після того, як зрозуміють, що все висмоктали, також виїдуть за кордон. Тільки легально і в уже заздалегідь куплені хатиноч
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17.07.2024 17:54 Відповісти
та нахрін такі клоуни тут і не треба.
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17.07.2024 19:24 Відповісти
Єпать, тарифи...
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17.07.2024 17:49 Відповісти
Хай і мені заплатить...
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17.07.2024 17:58 Відповісти
Мабуть жити хоче, яке паскудне бажання.
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17.07.2024 18:09 Відповісти
типу військові не хочуть, який тупий коментар
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17.07.2024 19:31 Відповісти
У військових така професія. Або доля якщо бусіфікували. Бажання жити це тупо, по твоему? Ну-ну.
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17.07.2024 19:35 Відповісти
Розкажу випадок із життя, працюю в енергетиці. Так от, спочатку навчання 5 років, потім якщо влаштуватися, то пів року тебе водять і показують, щоб отримати банальний допуск і звикати до роботи, до вигляду електричної дуги, до заліза і т.д. Як казав інженер з охорони праці і майстер: наша робота вас підготувати, що вас не поубивало в перші дні, водили на курси і тренування. Тобто людей готують.

Коли працював в РЕМ, то кожен тиждень по Україні гинули енергетики, постійно, але тоді війни не було і всім було плювати. Мене особисто 3 рази витягували, бо щитові часто гнилі і провід може відламатися і прихватити, а відключити не завжди можна, робота під напругою, і я витягував. Особливо стрьомно крутити біля шин 10кВ в підстанції, метр життя, помилка і згорів. І це все було за 300 у.о., але не про гроші.

Так от якщо людину вчили, готували РОКАМИ, то вірогідність її загибелі сильно падає, бо людина не панікує в екстремальній ситуації. Не просто так у воюючих країнах держава навчає людей воювати, а не ловить. Не так срашно воювати, як не підготовленим бути кинутим.

А коли наловили силою, у людини шок, людина не адекватна, то це стадо. І нажаль дуже часто люди після військових інститутів, яких вчили сидять по тилах, це не новина. Про генералів, які керують за 100км від бойових дій тільки сліпий і глухий не чув і не читав.

100 навчених спеців екіпірованих легко завалить 1000 набраного стада.
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18.07.2024 23:49 Відповісти
І коли я працював в щитових у людей в будинках по ремонтах, воно все гниле і старе, то вони казали чи не страшно, я казав, що страшно, але працювати треба. А деякі розумні тикали "що це ваша робота" (Житомир, кут Хлібна Домбровського привіт нелюди), як їх хотілося послати, і звільнитися не міг, бо платити треба було за житло. А як люди матюжили, коли в них електирику вимикали на 4 години, щоб відремонтувати щитові, то це на чому світ стоїть. Я зараз радію, що там сидять без електрики мля, так їм і треба. Нелюди обзивали на чому світ стоїть, при цьому ти робиш нову щитову, сволота а не люди.
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18.07.2024 23:57 Відповісти
За ці гроші міг би себе бронювати понад 2 роки і гроші пішли б на армію. Але ледацюжкам це не вигідно, вони плачуть про справедливість.
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17.07.2024 18:27 Відповісти
Прикордонники знищили конкурента. А на цей маршрут поставлять своєго, хто буде і далі возити по 13 тис. евро з носа
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18.07.2024 00:41 Відповісти
Наголосовали і на ****. Новороси *****
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18.07.2024 09:29 Відповісти
Так. Саме так. А ржать нехтят
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18.07.2024 11:23 Відповісти
 
 