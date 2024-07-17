Чоловік заплатив 13 тис. євро за виїзд до Румунії у ніші для багажу мікроавтобуса, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники виявили чоловіка, який намагався у ніші для багажу під заднім сидінням буса виїхати до Румунії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
В поле зору оперативників потрапив мешканець міста Чернівці, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення між Україною та Румунією. Перевізник майже щодня перетинає кордон через пункт пропуску "Порубне".
Прикордонники-оперативники дізналися, що чернівчанин має намір незаконно вивезти з України чоловіка. Вчора він, як зазвичай, прямував до Румунії за кермом пасажирського мікроавтобуса. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили чоловіка, захованого в багажній ніші.
Як з’ясувалося, незаконний пасажир є жителем Кривого Рогу та за доставку до Румунії заплатив водію 13 тисяч євро. Також прикордонники встановили ще двох осіб, причетних до протиправної схеми.
Відносно чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Розпочате кримінальне провадження за організацію незаконного переправляння осіб через кордон (ст 332 Кримінального кодексу України). Мікроавтобус вилучили.
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Залишаються на кшталт таких як депутати, чиновники, судді, тцк, митники та інше злодійство, яке окрім як крадіжкою не займається і після того, як зрозуміють, що все висмоктали, також виїдуть за кордон. Тільки легально і в уже заздалегідь куплені хатиноч
Коли працював в РЕМ, то кожен тиждень по Україні гинули енергетики, постійно, але тоді війни не було і всім було плювати. Мене особисто 3 рази витягували, бо щитові часто гнилі і провід може відламатися і прихватити, а відключити не завжди можна, робота під напругою, і я витягував. Особливо стрьомно крутити біля шин 10кВ в підстанції, метр життя, помилка і згорів. І це все було за 300 у.о., але не про гроші.
Так от якщо людину вчили, готували РОКАМИ, то вірогідність її загибелі сильно падає, бо людина не панікує в екстремальній ситуації. Не просто так у воюючих країнах держава навчає людей воювати, а не ловить. Не так срашно воювати, як не підготовленим бути кинутим.
А коли наловили силою, у людини шок, людина не адекватна, то це стадо. І нажаль дуже часто люди після військових інститутів, яких вчили сидять по тилах, це не новина. Про генералів, які керують за 100км від бойових дій тільки сліпий і глухий не чув і не читав.
100 навчених спеців екіпірованих легко завалить 1000 набраного стада.