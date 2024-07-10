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23 ухилянти намагалася перетнути кордон на зерновозі, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники затримали 23 військовозобов'язаних чоловіків, які намагались втекти до Молдови на зерновозі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки. За переправу усі заплатити від $5000 до $16000. 

Прикордонники затримали порушників і на усіх склали адмінпротоколи, коло причетних до схеми осіб встановлюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Намагались двома групами втекти до Молдови: На Вінниччині затримано 17 "туристів", - ДПСУ. ФОТО

Нагадаємо, у МВС повідомляли, щодня правоохоронці затримують десятки українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) Молдова (2089) ухилянти (999)


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Топ коментарі
+16
За 16 тисяч баксів
Дурнів прокатали
Без грошей залишили
Й протокола склали
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10.07.2024 13:49 Відповісти
+8
Потрібно погранців запитати, в них там кабінети в долярах.
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10.07.2024 13:55 Відповісти
+7
У мене інколи складається враження, що ті провідники насправді перевдягнені прикордонники.
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10.07.2024 14:02 Відповісти
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За 16 тисяч баксів
Дурнів прокатали
Без грошей залишили
Й протокола склали
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10.07.2024 13:49 Відповісти
А як вони вирішують: з кого 5 а з кого 16к$
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10.07.2024 13:53 Відповісти
Потрібно погранців запитати, в них там кабінети в долярах.
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10.07.2024 13:55 Відповісти
По ранжиру, по вазі та жиру.
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10.07.2024 14:04 Відповісти
Є юридично визначені терміни але інколи люди ними користуються в повсякденному житті і не завжди дотримуються «чистоти термінології». Для прикладу, хтось когось обдурив і за це його назвали шахраєм, хоча не існує вироку суду за яким його засуджено по ст.190 КК «шахрайство». Так і в цьому випадку, людей які бажають нелегально покинути Україну щоб не потрапити під мобілізацію називають «ухилянти». Ви ж не будете сперечатися що головна ціль осіб які йдуть нелегально штурмувати державний кордон - ухилитися від мобілізації.
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10.07.2024 14:10 Відповісти
а никого не должна волновать их цель. это их личное дело. личное!
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10.07.2024 14:26 Відповісти
Особистими («личными», як ви пишете) у будь-якої особи є справи допоки вони не порушують чиїсь інтереси. В даному випадку порушено інтереси держави, яка забороняє цій категорії покидати країну. Незаконні дії осіб, які підпадають під санкцію кодексу про адміністративні правопорушення це не особисті справи людей а діяння що підлягають покаранню..
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10.07.2024 14:35 Відповісти
Потік збільшується -- Захід манить
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10.07.2024 13:54 Відповісти
Настав час нову рубрику на цензорі відкривати - скільки з'їбалося і скільки виловили на добу.
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10.07.2024 14:04 Відповісти
У мене інколи складається враження, що ті провідники насправді перевдягнені прикордонники.
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10.07.2024 14:02 Відповісти
Вони плідно співпрацюють. Всі задоволені.
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10.07.2024 14:05 Відповісти
Там всі і в темі і вдолі.
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10.07.2024 16:50 Відповісти
Ото диваки... Тікають чомусь... Та й Батальйон Монако жалюгідно-мізерним став на тлі того, що до жменьки втікачів-мільйонерів додалися 6 млн простих біженців. Чи хто там їх вже й порахує.
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10.07.2024 14:03 Відповісти
біженці тут взагалі ні до чого, кицька.
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10.07.2024 14:14 Відповісти
На 5тис.$ можна рік по 17 тис.гривень відкупляться. Не кажучи вже про 16тис.$ Довбой@би.
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10.07.2024 14:04 Відповісти
А могли б штурманути якийсь кущ під Нью-Йорком і заробити командиру медальку... Такий "людський ресурс" пропадає.
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10.07.2024 14:13 Відповісти
Так само як і ти.
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10.07.2024 14:34 Відповісти
О, а по чужому паспорту не пробували? Боголюбов зміг виїхати.
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10.07.2024 14:23 Відповісти
словоблуды. за законом, ухилянт, це така людина, якій вручили повістку на прибуття
до навчальної частини, а вона не прибула. четверта повістка для прибуття
у військову частину для несення служби - то вже дезертир. повістка для
уточнення данних і постановки на облік - то не ухилянт, і повістка для
проходження мед комісії - то не ухилянт. людина яка не маючи третьої
врученої повістки для прибуття у навчальну частину, намагаеться
незаконно перейти державний кордон - то хто завгодно - контрабандист,
наркокурьєр, ще хтось, але не ухилянт.
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10.07.2024 14:25 Відповісти
Дурні!
Досвічені люди користуються паспортом Сюмака!
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10.07.2024 14:31 Відповісти
Генофонд нации...
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10.07.2024 14:38 Відповісти
Гімнофонд ...
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10.07.2024 14:41 Відповісти
під довгоносиків закосили?
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10.07.2024 14:46 Відповісти
Ну, логічно було б не "протокол" складати, а відразу передавати "побігайців" до ТЦК.
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10.07.2024 14:48 Відповісти
Translator

це є зрадники свого народу напевно вони з команди 73% зедебілов
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10.07.2024 15:50 Відповісти
Намагався перетнути кордон - адмін штраф.
Порушив комендантську годину - тцк.
Дивно...
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10.07.2024 16:19 Відповісти
Зробіть нормальний рекрутинг, платіть достойно, виконуйте умови контракту, - і не треба буде по вулицям ловити як собак.
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10.07.2024 16:53 Відповісти
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10.07.2024 20:30 Відповісти
 
 