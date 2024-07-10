23 ухилянти намагалася перетнути кордон на зерновозі, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники затримали 23 військовозобов'язаних чоловіків, які намагались втекти до Молдови на зерновозі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки. За переправу усі заплатити від $5000 до $16000.

Прикордонники затримали порушників і на усіх склали адмінпротоколи, коло причетних до схеми осіб встановлюється.

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Нагадаємо, у МВС повідомляли, щодня правоохоронці затримують десятки українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.