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Намагались двома групами втекти до Молдови: На Вінниччині затримано 17 "туристів", - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали 17 військовозобов'язаних чоловіків, які намагались втекти до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порушники одночасно слідували трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.

В першому випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхали 10 чоловіків. В іншому - водій та 4 пасажири. Групу ухилянтів перехопили прикордонники.

"14 чоловіків з різних регіонів України скористалися послугами доставки до кордону інтернет-каналу, через який завчасно надсилались вказівки про маршрут, час і місце збору груп", - зазначили в ДПСУ.

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До Нацполіції направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП.

17 ухилянтів намагалися групами втекти до Молдови
17 ухилянтів намагалися групами втекти до Молдови

Автор: 

Вінницька область (1026) Держприкордонслужба ДПСУ (6152) кордон (4823) ухилянти (999)


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Топ коментарі
+7
прикордонники надіються, що ці втікачики їх будуть захищати
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09.07.2024 12:26 Відповісти
+6
хера сє...пів-взводу
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09.07.2024 12:12 Відповісти
+4
Насколько я помню, на сегодня рекорд 43 туриста одновременно. Полтора взвода.
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09.07.2024 12:27 Відповісти
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хера сє...пів-взводу
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09.07.2024 12:12 Відповісти
Насколько я помню, на сегодня рекорд 43 туриста одновременно. Полтора взвода.
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09.07.2024 12:27 Відповісти
ну зловили їх, і шо далі?
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09.07.2024 13:40 Відповісти
треба чекати зими. Взимку на лижах у маскхалаті буде простіше.
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09.07.2024 12:13 Відповісти
Порада пастора Шлага?
І взагалі де ви бачили слимака на лижах?
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09.07.2024 12:16 Відповісти
ну, якщо на лещєтах важко, то за додаткові 10 тисяч доларів можно найняти місцевого "койота", і він перевезе на гринджолах.
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09.07.2024 12:28 Відповісти
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09.07.2024 12:50 Відповісти
17 слимакив, поперлись до Молдови.
Один з них втоп,
Залишилось 16 слимакив.
16 слимакив поперлись до Молдови.
Один з них впав у яр та вбився.
Залишилось 15 слимакив.
......................................................
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09.07.2024 12:14 Відповісти
Туристи-по×уїсти.
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09.07.2024 12:18 Відповісти
Гроші продовжують текти в руки "потрібних" людей, а держава нічого не робить, щоб подібні "фрілансери" платили ці кошти на потреби армії, а потім рік працювали прибиральниками в моргах або лікарнях....способів відробітку може бути багато і не в армії...
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09.07.2024 12:23 Відповісти
В руки погранців вони й течуть
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09.07.2024 13:00 Відповісти
колись вони за філіжанкою кави чи стаканюрою бурбону, будуть згадувати про своє славне "бойове" минули: ех, і золоті часи були!
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09.07.2024 14:43 Відповісти
прикордонники надіються, що ці втікачики їх будуть захищати
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09.07.2024 12:26 Відповісти
В Ізраїль хтось втік?
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09.07.2024 12:54 Відповісти
Упродовж 3 років, дивні особи в Україні, массово заробляють гроші, прямо на очах привладних або, за їх безпосередньої участі, шляхом розведення дурнів на гроші…
Шмигаль з члЄНАми, під час сидінь ритуальних на Грушевського, тільки очима лупає, бо усьо ж, па РИГламенту КМУ ??!
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09.07.2024 15:38 Відповісти
 
 