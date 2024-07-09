Намагались двома групами втекти до Молдови: На Вінниччині затримано 17 "туристів", - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали 17 військовозобов'язаних чоловіків, які намагались втекти до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порушники одночасно слідували трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.

В першому випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхали 10 чоловіків. В іншому - водій та 4 пасажири. Групу ухилянтів перехопили прикордонники.

"14 чоловіків з різних регіонів України скористалися послугами доставки до кордону інтернет-каналу, через який завчасно надсилались вказівки про маршрут, час і місце збору груп", - зазначили в ДПСУ.

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До Нацполіції направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП.



