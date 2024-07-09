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Пытались двумя группами бежать в Молдову: На Виннитчине задержаны 17 "туристов", - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали 17 военнообязанных мужчин, которые пытались сбежать в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, нарушители одновременно следовали тремя автомобилями по двум автодорогам в сторону границы с Приднестровским регионом в Винницкой области.

В первом случае в двух легковушках, кроме водителей, ехали 10 мужчин. В другом - водитель и 4 пассажира. Группу уклонистов перехватили пограничники.

"14 мужчин из разных регионов Украины воспользовались услугами доставки к границе интернет-канала, через который заблаговременно направлялись указания о маршруте, времени и месте сбора групп", - отметили в ГПСУ.

Также читайте: Пограничники обнаружили 3 уклонистов, которые 10 дней бродили по горам, пытаясь попасть в Румынию

В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В отношении лиц, которые пытались незаконно пересечь границу, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП.

17 ухилянтів намагалися групами втекти до Молдови
17 ухилянтів намагалися групами втекти до Молдови

Автор: 

Винницкая область (1042) Госпогранслужба (6585) граница (5305) уклонисты (925)


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Топ комментарии
+7
прикордонники надіються, що ці втікачики їх будуть захищати
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09.07.2024 12:26 Ответить
+6
хера сє...пів-взводу
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09.07.2024 12:12 Ответить
+4
Насколько я помню, на сегодня рекорд 43 туриста одновременно. Полтора взвода.
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09.07.2024 12:27 Ответить
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хера сє...пів-взводу
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09.07.2024 12:12 Ответить
Насколько я помню, на сегодня рекорд 43 туриста одновременно. Полтора взвода.
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09.07.2024 12:27 Ответить
ну зловили їх, і шо далі?
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09.07.2024 13:40 Ответить
треба чекати зими. Взимку на лижах у маскхалаті буде простіше.
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09.07.2024 12:13 Ответить
Порада пастора Шлага?
І взагалі де ви бачили слимака на лижах?
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09.07.2024 12:16 Ответить
ну, якщо на лещєтах важко, то за додаткові 10 тисяч доларів можно найняти місцевого "койота", і він перевезе на гринджолах.
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09.07.2024 12:28 Ответить
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09.07.2024 12:50 Ответить
17 слимакив, поперлись до Молдови.
Один з них втоп,
Залишилось 16 слимакив.
16 слимакив поперлись до Молдови.
Один з них впав у яр та вбився.
Залишилось 15 слимакив.
......................................................
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09.07.2024 12:14 Ответить
Туристи-по×уїсти.
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09.07.2024 12:18 Ответить
Гроші продовжують текти в руки "потрібних" людей, а держава нічого не робить, щоб подібні "фрілансери" платили ці кошти на потреби армії, а потім рік працювали прибиральниками в моргах або лікарнях....способів відробітку може бути багато і не в армії...
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09.07.2024 12:23 Ответить
В руки погранців вони й течуть
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09.07.2024 13:00 Ответить
колись вони за філіжанкою кави чи стаканюрою бурбону, будуть згадувати про своє славне "бойове" минули: ех, і золоті часи були!
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09.07.2024 14:43 Ответить
прикордонники надіються, що ці втікачики їх будуть захищати
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09.07.2024 12:26 Ответить
В Ізраїль хтось втік?
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09.07.2024 12:54 Ответить
Упродовж 3 років, дивні особи в Україні, массово заробляють гроші, прямо на очах привладних або, за їх безпосередньої участі, шляхом розведення дурнів на гроші…
Шмигаль з члЄНАми, під час сидінь ритуальних на Грушевського, тільки очима лупає, бо усьо ж, па РИГламенту КМУ ??!
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09.07.2024 15:38 Ответить
 
 