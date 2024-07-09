Пытались двумя группами бежать в Молдову: На Виннитчине задержаны 17 "туристов", - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали 17 военнообязанных мужчин, которые пытались сбежать в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, нарушители одновременно следовали тремя автомобилями по двум автодорогам в сторону границы с Приднестровским регионом в Винницкой области.

В первом случае в двух легковушках, кроме водителей, ехали 10 мужчин. В другом - водитель и 4 пассажира. Группу уклонистов перехватили пограничники.

"14 мужчин из разных регионов Украины воспользовались услугами доставки к границе интернет-канала, через который заблаговременно направлялись указания о маршруте, времени и месте сбора групп", - отметили в ГПСУ.

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В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В отношении лиц, которые пытались незаконно пересечь границу, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП.



