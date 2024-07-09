Пытались двумя группами бежать в Молдову: На Виннитчине задержаны 17 "туристов", - ГПСУ. ФОТО
Пограничники задержали 17 военнообязанных мужчин, которые пытались сбежать в Молдову.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, нарушители одновременно следовали тремя автомобилями по двум автодорогам в сторону границы с Приднестровским регионом в Винницкой области.
В первом случае в двух легковушках, кроме водителей, ехали 10 мужчин. В другом - водитель и 4 пассажира. Группу уклонистов перехватили пограничники.
"14 мужчин из разных регионов Украины воспользовались услугами доставки к границе интернет-канала, через который заблаговременно направлялись указания о маршруте, времени и месте сбора групп", - отметили в ГПСУ.
В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
В отношении лиц, которые пытались незаконно пересечь границу, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП.
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І взагалі де ви бачили слимака на лижах?
Один з них втоп,
Залишилось 16 слимакив.
16 слимакив поперлись до Молдови.
Один з них впав у яр та вбився.
Залишилось 15 слимакив.
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Шмигаль з члЄНАми, під час сидінь ритуальних на Грушевського, тільки очима лупає, бо усьо ж, па РИГламенту КМУ ??!