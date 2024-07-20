Держсекретар Ватикану кардинал Паролін прибув в Україну. ФОТОрепортаж

19 липня в Україну з візитом прибув державний секретар Ватикану кардинал Паролін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Vatican News.

Вчора, 19 липня, кардинал Паролін у Львові зустрівся з ієрархами Римо-католицької церкви в Україні та представниками місцевої влади.

Проте основна мета візиту представника Святого Престолу - надання українській святині - Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві - статусу малої базиліки та вираження тієї уваги, яку Папа Римський Франциск приділяє ситуації в Україні.

"Причина візиту пов'язана зі святкуваннями у Марійському санктуарії в Бердичеві. Саме з цією метою Святіший Отець послав мене як свого спеціального представника, також і на прохання римо-католицьких єпископів піднести святиню до статусу малої базиліки. Отже, першою причиною буде саме розділити з вірянами це святкування і цю молитву, яка, природно, буде насамперед молитвою за мир. Це буде одноголосна молитва, піднесена до Матері Божої, щоб Вона нарешті дарувала мир країні, яку Святіший Отець завжди визначає як "мученицьку", "мученицьку Україну". І, звичайно, ця нагода також дає мені можливість зустрітися з владою країни", - наголосив кардинал Паролін.

Він зазначив, що після святкувань у неділю, 21 липня, він планує зустрітися з представниками української влади, з президентом Володимиром Зеленським.

"І там, звичайно, я думаю, що ми будемо говорити про мир, про те, які можливі перспективи миру", - зауважив кардинал Паролін.

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Папський посланець також зазначив, що цей візит є ще одним вираженням тієї уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти Україні, а також його великих сподівань на мир.

"Від самого початку Папа намагався знайти шляхи до припинення війни, до того, що останнім часом прийнято називати справедливим миром. Ми також говорили про це в Бюргенштоці, коли відбувався Саміт миру. Тож близькість, молитва і надія на те, що можна знайти способи якнайшвидше покласти край цій війні", - сказав кардинал Паролін.

Нагадаємо, на початку липня у Києві з візитом перебував політичний опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.



