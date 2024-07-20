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Держсекретар Ватикану кардинал Паролін прибув в Україну. ФОТОрепортаж

19 липня в Україну з візитом прибув державний секретар Ватикану кардинал Паролін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Vatican News.

Вчора, 19 липня, кардинал Паролін у Львові зустрівся з ієрархами Римо-католицької церкви в Україні та представниками місцевої влади.

кардинал Паролін в Україні

Проте основна мета візиту представника  Святого Престолу - надання українській святині - Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві - статусу малої базиліки та вираження тієї уваги, яку Папа Римський Франциск приділяє ситуації в Україні.

"Причина візиту пов'язана зі святкуваннями у Марійському санктуарії в Бердичеві. Саме з цією метою Святіший Отець послав мене як свого спеціального представника, також і на прохання римо-католицьких єпископів піднести святиню до статусу малої базиліки. Отже, першою причиною буде саме розділити з вірянами це святкування і цю молитву, яка, природно, буде насамперед молитвою за мир. Це буде одноголосна молитва, піднесена до Матері Божої, щоб Вона нарешті дарувала мир країні, яку Святіший Отець завжди визначає як "мученицьку", "мученицьку Україну". І, звичайно, ця нагода також дає мені можливість зустрітися з владою країни", - наголосив кардинал Паролін.

Він зазначив, що після святкувань у неділю, 21 липня, він планує зустрітися з представниками української влади, з президентом Володимиром Зеленським.

"І там, звичайно, я думаю, що ми будемо говорити про мир, про те, які можливі перспективи миру", - зауважив кардинал Паролін.

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Папський посланець також зазначив, що цей візит є ще одним вираженням тієї уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти Україні, а також його великих сподівань на мир.

"Від самого початку Папа намагався знайти шляхи до припинення війни, до того, що останнім часом прийнято називати справедливим миром. Ми також говорили про це в Бюргенштоці, коли відбувався Саміт миру. Тож близькість, молитва і надія на те, що можна знайти способи якнайшвидше покласти край цій війні", - сказав  кардинал Паролін.

Нагадаємо, на початку липня у Києві з візитом перебував політичний опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.

В Україну з офіційним візитом прибув держсекретар Ватикану
В Україну з офіційним візитом прибув держсекретар Ватикану

Автор: 

Ватикан (138) візит (1583)


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Топ коментарі
+11
Співпадіння? може. а може ні. візит Орбана в Київ, потім розмова Зе із Трумпом. І ось цей візит "миротворця" із Престолу. Тож основною метою візиту може бути зовсім не те, що офіційно заявлено як основна мета візиту.
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20.07.2024 15:11
+9
Пій спробував ініціювати нові мирні переговори. Він сподівався, що Гітлер на цьому зупиниться і війна не перекинеться на Західну Європу. Але знову марно. У 1940 році ще існувала хоч якась німецька опозиція. І її представники спробували через Папу зв'язатися з британцями. Однак понтифік діяв нерішуче, тож нічого путнього з цього не вийшло. Після цього Ватикан оголосив, що «не втручається в мирські справи і територіальні суперечки держав».
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20.07.2024 15:26
+7
Держсекретар Ватикану кардинал-педофіл з ФСБ Паролін прибув в Україну просити здатись во ім'я присвятої Нєфтєродіци Ханти-Мансійської,яка приносить "благодать" в банк Ватикану.
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20.07.2024 15:33
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Ти забув висратись про вишиванку, українську мову і тризуб.
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20.07.2024 16:02 Відповісти
афігеть, і така посада існує....
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20.07.2024 14:53 Відповісти
Звісно! кардинал паролін, ви що, не в курсі, хто такі пароліни?
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20.07.2024 15:07 Відповісти
Збоою привіз? Не привіз, йди геть
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20.07.2024 14:55 Відповісти
"А скільки у папи Римського дивізій?"
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20.07.2024 14:57 Відповісти
Ватікан має 135 війскових, але якщо враховувати на душу населення, це найбільш мілітарізована країна у всьому світі (чи майже - північна корея у цьому році перегнала Ватікан), та має 259.6 на тисячу. Для порівняння в Україні 87.6, у США 6.3. Звичайно що 135 війскових це ніщо, але треба враховивати розмір "країни"
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20.07.2024 15:21 Відповісти
Пій спробував ініціювати нові мирні переговори. Він сподівався, що Гітлер на цьому зупиниться і війна не перекинеться на Західну Європу. Але знову марно. У 1940 році ще існувала хоч якась німецька опозиція. І її представники спробували через Папу зв'язатися з британцями. Однак понтифік діяв нерішуче, тож нічого путнього з цього не вийшло. Після цього Ватикан оголосив, що «не втручається в мирські справи і територіальні суперечки держав».
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20.07.2024 15:26 Відповісти
Ще одне старе уйоб...... припхалося!!
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20.07.2024 14:57 Відповісти
Да, до Садового...а те, що до Дніпра ділитимуть - так то фуйня
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20.07.2024 15:08 Відповісти
Чергове шоу Ватикана?
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20.07.2024 15:10 Відповісти
Як вони вже зає***али...ці богомольні..
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20.07.2024 15:11 Відповісти
..надання українській святині - Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві - статусу малої базиліки -- ета вам нє хухри-мухри!
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20.07.2024 15:21 Відповісти
Співпадіння? може. а може ні. візит Орбана в Київ, потім розмова Зе із Трумпом. І ось цей візит "миротворця" із Престолу. Тож основною метою візиту може бути зовсім не те, що офіційно заявлено як основна мета візиту.
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20.07.2024 15:11 Відповісти
То ті приїхали у Львів що закликали Українців не вбивати москалів ? Садовий ти що спорченої ухи наївся ? Спочатку русскій мір проводить якісь форуми , тепер ти цих ********* приймаєш.
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20.07.2024 15:24 Відповісти
"лвівський" жид, руZZкій Злодій та друг Садового, фрідман персонально проплатив..
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20.07.2024 18:39 Відповісти
Держсекретар Ватикану кардинал-педофіл з ФСБ Паролін прибув в Україну просити здатись во ім'я присвятої Нєфтєродіци Ханти-Мансійської,яка приносить "благодать" в банк Ватикану.
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20.07.2024 15:33 Відповісти
Ермаки выводят бабло в банк ватикана?
Кстати вояжи "подписания соглашений безопасности" это пустышка с той же целью - закинуть чемоданы в первый крупный банк в столице
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20.07.2024 15:40 Відповісти
Нахєр воно тут всралося. Ватікан сатані продався ще з часів Гітлера.
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20.07.2024 15:49 Відповісти
Это крайне влиятельные люди. Что-то готовится.
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20.07.2024 16:16 Відповісти
Гнида приперлася.
З гітлером загравали шакали, тепер з ******.
По великому рахунку, у сатанистів більше шансів потрапити до раю, чим у ватиканських функціонерів.
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20.07.2024 16:35 Відповісти
Чекала на Ватикан раніше. Без Ватикану зусилля "миротворців" Зеленського, Орбана, Сі, Моді, хто-там-ще, були б неповними.
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20.07.2024 16:40 Відповісти
ще чекаємо на Дональда....
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20.07.2024 18:40 Відповісти
йде по сліду бОрбана
Київ-мацква-пекін-на поклон трампу..
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20.07.2024 16:52 Відповісти
Представнык, привез с собой дрова, еретика жечь? Или киевлянам свои приносить?
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20.07.2024 16:58 Відповісти
А шо то *** біля Васі Садового стоїть в червонім кептурку?
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20.07.2024 17:23 Відповісти
А где ермак?на фото нету.
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20.07.2024 17:31 Відповісти
Щось "миротворці" з пропозиціями від кремлівського карліка і його сатаната в Україну зачастили.
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20.07.2024 17:41 Відповісти
Пуйло виснажується, мігранти заповнюють московію як в тилу, так і в самій армії....ми ж не знаємо, можливо, Окурок сподівався на дикий заміс від Ірану або Китаю! Але поки тихо і він одноосібно воює з НАТО
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20.07.2024 18:42 Відповісти
"та вираження тієї уваги, яку Папа Римський Франциск приділяє ситуації в Україні. Джерело: "
хто має вуха, очі і трошки мізків може побачити явне: папа римський через свої "крінжові" вислови та й захоплення від рабсейськой халтури підтримує "сувєрену, консервативну державу". обережно, бо викликає https://www.youtube.com/watch?v=cTm-YfBLpr8 блювоту .Папам подобаються всілякі нацисти та фашисти, бо всі вони мріють про Рим і його "вялічіє" (мацква - третій Рим - чули таке?)
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20.07.2024 18:47 Відповісти
Почитав коментарі, .....
Подякуйте за то що дають і що роблять, бо якщо не було би навіть тої допомоги Україні , то як ви розумієте, бої з Московією сьогодні, точилися би, напевно десь біля Мукачево..
Бо! При всій хоробрості і патріотизмі, боротися з танком патиком і камінням є марною справою.
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21.07.2024 11:22 Відповісти
 
 