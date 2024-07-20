Госсекретарь Ватикана кардинал Паролин прибыл в Украину. ФОТОрепортаж

19 июля в Украину с визитом прибыл государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Vatican News.

Вчера, 19 июля, кардинал Паролин во Львове встретился с иерархами Римско-католической церкви в Украине и представителями местной власти.

Однако основная цель визита представителя Святого Престола - предоставление украинской святыне - Всеукраинскому санктуарию Пречистой Девы Марии в Бердичеве - статуса малой базилики и выражение того внимания, которое Папа Римский Франциск уделяет ситуации в Украине.

"Причина визита связана с празднованиями в Марийском санктуарии в Бердичеве. Именно с этой целью Святейший Отец послал меня как своего специального представителя, также и по просьбе римско-католических епископов, поднять святыню до статуса малой базилики. Итак, первой причиной будет именно разделить с верующими это празднование и эту молитву, которая, естественно, будет прежде всего молитвой за мир. Это будет единогласная молитва, вознесенная к Матери Божьей, чтобы Она наконец даровала мир стране, которую Святейший Отец всегда определяет как "мученическую", "мученическую Украину". И, конечно, эта возможность также дает мне возможность встретиться с властями страны", - подчеркнул кардинал Паролин.

Он отметил, что после празднований в воскресенье, 21 июля, он планирует встретиться с представителями украинской власти, с президентом Владимиром Зеленским.

"И там, конечно, я думаю, что мы будем говорить о мире, о том, какие возможны перспективы мира", - отметил кардинал Паролин.

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Папский посланник также отметил, что этот визит является еще одним выражением того внимания, которое Святейший Отец не прекращает уделять Украине, а также его больших надежд на мир.

"С самого начала Папа пытался найти пути к прекращению войны, к тому, что в последнее время принято называть справедливым миром. Мы также говорили об этом в Бюргенштоке, когда проходил Саммит мира. Поэтому близость, молитва и надежда на то, что можно найти способы как можно быстрее положить конец этой войне", - сказал кардинал Паролин.

Напомним, в начале июля в Киеве с визитом находился политический оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.



