Госсекретарь Ватикана кардинал Паролин прибыл в Украину. ФОТОрепортаж
19 июля в Украину с визитом прибыл государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Vatican News.
Вчера, 19 июля, кардинал Паролин во Львове встретился с иерархами Римско-католической церкви в Украине и представителями местной власти.
Однако основная цель визита представителя Святого Престола - предоставление украинской святыне - Всеукраинскому санктуарию Пречистой Девы Марии в Бердичеве - статуса малой базилики и выражение того внимания, которое Папа Римский Франциск уделяет ситуации в Украине.
"Причина визита связана с празднованиями в Марийском санктуарии в Бердичеве. Именно с этой целью Святейший Отец послал меня как своего специального представителя, также и по просьбе римско-католических епископов, поднять святыню до статуса малой базилики. Итак, первой причиной будет именно разделить с верующими это празднование и эту молитву, которая, естественно, будет прежде всего молитвой за мир. Это будет единогласная молитва, вознесенная к Матери Божьей, чтобы Она наконец даровала мир стране, которую Святейший Отец всегда определяет как "мученическую", "мученическую Украину". И, конечно, эта возможность также дает мне возможность встретиться с властями страны", - подчеркнул кардинал Паролин.
Он отметил, что после празднований в воскресенье, 21 июля, он планирует встретиться с представителями украинской власти, с президентом Владимиром Зеленским.
"И там, конечно, я думаю, что мы будем говорить о мире, о том, какие возможны перспективы мира", - отметил кардинал Паролин.
Папский посланник также отметил, что этот визит является еще одним выражением того внимания, которое Святейший Отец не прекращает уделять Украине, а также его больших надежд на мир.
"С самого начала Папа пытался найти пути к прекращению войны, к тому, что в последнее время принято называть справедливым миром. Мы также говорили об этом в Бюргенштоке, когда проходил Саммит мира. Поэтому близость, молитва и надежда на то, что можно найти способы как можно быстрее положить конец этой войне", - сказал кардинал Паролин.
Напомним, в начале июля в Киеве с визитом находился политический оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати вояжи "подписания соглашений безопасности" это пустышка с той же целью - закинуть чемоданы в первый крупный банк в столице
З гітлером загравали шакали, тепер з ******.
По великому рахунку, у сатанистів більше шансів потрапити до раю, чим у ватиканських функціонерів.
Київ-мацква-пекін-на поклон трампу..
хто має вуха, очі і трошки мізків може побачити явне: папа римський через свої "крінжові" вислови та й захоплення від рабсейськой халтури підтримує "сувєрену, консервативну державу". обережно, бо викликає https://www.youtube.com/watch?v=cTm-YfBLpr8 блювоту .Папам подобаються всілякі нацисти та фашисти, бо всі вони мріють про Рим і його "вялічіє" (мацква - третій Рим - чули таке?)
Подякуйте за то що дають і що роблять, бо якщо не було би навіть тої допомоги Україні , то як ви розумієте, бої з Московією сьогодні, точилися би, напевно десь біля Мукачево..
Бо! При всій хоробрості і патріотизмі, боротися з танком патиком і камінням є марною справою.