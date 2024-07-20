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Госсекретарь Ватикана кардинал Паролин прибыл в Украину. ФОТОрепортаж

19 июля в Украину с визитом прибыл государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Vatican News.

Вчера, 19 июля, кардинал Паролин во Львове встретился с иерархами Римско-католической церкви в Украине и представителями местной власти.

кардинал Паролін в Україні

Однако основная цель визита представителя Святого Престола - предоставление украинской святыне - Всеукраинскому санктуарию Пречистой Девы Марии в Бердичеве - статуса малой базилики и выражение того внимания, которое Папа Римский Франциск уделяет ситуации в Украине.

"Причина визита связана с празднованиями в Марийском санктуарии в Бердичеве. Именно с этой целью Святейший Отец послал меня как своего специального представителя, также и по просьбе римско-католических епископов, поднять святыню до статуса малой базилики. Итак, первой причиной будет именно разделить с верующими это празднование и эту молитву, которая, естественно, будет прежде всего молитвой за мир. Это будет единогласная молитва, вознесенная к Матери Божьей, чтобы Она наконец даровала мир стране, которую Святейший Отец всегда определяет как "мученическую", "мученическую Украину". И, конечно, эта возможность также дает мне возможность встретиться с властями страны", - подчеркнул кардинал Паролин.

Он отметил, что после празднований в воскресенье, 21 июля, он планирует встретиться с представителями украинской власти, с президентом Владимиром Зеленским.

"И там, конечно, я думаю, что мы будем говорить о мире, о том, какие возможны перспективы мира", - отметил кардинал Паролин.

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Папский посланник также отметил, что этот визит является еще одним выражением того внимания, которое Святейший Отец не прекращает уделять Украине, а также его больших надежд на мир.

"С самого начала Папа пытался найти пути к прекращению войны, к тому, что в последнее время принято называть справедливым миром. Мы также говорили об этом в Бюргенштоке, когда проходил Саммит мира. Поэтому близость, молитва и надежда на то, что можно найти способы как можно быстрее положить конец этой войне", - сказал кардинал Паролин.

Напомним, в начале июля в Киеве с визитом находился политический оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

В Україну з офіційним візитом прибув держсекретар Ватикану
В Україну з офіційним візитом прибув держсекретар Ватикану

Автор: 

Ватикан (215) визит (3121)


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Топ комментарии
+11
Співпадіння? може. а може ні. візит Орбана в Київ, потім розмова Зе із Трумпом. І ось цей візит "миротворця" із Престолу. Тож основною метою візиту може бути зовсім не те, що офіційно заявлено як основна мета візиту.
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20.07.2024 15:11 Ответить
+9
Пій спробував ініціювати нові мирні переговори. Він сподівався, що Гітлер на цьому зупиниться і війна не перекинеться на Західну Європу. Але знову марно. У 1940 році ще існувала хоч якась німецька опозиція. І її представники спробували через Папу зв'язатися з британцями. Однак понтифік діяв нерішуче, тож нічого путнього з цього не вийшло. Після цього Ватикан оголосив, що «не втручається в мирські справи і територіальні суперечки держав».
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20.07.2024 15:26 Ответить
+7
Держсекретар Ватикану кардинал-педофіл з ФСБ Паролін прибув в Україну просити здатись во ім'я присвятої Нєфтєродіци Ханти-Мансійської,яка приносить "благодать" в банк Ватикану.
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20.07.2024 15:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ти забув висратись про вишиванку, українську мову і тризуб.
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20.07.2024 16:02 Ответить
афігеть, і така посада існує....
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20.07.2024 14:53 Ответить
Звісно! кардинал паролін, ви що, не в курсі, хто такі пароліни?
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20.07.2024 15:07 Ответить
Збоою привіз? Не привіз, йди геть
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20.07.2024 14:55 Ответить
"А скільки у папи Римського дивізій?"
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20.07.2024 14:57 Ответить
Ватікан має 135 війскових, але якщо враховувати на душу населення, це найбільш мілітарізована країна у всьому світі (чи майже - північна корея у цьому році перегнала Ватікан), та має 259.6 на тисячу. Для порівняння в Україні 87.6, у США 6.3. Звичайно що 135 війскових це ніщо, але треба враховивати розмір "країни"
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20.07.2024 15:21 Ответить
Пій спробував ініціювати нові мирні переговори. Він сподівався, що Гітлер на цьому зупиниться і війна не перекинеться на Західну Європу. Але знову марно. У 1940 році ще існувала хоч якась німецька опозиція. І її представники спробували через Папу зв'язатися з британцями. Однак понтифік діяв нерішуче, тож нічого путнього з цього не вийшло. Після цього Ватикан оголосив, що «не втручається в мирські справи і територіальні суперечки держав».
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20.07.2024 15:26 Ответить
Ще одне старе уйоб...... припхалося!!
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20.07.2024 14:57 Ответить
Да, до Садового...а те, що до Дніпра ділитимуть - так то фуйня
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20.07.2024 15:08 Ответить
Чергове шоу Ватикана?
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20.07.2024 15:10 Ответить
Як вони вже зає***али...ці богомольні..
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20.07.2024 15:11 Ответить
..надання українській святині - Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві - статусу малої базиліки -- ета вам нє хухри-мухри!
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20.07.2024 15:21 Ответить
Співпадіння? може. а може ні. візит Орбана в Київ, потім розмова Зе із Трумпом. І ось цей візит "миротворця" із Престолу. Тож основною метою візиту може бути зовсім не те, що офіційно заявлено як основна мета візиту.
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20.07.2024 15:11 Ответить
То ті приїхали у Львів що закликали Українців не вбивати москалів ? Садовий ти що спорченої ухи наївся ? Спочатку русскій мір проводить якісь форуми , тепер ти цих ********* приймаєш.
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20.07.2024 15:24 Ответить
"лвівський" жид, руZZкій Злодій та друг Садового, фрідман персонально проплатив..
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20.07.2024 18:39 Ответить
Держсекретар Ватикану кардинал-педофіл з ФСБ Паролін прибув в Україну просити здатись во ім'я присвятої Нєфтєродіци Ханти-Мансійської,яка приносить "благодать" в банк Ватикану.
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20.07.2024 15:33 Ответить
Ермаки выводят бабло в банк ватикана?
Кстати вояжи "подписания соглашений безопасности" это пустышка с той же целью - закинуть чемоданы в первый крупный банк в столице
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20.07.2024 15:40 Ответить
Нахєр воно тут всралося. Ватікан сатані продався ще з часів Гітлера.
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20.07.2024 15:49 Ответить
Это крайне влиятельные люди. Что-то готовится.
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20.07.2024 16:16 Ответить
Гнида приперлася.
З гітлером загравали шакали, тепер з ******.
По великому рахунку, у сатанистів більше шансів потрапити до раю, чим у ватиканських функціонерів.
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20.07.2024 16:35 Ответить
Чекала на Ватикан раніше. Без Ватикану зусилля "миротворців" Зеленського, Орбана, Сі, Моді, хто-там-ще, були б неповними.
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20.07.2024 16:40 Ответить
ще чекаємо на Дональда....
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20.07.2024 18:40 Ответить
йде по сліду бОрбана
Київ-мацква-пекін-на поклон трампу..
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20.07.2024 16:52 Ответить
Представнык, привез с собой дрова, еретика жечь? Или киевлянам свои приносить?
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20.07.2024 16:58 Ответить
А шо то *** біля Васі Садового стоїть в червонім кептурку?
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20.07.2024 17:23 Ответить
А где ермак?на фото нету.
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20.07.2024 17:31 Ответить
Щось "миротворці" з пропозиціями від кремлівського карліка і його сатаната в Україну зачастили.
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20.07.2024 17:41 Ответить
Пуйло виснажується, мігранти заповнюють московію як в тилу, так і в самій армії....ми ж не знаємо, можливо, Окурок сподівався на дикий заміс від Ірану або Китаю! Але поки тихо і він одноосібно воює з НАТО
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20.07.2024 18:42 Ответить
"та вираження тієї уваги, яку Папа Римський Франциск приділяє ситуації в Україні. Джерело: "
хто має вуха, очі і трошки мізків може побачити явне: папа римський через свої "крінжові" вислови та й захоплення від рабсейськой халтури підтримує "сувєрену, консервативну державу". обережно, бо викликає https://www.youtube.com/watch?v=cTm-YfBLpr8 блювоту .Папам подобаються всілякі нацисти та фашисти, бо всі вони мріють про Рим і його "вялічіє" (мацква - третій Рим - чули таке?)
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20.07.2024 18:47 Ответить
Почитав коментарі, .....
Подякуйте за то що дають і що роблять, бо якщо не було би навіть тої допомоги Україні , то як ви розумієте, бої з Московією сьогодні, точилися би, напевно десь біля Мукачево..
Бо! При всій хоробрості і патріотизмі, боротися з танком патиком і камінням є марною справою.
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21.07.2024 11:22 Ответить
 
 