Главный оппонент Орбана Мадяр прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж
Политический оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр находится с визитом в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мадьяр в своем Facebook.
Он почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.
"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне", - отметил он.
Венгерский политик добавил, что более подробно о своей поездке он начнет рассказывать через несколько часов.
Алекс Мышкевич
11.07.2024 11:03
Алекс Мышкевич
11.07.2024 11:04
MsSkifia #566162
11.07.2024 10:51
вітьок - не настоящий мадяр.
а приїхав - дійсний Мадяр ! 😂
Єдина відмінність Угорщини - вони там вимушені, в угоду ЄС, підтримувати механізм відносно демократичних виборів. Через який і намагається "пролізти" Мадяр. І от побачите, коли пролізе - одразу всі "і як ми не помічали, що Орбан - то є ******** сралін, ату його і його пам'ять, він нас всіх примушував, а так-то ми всі були за проєвропейські цінності і всі як один за допомогу Україні"...
Де докази, міша?
Це так само сказати що ти брат Міхаїла Горбачова бо в тебе імя таке саме
Угорщина не дружня країна, себе дескридитувала! Прийде такий Мадяр, а ми як завжди з розпростертими обіймами, надамо купу прав, позаселяємо ними Закарпаття, а потім прийде такий Орбан, а ми такі стоїмо з розпростертими обіймами, і вони ніж нам в спину!
"Проукраїнськи" він фактично ні одного разу однозначно не висловився. Бо зараз це в Угорщині не на часі. Орбанівська пропаганда обов'язково це виверне як "хоче втягнути любу Угорщину у війну, хоче проливати угорців на закордонній беззмістовній війні".
Тому Мадяр - нічого конкретного не скаже. А от те, що поїхав і на словах, від себе особисто, підтримав - за це одобрямс від суспільства отримає. Якщо реально промовчить про свою вірогідну (але не доведену) "проукраїнськість".
Венграми це сприйметься "молодець, показав, що не байдужий, нічого не пообіцяв, реноме підтримав".
Ясно, що нормальна людина - за свою країну найперш.
Він не Орбан - і це ВЖЕ добре.
Але ж ні. Нам треба дати йому копняка, що не у вишиванці.
Та займіться своми крокодилами в Україні, їх багато, перш ніж вимагати цноти від інших.
Тож конкретного нічого не скаже. Це передвиборчі танці. Використовує Україну у власних цілях.
За повагу та квіти для Наших Воїнів окрема Подяка та Гранд Респект!
Він ще не виграв вибори в Угорщині. І якщо буде розповідати про свою "проукраїнськість" офіційно, орбанівська пропаганда з нього зробить "бажає проливати кров венгрів в якійсь закордонній війні варварів".
Чи з орбаном краще?
Задовбала ця зелена влада з їхніми дебілами коментаторами.
Проїбали все. Всю дипломатію, всі нормальні стосунки з ЄС, просрали все.
А тепер ще ро***ть із себе " целку" опозиція нам не всчет, ми ще свою не сплавили.
То як? Може ми просто ******** Україну і все? І нічого вже не буде потрібно?
Дебіли, ***.
Василь воробець, ти теж з клубу єрмака?
Звідки вилазять оце гі. но в коментах
Задовбали ці хз що від ЖопИ.
Цікаво, а хто з наших зустрівся з цією людиною, навіть не дивлячись на його " промови"?