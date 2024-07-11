Главный оппонент Орбана Мадяр прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Политический оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр находится с визитом в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мадьяр в своем Facebook.

Он почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.

"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне", - отметил он.

Венгерский политик добавил, что более подробно о своей поездке он начнет рассказывать через несколько часов.

