9 616 34

Главный оппонент Орбана Мадяр прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Политический оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр находится с визитом в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мадьяр в своем Facebook.

Он почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.

"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне", - отметил он.

Венгерский политик добавил, что более подробно о своей поездке он начнет рассказывать через несколько часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан прибыл в Китай в рамках своей "миротворческой миссии"

Петер Мадяр приїхав з візитом до України 11 липня
Автор: 

Венгрия (2126) визит (3167) Киев (26138)
Топ комментарии
+20
А що тут ломати ?

вітьок - не настоящий мадяр.
а приїхав - дійсний Мадяр ! 😂
11.07.2024 11:03 Ответить
+12
українська "еліта" - самая настоящая із всіх еліт (по части грошей вкрасти)
11.07.2024 11:04 Ответить
+10
Нормальний хлоп. Проукраїнський. Не пузатий. Молодий.
11.07.2024 10:51 Ответить
хер ногу сломит в том заголовке и мадярах)
11.07.2024 10:45 Ответить
А що тут ломати ?

вітьок - не настоящий мадяр.
а приїхав - дійсний Мадяр ! 😂
11.07.2024 11:03 Ответить
Орбан це х..яр
11.07.2024 11:13 Ответить
Ну виглядає трішечки більш адекватним чим Орбан. Хоча вся угорська еліта налаштована проти України і ЕС - анклав Азії в Европі
11.07.2024 10:46 Ответить
"угорська еліта налаштована" - це такий же оксюморон, як і "російська еліта налаштована". Там такі ж пристосуванці до золотого дощу з грошиків, який забезпечує Орбан, як і "еліта" в засрашці, пристосована до золотого дощу нафтобаксів.

Єдина відмінність Угорщини - вони там вимушені, в угоду ЄС, підтримувати механізм відносно демократичних виборів. Через який і намагається "пролізти" Мадяр. І от побачите, коли пролізе - одразу всі "і як ми не помічали, що Орбан - то є ******** сралін, ату його і його пам'ять, він нас всіх примушував, а так-то ми всі були за проєвропейські цінності і всі як один за допомогу Україні"...
11.07.2024 10:58 Ответить
українська "еліта" - самая настоящая із всіх еліт (по части грошей вкрасти)
11.07.2024 11:04 Ответить
Ну прямо в точку з елітками. Як у рашці. Нещодавно навіть президентка угрів відставилася, бо помилувала декількох педофілів і їх главаря,лічняка Орбана. А в рашці такий самий союз елітки,педофіл на педофілі і в кремлі.
11.07.2024 11:06 Ответить
Про угорську еліту - фейк кацапської пропаганди.
Де докази, міша?
Це так само сказати що ти брат Міхаїла Горбачова бо в тебе імя таке саме
11.07.2024 13:55 Ответить
Шось скаже?
11.07.2024 10:50 Ответить
Тільки вуха сильно не розвішуйте!
Угорщина не дружня країна, себе дескридитувала! Прийде такий Мадяр, а ми як завжди з розпростертими обіймами, надамо купу прав, позаселяємо ними Закарпаття, а потім прийде такий Орбан, а ми такі стоїмо з розпростертими обіймами, і вони ніж нам в спину!
11.07.2024 11:00 Ответить
Вірогідно, нічого конкретного. Буде "за все хороше і проти всього плохого, особиливо - корупціонерів". В Угорщині зараз відверта підтримка України і критика ***** - "не на часі". А от так - сходив, помолився, словами підтримав - нормас, піпл схаває.
11.07.2024 11:01 Ответить
Протокол
11.07.2024 11:03 Ответить
Нормальний хлоп. Проукраїнський. Не пузатий. Молодий.
11.07.2024 10:51 Ответить
Щодо його проукраїнськості - не варто поспішати. Він проти військової допомоги Україні. Сподіваюся, з часом він цю думку змінить.
11.07.2024 11:03 Ответить
Він за себе і за свою владу в Угорщині.

"Проукраїнськи" він фактично ні одного разу однозначно не висловився. Бо зараз це в Угорщині не на часі. Орбанівська пропаганда обов'язково це виверне як "хоче втягнути любу Угорщину у війну, хоче проливати угорців на закордонній беззмістовній війні".

Тому Мадяр - нічого конкретного не скаже. А от те, що поїхав і на словах, від себе особисто, підтримав - за це одобрямс від суспільства отримає. Якщо реально промовчить про свою вірогідну (але не доведену) "проукраїнськість".

Венграми це сприйметься "молодець, показав, що не байдужий, нічого не пообіцяв, реноме підтримав".
11.07.2024 11:05 Ответить
Давайте в нього аналіз візьмемо на проукраїнськість.
Ясно, що нормальна людина - за свою країну найперш.
Він не Орбан - і це ВЖЕ добре.
Але ж ні. Нам треба дати йому копняка, що не у вишиванці.
Та займіться своми крокодилами в Україні, їх багато, перш ніж вимагати цноти від інших.
11.07.2024 11:08 Ответить
Це тепер такий прикол. Перед виборами лише за Україну та в Україну.
11.07.2024 10:54 Ответить
Навіщо перед угорськими вибрами бути за Україну, якщо більшість населення не за Україну?
11.07.2024 11:04 Ответить
Він не за Україну. Але показав, що "особисто йому не байдужі загиблі". Це "по-європейські". І це і є головна засада "платформи" Мадяра на внутрішньополітичному "ринку". Він показує Орбана як корупціонера та запроданця варварам, а себе - як цивілізованого європейця.

Тож конкретного нічого не скаже. Це передвиборчі танці. Використовує Україну у власних цілях.
11.07.2024 11:08 Ответить
Ну що ж пане Петере, з Богом! Валіть нахєр вітька під@уйловського! Відправте цього @андона до куратора на мацкву, най там кукурікає...
За повагу та квіти для Наших Воїнів окрема Подяка та Гранд Респект!
11.07.2024 10:57 Ответить
Дуже показовий момент. Але, нажаль наше МЗС чи то спить, чи то нюхає... не має ніяких офіційних чи не офіційних представників від України. Я розумію, що мадяри нас не дуже сприймають, ми їх також. Але якщо це опонент того є...анька, який не так давно відвідав Україну, а потім поїхав до х...йла домовлятися за Закарпаття, напевно б було логічно тут грати у свою гру. Але ні. Тому висновок напрошується один, зелені походу розділяють позицію орбана.
11.07.2024 11:00 Ответить
Тому що це приватна особа, яка приватно відвідала Україну.

Він ще не виграв вибори в Угорщині. І якщо буде розповідати про свою "проукраїнськість" офіційно, орбанівська пропаганда з нього зробить "бажає проливати кров венгрів в якійсь закордонній війні варварів".
11.07.2024 11:10 Ответить
То що не треба нам налагоджувати стосунки з угорською опозицією?
Чи з орбаном краще?
Задовбала ця зелена влада з їхніми дебілами коментаторами.
Проїбали все. Всю дипломатію, всі нормальні стосунки з ЄС, просрали все.
А тепер ще ро***ть із себе " целку" опозиція нам не всчет, ми ще свою не сплавили.
То як? Може ми просто ******** Україну і все? І нічого вже не буде потрібно?
Дебіли, ***.
11.07.2024 15:46 Ответить
Щось Тиса не дуже гостинна, судячи по ухилянтам.
11.07.2024 11:02 Ответить
Давай вже перемагай скоріше, по цей товстий йолоп по вітру пусте не тільки Угорщину з Україною, а й усю Європу під китай покладе
11.07.2024 11:02 Ответить
У них вибори, здається, через рік.
11.07.2024 11:24 Ответить
11.07.2024 11:07 Ответить
Аааааа. Я в шоці.
Василь воробець, ти теж з клубу єрмака?
11.07.2024 15:40 Ответить
От і приїхали, клуб ларьочників-вишибал зʼявився, так і в партію перетвориться - браво, вєрной дарогай ідьотє таварісчі
11.07.2024 11:12 Ответить
11.07.2024 11:15 Ответить
Він на виборах в європарламент обставив Орбана. Для вітюші це несподіванка. А з ним зелені гниди зустрічатися не будуть. Шас дует зайнятий. Телефон Дерьмака в кедах буде філонити.
11.07.2024 11:50 Ответить
А що з його дружиною? Чому її не привіз? Вона так і продовжує вважати кацапську війну "локальним конфліктом" і виступати проти санкцій стосовно рф?
11.07.2024 13:36 Ответить
Що це за пі...ць?
Звідки вилазять оце гі. но в коментах
Задовбали ці хз що від ЖопИ.

Цікаво, а хто з наших зустрівся з цією людиною, навіть не дивлячись на його " промови"?
11.07.2024 15:36 Ответить
 
 