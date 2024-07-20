В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку. 13 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Вранці 20 липня в Одесі сталася ДТП за участю маршрутки. Автопригода трапилася на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, під час руху водієві маршрутки раптово стало погано. Внаслідок цього він не впорався з керування та в’їхав у вантажівку з напівпричепом, яка була припаркована у правій смузі.

Постраждали 12 пасажирів та водій маршрутки. Вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА розповіли, що до лікарні потрапили 11 людей, двоє людей отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовились. У важкому стані перебуває 76-річна жінка.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.

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