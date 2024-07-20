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В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку. 13 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Вранці 20 липня в Одесі сталася ДТП за участю маршрутки. Автопригода трапилася на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, під час руху водієві маршрутки раптово стало погано. Внаслідок цього він не впорався з керування та в’їхав у вантажівку з напівпричепом, яка була припаркована у правій смузі.

Постраждали 12 пасажирів та водій маршрутки. Вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Одеса, дтп

У департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА розповіли, що до лікарні потрапили 11 людей, двоє людей отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовились. У важкому стані перебуває 76-річна жінка.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.

В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку. 13 людей зазнали поранень

В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку. 13 людей зазнали поранень

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ДТП (4467) маршрутки (347) Одеса (5451)


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да!спека.
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20.07.2024 19:31 Відповісти
Як завжди, негайно піднять, штрафи за порушення ПДР.І ціни на комунальні послуги.Констатую таке, вже з десяток років. Жаль постраждалих.
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20.07.2024 19:52 Відповісти
цікаво який маршрут...
А так пощастило...вже перед перехрестям в'їзду в місто...швидкість не більше 50 була...
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20.07.2024 20:07 Відповісти
Що родиться, кожен день маршрутка в фуру в'їзджає
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20.07.2024 21:29 Відповісти
Да, спека, та ще завдяки бусіфікації все більш водіїв - 60+, ось і результат.
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21.07.2024 05:59 Відповісти
Їхала в в цій маршрутці...Жара. Пагано водію ... Та хорошо йому було. Всю дорого розмовляв по телефону. Чють не збив велосипедиста. Потім на Київській трасі від першого зіткнення з фурою встиг вивернути. Ну вже в другу врізався. І що саме головне, на водію ні одної царапини.(Разом були в лікарні. Бачила). В 14 людей постраждали. А особливо одна літня жінка.
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21.07.2024 09:02 Відповісти
 
 