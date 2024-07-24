Двох диверсантів, які підпалювали авто військових та обладнання залізниці, затримано у Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Києві затримали двох чоловіків, які підпалювали авто військових та обладнання критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зловмисники через анонімний Telegram-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

"Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх. В цей час його спільник знімав це на відео та пильнував, аби підпалу ніхто не завадив. В якості винагороди за свої послуги зловмисники отримали 200 доларів США, які розділили між собою.

Також читайте: Затримано агента ФСБ, який "полював" на релейні шафи "Укрзалізниці" та коригував удари РФ по Одесі, - СБУ. ФОТО

Також підозрювані на замовлення, отримане через ТГ-канал, підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці. Вони облили автомобіль марки NISSAN NAVARA легкозаймистою рідиною та підпалили. Свої дії підозрювані знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи", - йдеться в повідомленні.

Затримано двох чоловіків, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві закриють рух аварійним мостом біля станції метро "Дарниця". На його ремонт витратять 460 мільйонів



















