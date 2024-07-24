Двох диверсантів, які підпалювали авто військових та обладнання залізниці, затримано у Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
У Києві затримали двох чоловіків, які підпалювали авто військових та обладнання критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Зловмисники через анонімний Telegram-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.
"Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх. В цей час його спільник знімав це на відео та пильнував, аби підпалу ніхто не завадив. В якості винагороди за свої послуги зловмисники отримали 200 доларів США, які розділили між собою.
Також підозрювані на замовлення, отримане через ТГ-канал, підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці. Вони облили автомобіль марки NISSAN NAVARA легкозаймистою рідиною та підпалили. Свої дії підозрювані знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи", - йдеться в повідомленні.
Затримано двох чоловіків, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.
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Наприклад, Нацполіція так не вважає...
Національна поліція України.в застосунку Telegram , що " ... став ключовою зброєю російської пропаганди для поширення дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європі. (с) https://t.me/UA_National_Police/25721?single https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html поширила прикмети і фото підозрюваного . При цьому фото створено "рукож...и" (невмілими) спецами з поліції з допомогою ШІ . Ми не знаємо як все це пояснити, але таємничий вірус ідіотизму вразив всі структури української влади
Повісити обох без суду і слідства😡
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Пістец, два здорових аленя не знайшли іншого способу як заробити 100 доларів?
чому б цих жлобів, пдрв-какаразніц не знищувати на місті злочину, при "оказанії сопротівлєнія"..? чи дермак-татаров дуже цінують ці кадри для зеленої банди мародерів...?