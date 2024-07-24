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Новини Фото Війна
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Двох диверсантів, які підпалювали авто військових та обладнання залізниці, затримано у Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Києві затримали двох чоловіків, які підпалювали авто військових та обладнання критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зловмисники через анонімний Telegram-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

"Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх. В цей час його спільник знімав це на відео та пильнував, аби підпалу ніхто не завадив. В якості винагороди за свої послуги зловмисники отримали 200 доларів США, які розділили між собою.

Також читайте: Затримано агента ФСБ, який "полював" на релейні шафи "Укрзалізниці" та коригував удари РФ по Одесі, - СБУ. ФОТО

Також підозрювані на замовлення, отримане через ТГ-канал, підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці. Вони облили автомобіль марки NISSAN NAVARA легкозаймистою рідиною та підпалили. Свої дії підозрювані знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи", - йдеться в повідомленні.

Затримано двох чоловіків, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

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У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових
У Києві затримали диверсантів, які палили обладнання залізниці та авто військових

Автор: 

Київ (19463) диверсія (348) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+20
Час прилюдно карати! (Вішати на стовпах з табличкою "Зрадник").
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24.07.2024 12:00
+15
****** розчинником і підпалить
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24.07.2024 11:54
+12
Телеграм, ФСБшний канал зв'язку, з агентурою.
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24.07.2024 11:55
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24.07.2024 11:52 Відповісти
Час прилюдно карати! (Вішати на стовпах з табличкою "Зрадник").
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24.07.2024 12:00 Відповісти
Не можна..бо ми вибудовуємо ідіотизм під назвою "дєрьмократія"
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24.07.2024 12:14 Відповісти
Лишати громадянства та відправляти на "історіческую родіну"
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24.07.2024 13:01 Відповісти
Щоб вони воювали проти нас? Краще ****** їх розчинником і дати прикурити.
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24.07.2024 22:46 Відповісти
****** розчинником і підпалить
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24.07.2024 11:54 Відповісти
Телеграм, ФСБшний канал зв'язку, з агентурою.
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24.07.2024 11:55 Відповісти
Ну, так вважають далеко не всі.
Наприклад, Нацполіція так не вважає...
Національна поліція України.в застосунку Telegram , що " ... став ключовою зброєю російської пропаганди для поширення дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європі. (с) https://t.me/UA_National_Police/25721?single https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html поширила прикмети і фото підозрюваного . При цьому фото створено "рукож...и" (невмілими) спецами з поліції з допомогою ШІ . Ми не знаємо як все це пояснити, але таємничий вірус ідіотизму вразив всі структури української влади
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24.07.2024 12:29 Відповісти
Та не вразив вірус , то врождьонне нашої влади, з часів отримання незалежності.Нормальних ,українських патріотів, олігархічно- корупційна система і близько не підпускає .Бо це для неї питання виживання.
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24.07.2024 12:42 Відповісти
Прочитавши заголовок, промайнула думка, що затримали єрмака з татаровим, але ...
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24.07.2024 11:57 Відповісти
Ці два бидляка , їхні нелюди і зрадники🙁
Повісити обох без суду і слідства😡
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24.07.2024 13:01 Відповісти
На лбз цих двох пі@арів, дати їм розчинник - най фугаси кацапські підпалюють та знімають на відео
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24.07.2024 12:00 Відповісти
На розмінування ,в якості мінних тралів!! Ярмо з колодою і вперед по полях !!))
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24.07.2024 12:06 Відповісти
один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх. В цей час його спільник знімав це на відео та пильнував, аби підпалу ніхто не завадив. В якості винагороди за свої послуги зловмисники отримали 200 доларів США, які розділили між собою.
===============

Пістец, два здорових аленя не знайшли іншого способу як заробити 100 доларів?
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24.07.2024 12:02 Відповісти
Видно ідейні кацапи.Але копійочка не завадить.В цьому вся суть гнилого кацапа
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24.07.2024 15:21 Відповісти
...на нари,там навчать.
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24.07.2024 12:02 Відповісти
А як себе почувають диверсанти(гниди) з Банкової та Грушевського ??))
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24.07.2024 12:03 Відповісти
..мабуть хвойди Окружної й ті беруть більше за свою мерзенну "роботку"...
чому б цих жлобів, пдрв-какаразніц не знищувати на місті злочину, при "оказанії сопротівлєнія"..? чи дермак-татаров дуже цінують ці кадри для зеленої банди мародерів...?
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24.07.2024 12:06 Відповісти
М'ягко їх прийняли, а мали бути вже з переламаними ребрами та щелепою.
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24.07.2024 12:18 Відповісти
Нормально їх прияняли. Один ватник при затриманні, судячи з усього, упав і розбив трохи морду. В тг каналах є фотки.
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24.07.2024 12:27 Відповісти
Допитати і на гіляку запроданців !!!
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24.07.2024 12:25 Відповісти
Женевська конвенція...
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24.07.2024 12:39 Відповісти
 
 