Рашисти вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували рятувальників, які гасили пожежу на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Вдень росіяни скинули вибухівку з дрона на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
"За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог здійснив обстріл біля місця, де працювали вогнеборці.
На щастя, рятувальники не постраждали, уламками пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.
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Ivan Ivan #403337
показати весь коментар24.07.2024 13:28 Відповісти Мені подобається 5
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