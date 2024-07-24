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Рашисти вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували рятувальників, які гасили пожежу на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Вдень росіяни скинули вибухівку з дрона на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

"За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог здійснив обстріл біля місця, де працювали вогнеборці.

На щастя, рятувальники не постраждали, уламками пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти ударили по поліцейській автівці у Херсоні, поранено двоє правоохоронців. ФОТО

РФ вдарила по рятувальниках на Херсонщині, які гасили пожежу
РФ вдарила по рятувальниках на Херсонщині, які гасили пожежу
РФ вдарила по рятувальниках на Херсонщині, які гасили пожежу
РФ вдарила по рятувальниках на Херсонщині, які гасили пожежу

Автор: 

обстріл (28449) Херсонська область (5750)


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Підло по кацапсячому ссуки...
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24.07.2024 13:28 Відповісти
 
 