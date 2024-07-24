У Лондоні встановили інсталяцію на честь 487 українських спортсменів, полеглих на війні. ФОТО

За підтримки Національного олімпійського комітету України та Спортивного комітету України на Парламентській площі в Лондоні відбулося відкриття інсталяції, що вшановує пам'ять українських спортсменів, які загинули на війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НОК.

"Уряд Великої Британії вшановує українських спортсменів, чиї життя забрала Росія внаслідок повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

У центрі експозиції - 3D-дисплей із цифрою "487". Навколо дисплею - елементи спортивного інвентарю, які відтворюють деякі з видів спорту, якими займалася низка з 487 загиблих атлетів.

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