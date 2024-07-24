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Новини Фото Війна
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У Лондоні встановили інсталяцію на честь 487 українських спортсменів, полеглих на війні. ФОТО

За підтримки Національного олімпійського комітету України та Спортивного комітету України на Парламентській площі в Лондоні відбулося відкриття інсталяції, що вшановує пам'ять українських спортсменів, які загинули на війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НОК.

"Уряд Великої Британії вшановує українських спортсменів, чиї життя забрала Росія внаслідок повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні. 

У центрі експозиції - 3D-дисплей із цифрою "487". Навколо дисплею - елементи спортивного інвентарю, які відтворюють деякі з видів спорту, якими займалася низка з 487 загиблих атлетів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув Чемпіон України та Європи з пауерліфтингу Андрій Мазанович. ФОТОрепортаж 

У Лондоні встановили інсталяцію на честь 487 загиблих українських спортсменів

Автор: 

Велика Британія (5578) спорт (1621) втрати (4396)


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Топ коментарі
+12
Дякуємо за підтримку, друзі.
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24.07.2024 15:39
+5
Дякую за підтримку, за допомогу!!!
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24.07.2024 15:50
+4
Саме так. Дякуємо. Бо у Франції мабуть не виходить нагадати під час олімпіади хто такі рашисти - вбивці та їхні "спортсмени" під "нейтральним прапором".
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24.07.2024 16:16
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POTUZHNO
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24.07.2024 15:28 Відповісти
перевірка на російського бота: як ти допомагаєш і як вважаєш потрібно допомагати українській армії?
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24.07.2024 15:55 Відповісти
приватна справа і думка кожного як - хоч і ніяк.
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24.07.2024 16:03 Відповісти
перевірку не пройдено, проросійський боте. Адміни, зверніть увагу на крота!
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24.07.2024 16:26 Відповісти
кукуху підлатай і почітай значеніє слова "демократія"
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24.07.2024 16:31 Відповісти
ти проросійський кондом, який не пройшов і не пройде перевірки
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24.07.2024 17:01 Відповісти
я оманський Імператор
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24.07.2024 17:08 Відповісти
Дякуємо за підтримку, друзі.
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24.07.2024 15:39 Відповісти
Дякую за підтримку, за допомогу!!!
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24.07.2024 15:50 Відповісти
Це - ж не виходково -парашна прокацапська угорщина
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24.07.2024 16:11 Відповісти
Саме так. Дякуємо. Бо у Франції мабуть не виходить нагадати під час олімпіади хто такі рашисти - вбивці та їхні "спортсмени" під "нейтральним прапором".
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24.07.2024 16:16 Відповісти
а тим часом жабоїди проводять олімпіаду в тому числі і за участю кацапні так ніби нічого і не сталось....
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25.07.2024 12:46 Відповісти
 
 