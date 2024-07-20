У боях за Україну загинув Чемпіон України та Європи з пауерліфтингу Андрій Мазанович. ФОТОрепортаж
На війні загинув житель Тернопільщини, чемпіон України і Європи з пауерліфтингу Андрій Мазанович.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Вишнівецької громади.
З початком повномасштабного вторгнення Андрій добровільно пішов у військо і уже за декілька місяців з побратимами захищав нас на передовій. Був молодшим сержантом, командиром відділення стрілецької роти.
У мирному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з пауерліфтингу, чемпіоном України та Європи.
"Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. В пам’яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка", – зазначають у Вишнівецькій громаді.
Сьогодні, 20 липня, орієнтовно о 13:15, траурний кортеж з тілом воїна проїжджатиме через Вишнівецьку громаду. Також відбудеться прощання на Майдані Волі. Опісля траурний кортеж попрямує до кладовища по вулиці Переліски в місті Кременець, де відбудеться поховання.
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