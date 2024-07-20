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У боях за Україну загинув Чемпіон України та Європи з пауерліфтингу Андрій Мазанович. ФОТОрепортаж

На війні загинув житель Тернопільщини, чемпіон України і Європи з пауерліфтингу Андрій Мазанович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Вишнівецької громади.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій добровільно пішов у військо і уже за декілька місяців з побратимами захищав нас на передовій. Був молодшим сержантом, командиром відділення стрілецької роти.

У мирному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з пауерліфтингу, чемпіоном України та Європи.

"Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. В пам’яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка", – зазначають у Вишнівецькій громаді.

Сьогодні, 20 липня, орієнтовно о 13:15, траурний кортеж з тілом воїна проїжджатиме через Вишнівецьку громаду. Також відбудеться прощання на Майдані Волі. Опісля траурний кортеж попрямує до кладовища по вулиці Переліски в місті Кременець, де відбудеться поховання.

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Загинув Андрій Мазанович
Загинув Андрій Мазанович
Загинув Андрій Мазанович
Загинув Андрій Мазанович

Автор: 

спорт (1619) втрати (4395)


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Топ коментарі
+52
Дякую за захист.
Спочивай з миром.
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20.07.2024 12:04
+43
Герою Слава !!! 🙏
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20.07.2024 12:09
+34
Боляче і сумно ....😪😪😪
Герою Украіни слава !!
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20.07.2024 12:24
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Дякую за захист.
Спочивай з миром.
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20.07.2024 12:04 Відповісти
🙏🙏🙏😢🥀
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20.07.2024 18:10 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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20.07.2024 12:09 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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20.07.2024 12:16 Відповісти
Гинуть непересічні люди.
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20.07.2024 12:17 Відповісти
Гинуть найкращi! 🥺😢
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20.07.2024 18:11 Відповісти
Боляче і сумно ....😪😪😪
Герою Украіни слава !!
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20.07.2024 12:24 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.
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20.07.2024 12:30 Відповісти
Полишають нас Герої, залишається сміття zeленого шапітолію ім. їрмака
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20.07.2024 12:30 Відповісти
Міг безтурботно жити за кордоном. Низький уклін, захиснику
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20.07.2024 12:35 Відповісти
😥
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20.07.2024 12:43 Відповісти
Які славні сини України залишають її навіки, боронячи від рашистської навали! Почивай з миром, Героє!
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20.07.2024 13:57 Відповісти
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20.07.2024 18:29 Відповісти
Vi4na Slava ...Vi4na Pam'yat'...🙏
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20.07.2024 19:22 Відповісти
Біль.. Невимовний за всіма Українцями, яких вбила ганебна кровожерлива країна-терористка..
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24.07.2024 15:52 Відповісти
 
 