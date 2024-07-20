В боях за Украину погиб Чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович. ФОТОРЕПОРТАЖ
На войне погиб житель Тернопольщины, чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Вишневецкой громады.
С началом полномасштабного вторжения Андрей добровольно пошел в армию и уже через несколько месяцев с побратимами защищал нас на передовой. Был младшим сержантом, командиром отделения стрелковой роты.
В мирной жизни Андрей Мазанович был мастером спорта по пауэрлифтингу, чемпионом Украины и Европы.
"Андрей был жизнерадостным, хотел развивать любимый вид спорта, растить и воспитывать сына, для которого был безоговорочным авторитетом и героем. В памяти каждого, кто знал Андрея останется его искренняя улыбка", - отмечают в Вишневецкой громаде.
Сегодня, 20 июля, ориентировочно в 13:15, траурный кортеж с телом воина будет проезжать через Вишневецкую громаду. Также состоится прощание на Майдане Воли. После траурный кортеж направится к кладбищу по улице Перелески в городе Кременец, где состоится захоронение.
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