В боях за Украину погиб Чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович. ФОТОРЕПОРТАЖ

На войне погиб житель Тернопольщины, чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Вишневецкой громады.

С началом полномасштабного вторжения Андрей добровольно пошел в армию и уже через несколько месяцев с побратимами защищал нас на передовой. Был младшим сержантом, командиром отделения стрелковой роты.

В мирной жизни Андрей Мазанович был мастером спорта по пауэрлифтингу, чемпионом Украины и Европы.

"Андрей был жизнерадостным, хотел развивать любимый вид спорта, растить и воспитывать сына, для которого был безоговорочным авторитетом и героем. В памяти каждого, кто знал Андрея останется его искренняя улыбка", - отмечают в Вишневецкой громаде.

Сегодня, 20 июля, ориентировочно в 13:15, траурный кортеж с телом воина будет проезжать через Вишневецкую громаду. Также состоится прощание на Майдане Воли. После траурный кортеж направится к кладбищу по улице Перелески в городе Кременец, где состоится захоронение.

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