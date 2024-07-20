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В боях за Украину погиб Чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович. ФОТОРЕПОРТАЖ

На войне погиб житель Тернопольщины, чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Вишневецкой громады.

С началом полномасштабного вторжения Андрей добровольно пошел в армию и уже через несколько месяцев с побратимами защищал нас на передовой. Был младшим сержантом, командиром отделения стрелковой роты.

В мирной жизни Андрей Мазанович был мастером спорта по пауэрлифтингу, чемпионом Украины и Европы.

"Андрей был жизнерадостным, хотел развивать любимый вид спорта, растить и воспитывать сына, для которого был безоговорочным авторитетом и героем. В памяти каждого, кто знал Андрея останется его искренняя улыбка", - отмечают в Вишневецкой громаде.

Сегодня, 20 июля, ориентировочно в 13:15, траурный кортеж с телом воина будет проезжать через Вишневецкую громаду. Также состоится прощание на Майдане Воли. После траурный кортеж направится к кладбищу по улице Перелески в городе Кременец, где состоится захоронение.

Также смотрите: Защищая Украину, погиб многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко. ФОТО

Загинув Андрій Мазанович
Загинув Андрій Мазанович
Загинув Андрій Мазанович
Загинув Андрій Мазанович

Автор: 

спорт (2444) потери (4464)


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Топ комментарии
+52
Дякую за захист.
Спочивай з миром.
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20.07.2024 12:04 Ответить
+43
Герою Слава !!! 🙏
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20.07.2024 12:09 Ответить
+34
Боляче і сумно ....😪😪😪
Герою Украіни слава !!
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20.07.2024 12:24 Ответить
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Дякую за захист.
Спочивай з миром.
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20.07.2024 12:04 Ответить
🙏🙏🙏😢🥀
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20.07.2024 18:10 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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20.07.2024 12:09 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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20.07.2024 12:16 Ответить
Гинуть непересічні люди.
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20.07.2024 12:17 Ответить
Гинуть найкращi! 🥺😢
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20.07.2024 18:11 Ответить
Боляче і сумно ....😪😪😪
Герою Украіни слава !!
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20.07.2024 12:24 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.
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20.07.2024 12:30 Ответить
Полишають нас Герої, залишається сміття zeленого шапітолію ім. їрмака
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20.07.2024 12:30 Ответить
Міг безтурботно жити за кордоном. Низький уклін, захиснику
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20.07.2024 12:35 Ответить
😥
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20.07.2024 12:43 Ответить
Які славні сини України залишають її навіки, боронячи від рашистської навали! Почивай з миром, Героє!
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20.07.2024 13:57 Ответить
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20.07.2024 18:29 Ответить
Vi4na Slava ...Vi4na Pam'yat'...🙏
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20.07.2024 19:22 Ответить
Біль.. Невимовний за всіма Українцями, яких вбила ганебна кровожерлива країна-терористка..
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24.07.2024 15:52 Ответить
 
 