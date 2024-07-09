Защищая Украину, погиб многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко. ФОТО

В боях за Украину против российских захватчиков погиб 35-летний титулованный велосипедист со Львовщины Андрей Куценко. Он был многократным чемпионом Украины по велоспорту и мастером спорта международного класса.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что украинский защитник погиб 3 июля.

Куценко был победителем и призером международных соревнований. Также воин неоднократно принимал участие в чемпионатах мира и Европы.

Что известно об Андрее Куценко?

В течение десяти лет, с 2006 по 2016, Андрей Куценко представлял Львовскую область в национальной сборной команде по велоспорту на треке.

После окончания Жовковской ООШ №1 учился во Львовском государственном университете физической культуры. Позже проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны Украины.

Начало полномасштабного вторжения Андрей встретил в Италии, но вернулся в Украину, чтобы добровольно вступить в ряды ВСУ.

Более двух лет Куценко воевал на разных направлениях фронта. Последний бой принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных Сил Украины.

Прощание с воином

Прощание с защитником Андреем Куценко и чин похорон состоится во вторник, 9 июля. Начнутся похороны в 12 часов на площади Вечевой в городе Жовква на Львовщине.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб писатель и юрист Василий Паламарчук. ФОТО