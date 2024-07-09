Защищая Украину, погиб многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко. ФОТО
В боях за Украину против российских захватчиков погиб 35-летний титулованный велосипедист со Львовщины Андрей Куценко. Он был многократным чемпионом Украины по велоспорту и мастером спорта международного класса.
Об этом сообщает Львовская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что украинский защитник погиб 3 июля.
Куценко был победителем и призером международных соревнований. Также воин неоднократно принимал участие в чемпионатах мира и Европы.
Что известно об Андрее Куценко?
В течение десяти лет, с 2006 по 2016, Андрей Куценко представлял Львовскую область в национальной сборной команде по велоспорту на треке.
После окончания Жовковской ООШ №1 учился во Львовском государственном университете физической культуры. Позже проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны Украины.
Начало полномасштабного вторжения Андрей встретил в Италии, но вернулся в Украину, чтобы добровольно вступить в ряды ВСУ.
Более двух лет Куценко воевал на разных направлениях фронта. Последний бой принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных Сил Украины.
Прощание с воином
Прощание с защитником Андреем Куценко и чин похорон состоится во вторник, 9 июля. Начнутся похороны в 12 часов на площади Вечевой в городе Жовква на Львовщине.
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