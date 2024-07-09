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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко. ФОТО

В боях за Украину против российских захватчиков погиб 35-летний титулованный велосипедист со Львовщины Андрей Куценко. Он был многократным чемпионом Украины по велоспорту и мастером спорта международного класса.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что украинский защитник погиб 3 июля.

Куценко был победителем и призером международных соревнований. Также воин неоднократно принимал участие в чемпионатах мира и Европы.

На фронті загинув велосипедист зі Львівщини Андрій Куценко

Что известно об Андрее Куценко?

В течение десяти лет, с 2006 по 2016, Андрей Куценко представлял Львовскую область в национальной сборной команде по велоспорту на треке.

После окончания Жовковской ООШ №1 учился во Львовском государственном университете физической культуры. Позже проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны Украины.

Начало полномасштабного вторжения Андрей встретил в Италии, но вернулся в Украину, чтобы добровольно вступить в ряды ВСУ.

Более двух лет Куценко воевал на разных направлениях фронта. Последний бой принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных Сил Украины.

На фронті загинув велосипедист зі Львівщини Андрій Куценко

Прощание с воином

Прощание с защитником Андреем Куценко и чин похорон состоится во вторник, 9 июля. Начнутся похороны в 12 часов на площади Вечевой в городе Жовква на Львовщине.

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Автор: 

спорт (2440) потери (4437) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Гинуть кращі із кращих. Молоді,перспективні, талановиті. Не забудемо і не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою
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09.07.2024 09:08 Ответить
Слава Герою і щирі співчуття рідним і всім українцям - гинуть найкращі.
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09.07.2024 09:10 Ответить
Що казати. Втрачаємо найкращих. Прикро визнавити, але якби він скакав у 95-му кварталі, жив би собі спокійно, ще і якусь медальку чи орден отрямав з рук гундосика
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09.07.2024 09:20 Ответить
А міг би жити у США, як новіє літца з 95шапітолію, тіпа ханумака
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09.07.2024 09:26 Ответить
Слава Герою!!
Гинуть діти,жінки,пересічні громадяни...
95 квартал процвітає
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09.07.2024 09:36 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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09.07.2024 10:47 Ответить
Світла памʼять Герою та щирі співчуття родині Андрія 😪😪😪
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09.07.2024 10:53 Ответить
На жаль гинуть найкращі ,а всяке бидло " уставшее от войни "пародовжує бикувати.
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09.07.2024 11:12 Ответить
 
 