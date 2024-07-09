Захищаючи Україну, загинув багаторазовий чемпіон України з велоспорту Андрій Куценко. ФОТО

У боях за Україну проти російських загарбників загинув 35-річний титулований велосипедист зі Львівщини Андрій Куценко. Він був багаторазовим чемпіоном України з велоспорту і майстром спорту міжнародного класу.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що український захисник загинув 3 липня.

Куценко був переможцем та призером міжнародних змагань. Також воїн неодноразово брав участь у чемпіонатах світу та Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінометник 15-ї бригади "Кара-Даг" Роман Козіцін загинув у бою з ворогом у районі Малої Токмачки. ФОТО

Що відомо про Андрія Куценка?

Упродовж десяти років, з 2006 по 2016, Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.

Після закінчення Жовківської ЗОШ №1 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури. Пізніше проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.

Початок повномасштабного вторгнення Андрій зустрів в Італії, але повернувся в Україну, щоб добровільно вступити до лав ЗСУ.

Понад два роки Куценко воював на різних напрямках фронту. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних Сил України.

Прощання із воїном

Прощання із захисником Андрієм Куценком та чин похорону відбудеться у вівторок, 9 липня. Розпочнеться похорон о 12 годині на площі Вічевій у місті Жовква, що на Львівщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув ексборець греко-римського стилю Віталій Болюх