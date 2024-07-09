Захищаючи Україну, загинув багаторазовий чемпіон України з велоспорту Андрій Куценко. ФОТО
У боях за Україну проти російських загарбників загинув 35-річний титулований велосипедист зі Львівщини Андрій Куценко. Він був багаторазовим чемпіоном України з велоспорту і майстром спорту міжнародного класу.
Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що український захисник загинув 3 липня.
Куценко був переможцем та призером міжнародних змагань. Також воїн неодноразово брав участь у чемпіонатах світу та Європи.
Що відомо про Андрія Куценка?
Упродовж десяти років, з 2006 по 2016, Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.
Після закінчення Жовківської ЗОШ №1 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури. Пізніше проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.
Початок повномасштабного вторгнення Андрій зустрів в Італії, але повернувся в Україну, щоб добровільно вступити до лав ЗСУ.
Понад два роки Куценко воював на різних напрямках фронту. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних Сил України.
Прощання із воїном
Прощання із захисником Андрієм Куценком та чин похорону відбудеться у вівторок, 9 липня. Розпочнеться похорон о 12 годині на площі Вічевій у місті Жовква, що на Львівщині.
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