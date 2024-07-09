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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув багаторазовий чемпіон України з велоспорту Андрій Куценко. ФОТО

У боях за Україну проти російських загарбників загинув 35-річний титулований велосипедист зі Львівщини Андрій Куценко. Він був багаторазовим чемпіоном України з велоспорту і майстром спорту міжнародного класу.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що український захисник загинув 3 липня.

Куценко був переможцем та призером міжнародних змагань. Також воїн неодноразово брав участь у чемпіонатах світу та Європи.

На фронті загинув велосипедист зі Львівщини Андрій Куценко

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Що відомо про Андрія Куценка?

Упродовж десяти років, з 2006 по 2016, Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.

Після закінчення Жовківської ЗОШ №1 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури. Пізніше проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.

Початок повномасштабного вторгнення Андрій зустрів в Італії, але повернувся в Україну, щоб добровільно вступити до лав ЗСУ.

Понад два роки Куценко воював на різних напрямках фронту. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних Сил України.

На фронті загинув велосипедист зі Львівщини Андрій Куценко

Прощання із воїном

Прощання із захисником Андрієм Куценком та чин похорону відбудеться у вівторок, 9 липня. Розпочнеться похорон о 12 годині на площі Вічевій у місті Жовква, що на Львівщині. 

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Автор: 

спорт (1632) втрати (4455) 47 окрема механізована бригада (272)


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Гинуть кращі із кращих. Молоді,перспективні, талановиті. Не забудемо і не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою
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09.07.2024 09:08 Відповісти
Слава Герою і щирі співчуття рідним і всім українцям - гинуть найкращі.
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09.07.2024 09:10 Відповісти
Що казати. Втрачаємо найкращих. Прикро визнавити, але якби він скакав у 95-му кварталі, жив би собі спокійно, ще і якусь медальку чи орден отрямав з рук гундосика
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09.07.2024 09:20 Відповісти
А міг би жити у США, як новіє літца з 95шапітолію, тіпа ханумака
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09.07.2024 09:26 Відповісти
Слава Герою!!
Гинуть діти,жінки,пересічні громадяни...
95 квартал процвітає
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09.07.2024 09:36 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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09.07.2024 10:47 Відповісти
Світла памʼять Герою та щирі співчуття родині Андрія 😪😪😪
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09.07.2024 10:53 Відповісти
На жаль гинуть найкращі ,а всяке бидло " уставшее от войни "пародовжує бикувати.
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09.07.2024 11:12 Відповісти
 
 