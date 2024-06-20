У боях за Україну загинув ексборець греко-римського стилю Віталій Болюх
12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув український борець греко-римського стилю Віталій Болюх.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації греко-римської боротьби Тернополя.
"Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя. 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" Тернопільської міської ради Болюх (Савич) Віталій Андрійович. (21.02.1982 р.н.)
Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям! Вічна пам’ять Герою України", - йдеться в повідомленні Федерації.
Нагадаємо, у травні Мінмолодьспорту повідомило, що унаслідок російської агресії загинули 456 українських спортсменів, зруйновано понад 500 спортивних об’єктів та 100 об’єктів молодіжної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Споконвічне прокляття рашистським нелюдам.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!