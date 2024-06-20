УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9246 відвідувачів онлайн
Новини
5 892 5

У боях за Україну загинув ексборець греко-римського стилю Віталій Болюх

Загинув Віталій Болюх

12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув український борець греко-римського стилю Віталій Болюх. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації греко-римської боротьби Тернополя.

"Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя. 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" Тернопільської міської ради Болюх (Савич) Віталій Андрійович. (21.02.1982 р.н.)

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям! Вічна пам’ять Герою України", - йдеться в повідомленні Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні з російськими окупантами загинув пластун та волонтер з Луцька Ігор Приступа. ФОТО

Нагадаємо, у травні Мінмолодьспорту повідомило, що унаслідок російської агресії загинули 456 українських спортсменів, зруйновано понад 500 спортивних об’єктів та 100 об’єктів молодіжної інфраструктури. 

Автор: 

спорт (1640) Тернопіль (413) Харківщина (6054) втрати (4531)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герою Слава !!!🙏
показати весь коментар
20.06.2024 12:47 Відповісти
Вічна слава Героям, яких вбила дикунська орда. Схиляю голову.. Співчуття рідним Віталія..
Споконвічне прокляття рашистським нелюдам.
показати весь коментар
20.06.2024 12:51 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
20.06.2024 12:54 Відповісти
Слава українському герою славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
показати весь коментар
20.06.2024 13:07 Відповісти
Дякую тобі Героє. Велика трагедія для родичів.Мої співчуття(
показати весь коментар
20.06.2024 13:33 Відповісти
 
 