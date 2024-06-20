У боях за Україну загинув ексборець греко-римського стилю Віталій Болюх

12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув український борець греко-римського стилю Віталій Болюх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації греко-римської боротьби Тернополя.

"Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя. 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" Тернопільської міської ради Болюх (Савич) Віталій Андрійович. (21.02.1982 р.н.)

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям! Вічна пам’ять Герою України", - йдеться в повідомленні Федерації.

Нагадаємо, у травні Мінмолодьспорту повідомило, що унаслідок російської агресії загинули 456 українських спортсменів, зруйновано понад 500 спортивних об’єктів та 100 об’єктів молодіжної інфраструктури.