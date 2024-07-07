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Новини Фото Війна
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Мінометник 15-ї бригади "Кара-Даг" Роман Козіцін загинув у бою з ворогом у районі Малої Токмачки. ФОТО

4-го липня 2024 року в запеклому бою проти російських окупантів в населеному пункті Мала Токмачка Запорізької області, поклав своє життя український військовий Козіцін Роман Юрійович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Як зазначається, Козіцін був мінометником у 15-й бригаді оперативного призначення "Кара-Даг".

"Він боронив нашу землю з 25-го лютого 2022 року, він давав відсіч усій гидоті, яка лізла на нашу землю, він захищав нас, нашу землю, свою родину, свою країну, він був коханим чоловіком, сином, братом, побратимом", - йдеться у повідомленні.

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загинув український воїн Роман Козіцін

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Жорстоко відповіли в районі Малої Токмачки! Там і твоя заслуга Воїне! Тихої ходи до Небесної.
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07.07.2024 09:38 Відповісти
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!!
Памятаймо та допомагаймо, Захисникам України і їх Родинам!
Слава Україні! Пильнуймо, за екс-привладним!
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07.07.2024 10:00 Відповісти
Дякую Воїне за твою мужність і силу. Низькій уклін Вам до землі.
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07.07.2024 10:04 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.07.2024 10:34 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,та всім павшим воїнам-Героям,побратимам.
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07.07.2024 10:36 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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07.07.2024 10:53 Відповісти
А скільки загиблих героїв, про яких ,ніхто і не згадує.
Героям Слава !
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07.07.2024 11:59 Відповісти
С.У.М.
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07.07.2024 13:24 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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12.03.2025 12:13 Відповісти
 
 