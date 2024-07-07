Мінометник 15-ї бригади "Кара-Даг" Роман Козіцін загинув у бою з ворогом у районі Малої Токмачки. ФОТО
4-го липня 2024 року в запеклому бою проти російських окупантів в населеному пункті Мала Токмачка Запорізької області, поклав своє життя український військовий Козіцін Роман Юрійович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Як зазначається, Козіцін був мінометником у 15-й бригаді оперативного призначення "Кара-Даг".
"Він боронив нашу землю з 25-го лютого 2022 року, він давав відсіч усій гидоті, яка лізла на нашу землю, він захищав нас, нашу землю, свою родину, свою країну, він був коханим чоловіком, сином, братом, побратимом", - йдеться у повідомленні.
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