Захищаючи Україну, загинув письменник та юрист Василь Паламарчук. ФОТО
У середу, 3 липня, під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув Василь Паламарчук родом з Херсонщини.
Про це повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук - коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про загиблого Героя
До війни Василь працював адвокатом. Його військова служба розпочалася ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь в АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Мав позивний Адвокат.
На початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині і Донеччині. Останнім часом воїн перебував на східному фронті.
Василь Паламарчук також є автором книги "Військовий непотріб". У книзі він описав досвід служби в АТО в 2014-2015 роках.
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Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!!
Він не ховався від мобілізації та ТЦК, як оті вгодовані з Урядового кварталу!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Понад усе!
Є одне питання:
Щось зовсім немає некрологів про героїчних "слуг", що з ними не так?
Мабуть воюють дуже справно...
Дякуємо за захист, спочивай з миром.
Співчуття рідним.
"Знову особиста втрата... росія продовжує забирати життя представників нового покоління української інтелігенції.
Загинув Василь Паламарчук - письменник, частина «Res_Publica. Брати по зброї» та «Європейської Солідарності», близький друг Гліба Бабіча, але насамперед - воїн.
Наступ росіян 24 лютого не став для нього несподіванкою, Василь у війську ще з часів АТО. Той ранок зустрів в Олешках на Херсонщині. Не зволікаючи ні секунди, рушив до військкомату. Потім було формування бойового взводу, проте вже через 6 годин потрапили в російське оточення. Довелося шукати шлях на підконтрольну Україні територію - вплав на човнах через Дніпро.
Так він і потрапив до лав 206 батальйону ТрО, дослужився до командира роти вогневої підтримки. Потім поранення. Повернення в стрій, бо командир не може покинути підлеглих...
Про плани «після війни» говорив твердо: дасть собі час на відпочинок і продовжить захищати людей, але вже як адвокат.
І от трагічна звістка: вчора Василь загинув у бою в селищі Нью-Йорк Донецької області. Щирі співчуття родині та друзям... Вічна пам'ять та шана!"