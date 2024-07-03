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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув письменник та юрист Василь Паламарчук. ФОТО

У середу, 3 липня, під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув Василь Паламарчук родом з Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук - коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблого Героя 

Захищаючи Україну, загинув письменник та юрист Василь Паламарчук

До війни Василь працював адвокатом. Його військова служба розпочалася ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь в АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Мав позивний Адвокат.

На початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині і Донеччині. Останнім часом воїн перебував на східному фронті.

Василь Паламарчук також є автором книги "Військовий непотріб". У книзі він описав досвід служби в АТО в 2014-2015 роках.

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Автор: 

військовослужбовці (4805) втрати (4443)


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Топ коментарі
+48
Батько трьох дітей, власним ЖИТТЯМ, захистив не тільки власних дітей, а цілої України!!!
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!!
Він не ховався від мобілізації та ТЦК, як оті вгодовані з Урядового кварталу!!
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03.07.2024 21:31 Відповісти
+36
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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03.07.2024 21:30 Відповісти
+29
Низкий поклон Воину
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03.07.2024 21:34 Відповісти
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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03.07.2024 21:30 Відповісти
Батько трьох дітей, власним ЖИТТЯМ, захистив не тільки власних дітей, а цілої України!!!
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!!
Він не ховався від мобілізації та ТЦК, як оті вгодовані з Урядового кварталу!!
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03.07.2024 21:31 Відповісти
Низкий поклон Воину
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03.07.2024 21:34 Відповісти
Царство небесне і вічна пам,ять Герою
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03.07.2024 21:37 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.07.2024 21:42 Відповісти
Україна!
Понад усе!
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03.07.2024 21:49 Відповісти
Вічна пам'ять та низький уклін Герою.
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03.07.2024 21:42 Відповісти
Вічна пам"ять нашому захиснику!
Є одне питання:
Щось зовсім немає некрологів про героїчних "слуг", що з ними не так?
Мабуть воюють дуже справно...
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03.07.2024 22:00 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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03.07.2024 22:06 Відповісти
Жаль, великий жаль коли гинуть такі чоловіки!!! Співчуття рідним!!! Найліпші йдуть а таки як стефанчуки, сидять **** і тільки думають якби просидіти більше і накрасти більше!!!
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03.07.2024 22:10 Відповісти
Слава героям! Смерть рашистам!
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03.07.2024 22:16 Відповісти
герої, таки вмирают...
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04.07.2024 00:42 Відповісти
Той, хто не засцав.
Дякуємо за захист, спочивай з миром.
Співчуття рідним.
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04.07.2024 07:43 Відповісти
Це ж не звізда квартала, котра втікла до США - https://www.rbc.ua/ukr/styler/ruslan-hanumak-viyihav-********-ssha-ki-guchni-1720033863.html https://www.rbc.ua/ukr/styler/ruslan-hanumak-viyihav-********-ssha-ki-guchni-1720033863.html

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04.07.2024 10:53 Відповісти
Вічний нестихаючий біль за загиблими Синами та Доньками України.. На колінах.
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04.07.2024 13:10 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9756 Петро Порошенко, щойно написав, з приводу, про втрату в 206-му баті :
"Знову особиста втрата... росія продовжує забирати життя представників нового покоління української інтелігенції.
Загинув Василь Паламарчук - письменник, частина «Res_Publica. Брати по зброї» та «Європейської Солідарності», близький друг Гліба Бабіча, але насамперед - воїн.
Наступ росіян 24 лютого не став для нього несподіванкою, Василь у війську ще з часів АТО. Той ранок зустрів в Олешках на Херсонщині. Не зволікаючи ні секунди, рушив до військкомату. Потім було формування бойового взводу, проте вже через 6 годин потрапили в російське оточення. Довелося шукати шлях на підконтрольну Україні територію - вплав на човнах через Дніпро.
Так він і потрапив до лав 206 батальйону ТрО, дослужився до командира роти вогневої підтримки. Потім поранення. Повернення в стрій, бо командир не може покинути підлеглих...
Про плани «після війни» говорив твердо: дасть собі час на відпочинок і продовжить захищати людей, але вже як адвокат.
І от трагічна звістка: вчора Василь загинув у бою в селищі Нью-Йорк Донецької області. Щирі співчуття родині та друзям... Вічна пам'ять та шана!"
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04.07.2024 19:18 Відповісти
ця інфа прямо пов'язана з інфою "". Саме в 206-му баті служив Герой...
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04.07.2024 19:20 Відповісти
 
 