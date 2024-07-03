Захищаючи Україну, загинув письменник та юрист Василь Паламарчук. ФОТО

У середу, 3 липня, під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув Василь Паламарчук родом з Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук - коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблого Героя

До війни Василь працював адвокатом. Його військова служба розпочалася ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь в АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Мав позивний Адвокат.

На початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині і Донеччині. Останнім часом воїн перебував на східному фронті.

Василь Паламарчук також є автором книги "Військовий непотріб". У книзі він описав досвід служби в АТО в 2014-2015 роках.

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