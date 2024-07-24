З окупації повернули ще сімох дітей, - Микола Кулеба. ФОТОрепортаж

Із тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Це вдалося завдяки спільним зусиллям української гуманітарної програми Bring Kids Back UA і громадської організації Save Ukraine.

Як розповів Кулеба, серед тих, хто повернувся 12-річна дівчинка, мама і тато якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, тому що діти військових на тимчасово окупованих територіях перебувають під особливим контролем загарбників.

Також повернулися брати 15 і 19 років. Місяць тому російська ФСБ затримала їхніх батьків, зараз про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого з братів. Нині хлопці перебувають під тимчасовою опікою їхньої хрещеної матері.

З окупованих районів Херсонщини також вдалося вивезти 18-річного хлопця і 19-річну дівчину, яких покинули прийомні батьки. Через свою проукраїнську позицію вони зазнавали погроз.

Вдалося повернути і 14-річного хлопця, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст. Після двох років розлуки підліток воззʼєднався зі своєю матірʼю.

Сьома дитина – це хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.

Кулеба додав, що з 2014 року 1,5 мільйона українських дітей перебувають на окупованих територіях та на території РФ. Багато з них були незаконно депортовані або примусово переміщені, решта залишаються під загрозою депортації.

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