Українським захисникам передали комплекс протидії технічним розвідкам ворога "Ай-Петрі СВ", який захищає артилерійські бригади, піхоту та інші підрозділи від російських БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Воїнам передали комплекси нової модифікації, пікапи для швидкого пересування екіпажів, зарядні станції і генератори для автономного живлення.

"Сьогодні ми передаємо чотири комплекси "Ай-Петрі СВ". Це те, що захищає наші війська, артилерію, піхоту, наш десант від ворожих дронів. Більше 20 комплексів уже працюють безпосередньо на лінії фронту, прикриваючи наші війська", - зазначив п'ятий президент та лідер політсили Петро Порошенко.

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Нова модифікація має більшу дальність роботи.

"Попит на комплекси "Ай-Петрі" на фронті зростає, тож ми збільшуємо виробництво. "Ай-Петрі" — це тактичний комплекс протидії технічним розвідкам ворога, який прикриває наших воїнів безпосередньо на бойових позиціях. Військові добре знають, скільки життів це рятує. Тому гарна слава про "Ай-Петрі" швидко розійшлися і на південному, і на східному напрямках", - зазначив Порошенко.

Наразі створено 4 комплектації "Ай-Петрі".

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