Чотири комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ", пікапи та генератори передали українським захисникам. ФОТОрепортаж
Українським захисникам передали комплекс протидії технічним розвідкам ворога "Ай-Петрі СВ", який захищає артилерійські бригади, піхоту та інші підрозділи від російських БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Воїнам передали комплекси нової модифікації, пікапи для швидкого пересування екіпажів, зарядні станції і генератори для автономного живлення.
"Сьогодні ми передаємо чотири комплекси "Ай-Петрі СВ". Це те, що захищає наші війська, артилерію, піхоту, наш десант від ворожих дронів. Більше 20 комплексів уже працюють безпосередньо на лінії фронту, прикриваючи наші війська", - зазначив п'ятий президент та лідер політсили Петро Порошенко.
Нова модифікація має більшу дальність роботи.
"Попит на комплекси "Ай-Петрі" на фронті зростає, тож ми збільшуємо виробництво. "Ай-Петрі" — це тактичний комплекс протидії технічним розвідкам ворога, який прикриває наших воїнів безпосередньо на бойових позиціях. Військові добре знають, скільки життів це рятує. Тому гарна слава про "Ай-Петрі" швидко розійшлися і на південному, і на східному напрямках", - зазначив Порошенко.
Наразі створено 4 комплектації "Ай-Петрі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда, в бюджет України !!!
- А досягнення є!
- Які?!!!
- «Всё ********»!
П"ять років будучи президентом Порошенко безбожно крав
Гроші в буджеті не тільки БУЛИ - їх кількість навіть збільшилася
Шостий рік будучи президентом Зеленський не краде
Гроші з бюджету наче вітром вимітає
ВИСНОВОК: ПОРОШЕНКО КРАВ У БЮДЖЕТ!!!
(анекдот (в первинному варіанті) з"явився ще в 2020 році!)
На базі досвіду бойового застосування комплексів ми створили 4 комплектації «Ай-Петрі». Сьогодні передаємо їх військовим до Центру забезпечення служби ПДТР ГШ ЗСУ разом зі зв'язком та пікапами для їх мобільності.
А наше українське виробництво збільшує обсяги в 3-4 рази. Це нелегко, бо передбачає роботу у дві зміни, попри відключення світла та атаки на критичну інфраструктуру.
Виробництво «Ай-Петрі» та навчання воїнів повністю фінансується Фондом Порошенка. Це - наш внесок в оборону держави. Як і серійне виробництво комплексів індивідуального захисту «Ванільний цукорок», FPV-дронів, новітніх комплексів окопного РЕБ та дронів-перехоплювачів, які вже стали нашою особливістю
Щоб захистити державу, потрібно діяти!
По всій країні світло вимикають, так. Комусь щастить більше, комусь менше, у когось не справляється холодильник, а хтось отримує тепловий удар. Це справді проблема, це справді по всій країні.
Ось тільки у більшості фронтових бригад ЗСУ світло не включають взагалі, там давно знищена вся енергетична інфраструктура. Все тримається на генераторах, практично все. Рації та планшети, комп'ютери та монітори, заряджання пультів та акумуляторів. Не "літає", не "наводиться", не "коригується".
Ми знайшли "смаколики"! Ми знайшли 4 армійські генератори-причепи на 20 кВа. Назва генераторів для техніків звучать як музика - Bosch Eisemann з двигуном Deutz Diesel. Відмінний стан, крихітне напрацювання мотогодин та відмінна ціна - 215 249 гривень за один. Ось тільки їх чотири та викупити треба за наступний тиждень. А це вже виходить 860 996 гривень.
Це багато. Але це набагато менше, ніж могло б бути. Особливо з урахуванням того, що ми заощаджуємо бюджет на купівлі причепів для перевезення генераторів - вони вже на колесах! І це електрика для 4 батальйонів. Це заряджені акумулятори для сотень дротів ФПВ, які ми передаємо. Це в штабах артилерійських дивізіонів працюють ноутбуки, які ми передаємо. Це в ефірі радіостанції, які ми теж передаємо.
Я прошу вас спробувати знайти можливість нам допомогти, адже у нас лише тиждень на викуп. Продавець не зможе тримати їх під нас довше. Сподіваємось бути почутими. І дуже прошу про репост.
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
Липень - сезон врожаю. Ми зібрали плантацію fpv та інших "смаколиків". Зібраний врожай розфасовано і передається вдячним "споживачам".
3372 атакуючих бпла
134 спостерігаючих бпла
38 комплектів РЕБ
= практично 68 млн. грн. Це Ваші донати для ГО Справа Громад + благодійний внесок коштів Фонд Порошенка .
Допомогти Справі Громад зібрати врожай тут:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169 3305 2068 6400
Для ІНШИХ банків: - 5375 4115 0177 8331
...ми гарантуємо якісну закупівлю і адресну доставку.