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Новини Фото Війна
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Чотири комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ", пікапи та генератори передали українським захисникам. ФОТОрепортаж

Українським захисникам передали комплекс протидії технічним розвідкам ворога "Ай-Петрі СВ", який захищає артилерійські бригади, піхоту та інші підрозділи від російських БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Воїнам передали комплекси нової модифікації, пікапи для швидкого пересування екіпажів, зарядні станції і генератори для автономного живлення.

"Сьогодні ми передаємо чотири комплекси "Ай-Петрі СВ". Це те, що захищає наші війська, артилерію, піхоту, наш десант від ворожих дронів. Більше 20 комплексів уже працюють безпосередньо на лінії фронту, прикриваючи наші війська", - зазначив п'ятий президент та лідер політсили Петро Порошенко.

Читайте: Підрозділ, де воює Тетяна Чорновол, отримав 100 FPV-дронів: Буде два місяці насиченої роботи

Нова модифікація має більшу дальність роботи.

"Попит на комплекси "Ай-Петрі" на фронті зростає, тож ми збільшуємо виробництво. "Ай-Петрі" — це тактичний комплекс протидії технічним розвідкам ворога, який прикриває наших воїнів безпосередньо на бойових позиціях. Військові добре знають, скільки життів це рятує. Тому гарна слава про "Ай-Петрі" швидко розійшлися і на південному, і на східному напрямках", - зазначив Порошенко.

Наразі створено 4 комплектації "Ай-Петрі".

Читайте: Порошенко везе на фронт тисячі FPV-дронів та окопний РЕБ. ФОТО

Порошенко передав воїнам чергову партію комплексів Ай-Петрі
Порошенко передав воїнам чергову партію комплексів Ай-Петрі
Порошенко передав воїнам чергову партію комплексів Ай-Петрі
Порошенко передав воїнам чергову партію комплексів Ай-Петрі
Порошенко передав воїнам чергову партію комплексів Ай-Петрі
Порошенко передав воїнам чергову партію комплексів Ай-Петрі

Автор: 

допомога (8343) Порошенко Петро (15173)


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Топ коментарі
+24
Петро Порошенко 👍💯%
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25.07.2024 11:36
+20
Порошенко профінансував розробку цього РЕБ - вложив 200 млн грн власних коштів. На додачу до 5 млрд гривень які він вже задонатив на армію. Але мудрий нарід продовжує бризкати слиною по типу абирвалг.
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25.07.2024 11:45
+17
Петру Олексійовичу щира подяка за допомогу нашим Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.07.2024 11:44
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25.07.2024 11:34 Відповісти
"Ета другое" (с) Ви б ще яйця по 17 при Рєзнікові згадали. Не на часі ж, неполіткоректно так сказать)
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25.07.2024 11:48 Відповісти
Петро Порошенко 👍💯%
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25.07.2024 11:36 Відповісти
Ай святий Петро, так повинні називатися його новинки для ЗСУ, нехай зе заздрить,що є такі Патріоти України
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25.07.2024 11:46 Відповісти
А Петро все краде і краде....
Правда, в бюджет України !!!
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25.07.2024 11:39 Відповісти
Все так і намагається підгадити найвеличнішому, сонцесяйному Боневтіку Бонопартовичу))
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25.07.2024 11:54 Відповісти
- При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…

- А досягнення є!

- Які?!!!

- «Всё ********»!

П"ять років будучи президентом Порошенко безбожно крав
Гроші в буджеті не тільки БУЛИ - їх кількість навіть збільшилася
Шостий рік будучи президентом Зеленський не краде
Гроші з бюджету наче вітром вимітає
ВИСНОВОК: ПОРОШЕНКО КРАВ У БЮДЖЕТ!!!
(анекдот (в первинному варіанті) з"явився ще в 2020 році!)
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25.07.2024 12:23 Відповісти
Петру Олексійовичу щира подяка за допомогу нашим Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.07.2024 11:44 Відповісти
Порошенко профінансував розробку цього РЕБ - вложив 200 млн грн власних коштів. На додачу до 5 млрд гривень які він вже задонатив на армію. Але мудрий нарід продовжує бризкати слиною по типу абирвалг.
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25.07.2024 11:45 Відповісти
Та ще пам'ятають про ліпецьку фібрику - коли таким кажу шо вона під судовим арештом з 14 року нічого не виробляє та не продає - відповідають - и здесь выкрутился, патамушо вальцман. Дебіли.
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25.07.2024 11:51 Відповісти
зеленський передав ЗСУ потужний привіт.
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25.07.2024 11:47 Відповісти
та майте совість, воно день у день займається тим чим вміє- сам собі режисер і гундос кончений.
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25.07.2024 11:57 Відповісти
і хриплим госом дуже гунДякував!
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25.07.2024 14:25 Відповісти
Нравится мне искусство заголовка - "Передали". Какие то неизвестные люди взяли и передали. Спасибо что внутри указали что это за такие неизвестные
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25.07.2024 11:47 Відповісти
ціхо, зебілОПа не повинна знати, що не все йде по Оманському чи Стамбульському плану бо віслюк скаженіє та пі.дить своїми перекачаними мештами.
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25.07.2024 12:00 Відповісти
На цей раз прізвища "Порошенко" в заголовку нема; але ж я знаю, хто виробляє РЕБ "Ай-Петрі СВ" і передає їх на фронт...
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25.07.2024 11:51 Відповісти
Цікаво, що зебілів ,, , , - які нагадили на минулій гілці про Пороха і його допомогу ЗСУ - тут не спостерігається. ...
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25.07.2024 12:03 Відповісти
Не підказуйте)) бо налагодять пошук не тільки по заголовкам і не тільки по прізвищу))
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25.07.2024 12:06 Відповісти
алгоритм так влаштований на ботофермі - реагує на "порош" у заголовку, тому якщо у заголовку йдеться про виробнитво порохів, то вони не прийдуть у гілку, це ж не про білий порошок, з яким зараз у них сутужно.
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25.07.2024 12:30 Відповісти
А й дійсно - щось тут не тхне подоляківцями! До вашого списку я б ще декількох "глиб" добавив, а їх тут і немає. Мабуть, таки ваша правда!
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25.07.2024 12:49 Відповісти
ще не вечір, вони гадять у часи відсутності адмінів.
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25.07.2024 15:07 Відповісти
Петя молодец. где помощь от Кучмы, Ющенко неужели денег не заработали как и сотни депутатов с зарплатами в в пять нулей, принципиально покупаю конфет и шоколад Рошен - респект и уважение Петру Алексеевичу
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25.07.2024 12:11 Відповісти
зайшов у новину з надією прочитати, що це нарешті надійшла допомога допомога від СН. А от *****!.
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25.07.2024 12:23 Відповісти
Це як в анегдоті. Фантастика, на іншій полиці
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25.07.2024 13:36 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9987 Петро Порошенко :

На базі досвіду бойового застосування комплексів ми створили 4 комплектації «Ай-Петрі». Сьогодні передаємо їх військовим до Центру забезпечення служби ПДТР ГШ ЗСУ разом зі зв'язком та пікапами для їх мобільності.
А наше українське виробництво збільшує обсяги в 3-4 рази. Це нелегко, бо передбачає роботу у дві зміни, попри відключення світла та атаки на критичну інфраструктуру.
Виробництво «Ай-Петрі» та навчання воїнів повністю фінансується Фондом Порошенка. Це - наш внесок в оборону держави. Як і серійне виробництво комплексів індивідуального захисту «Ванільний цукорок», FPV-дронів, новітніх комплексів окопного РЕБ та дронів-перехоплювачів, які вже стали нашою особливістю

Щоб захистити державу, потрібно діяти!
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25.07.2024 12:38 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3785 Юрій Бірюков, менеджеро ГО "Справа Громад" :
По всій країні світло вимикають, так. Комусь щастить більше, комусь менше, у когось не справляється холодильник, а хтось отримує тепловий удар. Це справді проблема, це справді по всій країні.
Ось тільки у більшості фронтових бригад ЗСУ світло не включають взагалі, там давно знищена вся енергетична інфраструктура. Все тримається на генераторах, практично все. Рації та планшети, комп'ютери та монітори, заряджання пультів та акумуляторів. Не "літає", не "наводиться", не "коригується".
Ми знайшли "смаколики"! Ми знайшли 4 армійські генератори-причепи на 20 кВа. Назва генераторів для техніків звучать як музика - Bosch Eisemann з двигуном Deutz Diesel. Відмінний стан, крихітне напрацювання мотогодин та відмінна ціна - 215 249 гривень за один. Ось тільки їх чотири та викупити треба за наступний тиждень. А це вже виходить 860 996 гривень.
Це багато. Але це набагато менше, ніж могло б бути. Особливо з урахуванням того, що ми заощаджуємо бюджет на купівлі причепів для перевезення генераторів - вони вже на колесах! І це електрика для 4 батальйонів. Це заряджені акумулятори для сотень дротів ФПВ, які ми передаємо. Це в штабах артилерійських дивізіонів працюють ноутбуки, які ми передаємо. Це в ефірі радіостанції, які ми теж передаємо.
Я прошу вас спробувати знайти можливість нам допомогти, адже у нас лише тиждень на викуп. Продавець не зможе тримати їх під нас довше. Сподіваємось бути почутими. І дуже прошу про репост.

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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25.07.2024 12:44 Відповісти
https://t.me/Haidukevych/768 Віталій Гайдукевич, журналіст 5-го телеканалу, співзасновник ГО "Справа Громад" :
Липень - сезон врожаю. Ми зібрали плантацію fpv та інших "смаколиків". Зібраний врожай розфасовано і передається вдячним "споживачам".

3372 атакуючих бпла
134 спостерігаючих бпла
38 комплектів РЕБ
= практично 68 млн. грн. Це Ваші донати для ГО Справа Громад + благодійний внесок коштів Фонд Порошенка .

Допомогти Справі Громад зібрати врожай тут:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169 3305 2068 6400
Для ІНШИХ банків: - 5375 4115 0177 8331

...ми гарантуємо якісну закупівлю і адресну доставку.
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25.07.2024 12:51 Відповісти
 
 