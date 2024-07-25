У Карпатах поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, - ДПСУ. ФОТО
Під час патрулювання державного кордону прикордонний наряд виявив в гірській місцевості чоловіка без ознак життя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон, вибравши один із найскладніших маршрутів.
Встановлено, що це громадянин України 1979 року народження з міста Суми.
Тіло передано медичним працівникам для проведення відповідних експертиз.
У ДПСУ нагадали, що це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.
Топ коментарі
+7 Василь Довганенко #589385
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+3 Алекс Скела
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Власники українського паспорта, як і раніше, мають безвізовий доступ до 148 країн світу, Джерело: https://biz.censor.net/n3501337
Я ото сиджу вже другий тиждень на Буковинському горбі за кілька кілометрів від Румунії, то бачу як довкола обійстя сновигають грибники. Ще би місцеві то нічого - а то галіціяни їдуть, а тепер ще виявилося, що чоловяга з міста Суми захотів наших буковинських грибочків, які найкращі у Світі.