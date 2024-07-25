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У Карпатах поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Під час патрулювання державного кордону прикордонний наряд виявив в гірській місцевості чоловіка без ознак життя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

Зазначається, що чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон, вибравши один із найскладніших маршрутів.

Встановлено, що це громадянин України 1979 року народження з міста Суми.

Тіло чоловіка знайдено у горах біля кордону з Румунією
Тіло чоловіка знайдено у горах біля кордону з Румунією

Тіло передано медичним працівникам для проведення відповідних експертиз.

У ДПСУ нагадали, що це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Карпатах житель Херсонщини намагався потрапити до Румунії, але впав зі скелі та травмувався, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) Карпати (261) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+7
Доречі, а ініціатор передачі кацапам 2000 термояерних боєголовок Кучма в Монако чи в Монте Карло допомагає Неньці?
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25.07.2024 13:16
+3
Не всі ж "вміють в Монако"!
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25.07.2024 13:06
+3
виживальщик?
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25.07.2024 13:10
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Не всі ж "вміють в Монако"!
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25.07.2024 13:06 Відповісти
Доречі, а ініціатор передачі кацапам 2000 термояерних боєголовок Кучма в Монако чи в Монте Карло допомагає Неньці?
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25.07.2024 13:16 Відповісти
виживальщик?
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25.07.2024 13:10 Відповісти
В гуцулів з'явились нащадки Сусаніна ? 😂
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25.07.2024 13:12 Відповісти
Смерть іде за нами по п"ятах
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25.07.2024 13:17 Відповісти
ще один герой!собаці собача смерть!
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25.07.2024 13:18 Відповісти
Україна піднялася з 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу паспортів, десять років тому вона займала 53 місце.

Власники українського паспорта, як і раніше, мають безвізовий доступ до 148 країн світу, Джерело: https://biz.censor.net/n3501337
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25.07.2024 13:25 Відповісти
Паспорт не допоміг
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25.07.2024 13:44 Відповісти
Цюньку новонароджений - у тєбя ус атклєілса і патаму тєбє нє заплотят за твой висєр.
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25.07.2024 13:52 Відповісти
Боялся смерти на войне?
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25.07.2024 13:50 Відповісти
Може це просто грибник.
Я ото сиджу вже другий тиждень на Буковинському горбі за кілька кілометрів від Румунії, то бачу як довкола обійстя сновигають грибники. Ще би місцеві то нічого - а то галіціяни їдуть, а тепер ще виявилося, що чоловяга з міста Суми захотів наших буковинських грибочків, які найкращі у Світі.
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25.07.2024 13:50 Відповісти
Геройськи загинув при штурмі державного кордону.
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25.07.2024 14:51 Відповісти
 
 