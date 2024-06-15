У Карпатах житель Херсонщини намагався потрапити до Румунії, але впав зі скелі та травмувався, - ДПСУ. ФОТО
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками ДСНС долучилися до порятунку 31-річного жителя Херсонщини. Чоловік намагався потрапити до Румунії, але впав зі скелі та травмувався.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Отримавши інформацію про перебування у горах людини, яка потребує допомоги, прикордонники організували пошукові заходи, залучивши до них оператора БПЛА. Чоловіка виявили. До місця події прибули співробітники гірсько-рятувального Рахівського відділення ДСНС, які надали херсонцю першу допомогу та транспортували його до лікарні.
Прикордонники з’ясували, що громадянин намагався незаконно перетнути кордон. Самостійно проклавши собі маршрут за онлайн картами, "турист" вирушив у гірську подорож. Після 15-годинного блукання, чоловік піднявся на скелю, з якої впав, скотившись зі, щонайменше, 12-метрової висоти.
У Рахівський ЦРЛ "мандрівнику" встановлено діагноз: забій грудної клітки з вираженим больовим синдромом, закрита черепно-мозкова травма, забій черевної порожнини, масивне садно правої половини тулуба та живота тощо. Чоловік потребує стаціонарного лікування.
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Вот я был, и вот меня не стало.
Ловкий ход сумею провернуть
Лишь бы ТЦК не призывало ...
От менья вам балалвайка.
Оце такого плану твої вірші.
Здається, люди однієї зі мною статі.
Здається, 24.02.22 усі опинилися в однаковій ситуації.
Маю лише одне питання. ЧОМУ? Як так вийшло, що в Україні стільки чмошників? Якби не ми, добровільці - вас усіх давно б вбили на колінах з руками, перемотаними колючим дротом. Ваших жінок та маленьких дітей згвалтували на ваших очах перед смертю.
От як можна з таким жити? Вам там нічого в штанцях не муляє? Може краще розвестися з жінками та змінити стать? Ви ж не чоловіки.
Але більшості треба лише "хліба та зрілищ".
А більше питань до тебе й не маю, бо ти не вартий ногтя з пальця ноги любого з моїх бойових побратимів. Ім'я тобі - ніщо.
Ти пусте місце, вєталя.
Чому так трапилося?
І ще просто неймовірно пощастило, що зміг звільнитися після 20 місяців на нулі. Зараз дома, але відчуваю, знову прийдеться.
А що ж ви хотіли, коли у 2019 році обирали собі верховним головнокомандуючим і гарантом конституції чотириразового ухилянта, який на сцені глузував над Україною і українцями, а перед ****** ставав на коліна і просив забрати його до себе?
Контррозвідка Служби безпеки затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на фсб, інформує https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-chynovnyka-khmelnytskoi-miskrady-yakyi-pochav-pratsiuvaty-na-fsb-rf Служба Безпеки України .