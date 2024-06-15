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У Карпатах житель Херсонщини намагався потрапити до Румунії, але впав зі скелі та травмувався, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками ДСНС долучилися до порятунку 31-річного жителя Херсонщини. Чоловік намагався потрапити до Румунії, але впав зі скелі та травмувався.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В карпатах врятували ухилянта

Отримавши інформацію про перебування у горах людини, яка потребує допомоги, прикордонники  організували пошукові заходи, залучивши до них оператора БПЛА. Чоловіка виявили. До місця події прибули співробітники гірсько-рятувального Рахівського відділення ДСНС, які надали херсонцю першу допомогу та транспортували його до лікарні.

В карпатах врятували ухилянта

Прикордонники з’ясували, що громадянин намагався незаконно перетнути кордон. Самостійно проклавши собі маршрут за онлайн картами, "турист" вирушив у гірську подорож. Після 15-годинного блукання, чоловік піднявся на скелю, з якої впав, скотившись зі, щонайменше, 12-метрової висоти.

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У Рахівський ЦРЛ "мандрівнику" встановлено діагноз: забій грудної клітки з вираженим больовим синдромом, закрита черепно-мозкова травма, забій черевної порожнини, масивне садно правої половини тулуба та живота тощо. Чоловік потребує стаціонарного лікування.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) Карпати (261) ухилянти (927) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+24
Здається, жителі однієї зі мною країни.
Здається, люди однієї зі мною статі.
Здається, 24.02.22 усі опинилися в однаковій ситуації.

Маю лише одне питання. ЧОМУ? Як так вийшло, що в Україні стільки чмошників? Якби не ми, добровільці - вас усіх давно б вбили на колінах з руками, перемотаними колючим дротом. Ваших жінок та маленьких дітей згвалтували на ваших очах перед смертю.

От як можна з таким жити? Вам там нічого в штанцях не муляє? Може краще розвестися з жінками та змінити стать? Ви ж не чоловіки.
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15.06.2024 01:21
+18
Мудре керівництво державою новими ліцами довело людей від штурму воєнкоматів добровольцями до штурму водних і гірських перепон, які супроводжуються іноді каліцтвами і смертями.
А що ж ви хотіли, коли у 2019 році обирали собі верховним головнокомандуючим і гарантом конституції чотириразового ухилянта, який на сцені глузував над Україною і українцями, а перед ****** ставав на коліна і просив забрати його до себе?
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15.06.2024 01:51
+17
Ти кацап? Тоді якого хєра ображаєш мене, звертаючись до мене мовою мого абсолютного ворога?

А більше питань до тебе й не маю, бо ти не вартий ногтя з пальця ноги любого з моїх бойових побратимів. Ім'я тобі - ніщо.

Ти пусте місце, вєталя.
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15.06.2024 02:29
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Не Тисою єдиною...
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15.06.2024 01:15 Відповісти
Там не через Тису сейчас проход, а по горам.
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15.06.2024 01:33 Відповісти
ВІД БЕЗВІЗУ ДО БЕЗВИЇЗДУ , ОДНА ГАЛОЧКА В БЮЛЕТЕНІ !!!! ДУМАЙТЕ , ПРОСИЛИ ВСІХ ...
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15.06.2024 05:11 Відповісти
Нєчєм. Відповіло 73 відсотка лолбойобів.
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15.06.2024 05:12 Відповісти
Разбежавшись, прыгнул со скалы -
Вот я был, и вот меня не стало.
Ловкий ход сумею провернуть
Лишь бы ТЦК не призывало ...
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15.06.2024 01:15 Відповісти
Реально - заключітєльний капріз..
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15.06.2024 01:54 Відповісти
Я поєт, зовусь Незнайка
От менья вам балалвайка.
Оце такого плану твої вірші.
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15.06.2024 05:21 Відповісти
Здається, жителі однієї зі мною країни.
Здається, люди однієї зі мною статі.
Здається, 24.02.22 усі опинилися в однаковій ситуації.

Маю лише одне питання. ЧОМУ? Як так вийшло, що в Україні стільки чмошників? Якби не ми, добровільці - вас усіх давно б вбили на колінах з руками, перемотаними колючим дротом. Ваших жінок та маленьких дітей згвалтували на ваших очах перед смертю.

От як можна з таким жити? Вам там нічого в штанцях не муляє? Може краще розвестися з жінками та змінити стать? Ви ж не чоловіки.
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15.06.2024 01:21 Відповісти
А після голосування 2019 у тебе таке запитання не виникало?
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15.06.2024 01:33 Відповісти
Ясєн х... Психологію цю нам не зрозуміти. А чи не пофіг? Давай поржемо? Пох на все. Бидло.
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15.06.2024 02:25 Відповісти
Проблема не у тому, що бидло є, а у тому, що його багато і воно може голосувати.
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15.06.2024 02:30 Відповісти
Тема з охлос / демос вічна. Ми охлос, нас здається, що усі навкруги такі як ми. Ми робимо Майдан. Ми йдемо добровольцями на війну. Ми гинемо за Україну.
Але більшості треба лише "хліба та зрілищ".
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15.06.2024 02:34 Відповісти
Болить за ухилянтів, чи просто обісрався?
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15.06.2024 08:18 Відповісти
Ти кацап? Тоді якого хєра ображаєш мене, звертаючись до мене мовою мого абсолютного ворога?

А більше питань до тебе й не маю, бо ти не вартий ногтя з пальця ноги любого з моїх бойових побратимів. Ім'я тобі - ніщо.

Ти пусте місце, вєталя.
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15.06.2024 02:29 Відповісти
А всіх цих нехороших людей у владу обрали якісь рептилоїди?
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15.06.2024 02:31 Відповісти
Золоті слова. Замість того щоб мовчки щось робити, вони ще й звинувачуюсь когось (тих же співгромадян, ментів, тцк) у тому що вони бояться або не хочуть захищати свою країну. Моя хата з краю
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15.06.2024 08:03 Відповісти
нема нічого нового під Сонцем....1917 рік,на Східній Україні було 1,2 млн. військових колишньої царської армії,в в 18-20 роках армія УНР ,захлинаючись в кільці ворогів.не налічувала більше 30 тис,і то,значна частина колишні гімназисти і студенти, а всі ті 1,2 млн. яловичини сиділи по хатах,пиячили,грабували панські маєтки тощо. потім цій яловичині в 22-23,30,33,36-37,в 41-45 роках здирали шкуру і закатували в банки,мінім. 12 млн.голів яловичини за 23 роки! все повторюється,ця херсонська яловичина веде себе так я і належить яловичині і на Цензорі форумна яловичина незадоволено скавчить і гнівно пукає з диванів і проти таких як ти і проти всього,що нагадує їм страшні окопи і воєнкомів.але зараз простіше втекти за кордон,******* яловичина сподівається,що от саме вона в банки не потрапить...
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15.06.2024 09:53 Відповісти
Юра, до 22-го я не був воїном. Був вже тоді старим, прокуреним, пропитим кабінетним манагером.
Чому так трапилося?
І ще просто неймовірно пощастило, що зміг звільнитися після 20 місяців на нулі. Зараз дома, але відчуваю, знову прийдеться.
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15.06.2024 11:39 Відповісти
Боневтик
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15.06.2024 01:25 Відповісти
Мудре керівництво державою новими ліцами довело людей від штурму воєнкоматів добровольцями до штурму водних і гірських перепон, які супроводжуються іноді каліцтвами і смертями.
А що ж ви хотіли, коли у 2019 році обирали собі верховним головнокомандуючим і гарантом конституції чотириразового ухилянта, який на сцені глузував над Україною і українцями, а перед ****** ставав на коліна і просив забрати його до себе?
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15.06.2024 01:51 Відповісти
СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради, який почав працювати на фсб рф.

Контррозвідка Служби безпеки затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на фсб, інформує https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-chynovnyka-khmelnytskoi-miskrady-yakyi-pochav-pratsiuvaty-na-fsb-rf Служба Безпеки України .
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15.06.2024 01:55 Відповісти
Можливо, саме ця сволота зробила мене і кількох інших людей безхатьками. За можливість власноруч жорстоко розправитися з цим мерзотником і його родиною погодився б навіть на те, аби одразу після цього мене стратили. Однаково, втрачати вже нічого.
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15.06.2024 02:43 Відповісти
Мех-водам бігати не треба
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15.06.2024 01:57 Відповісти
Він випив та намагався пройти небезпечні місця у повній темряві чи просто бовдур, який не дивиться, куди йде? Обережна та уважна людина точно б не потрапила у таку халепу.
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15.06.2024 02:53 Відповісти
Сама обережність і уважність не допоможе коли ти не знаєш на шо тре реагувати а на шо ні .
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15.06.2024 03:45 Відповісти
Він не житель гір,степовик
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15.06.2024 08:39 Відповісти
Я про те що гори це не жарти,і не маючи досвіду,лазити там не треба
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16.06.2024 00:11 Відповісти
З вами за руку разом
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15.06.2024 08:07 Відповісти
Вилікується А потім пройде ВЛК І вперед! До гірськостілецької бригади!
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15.06.2024 08:08 Відповісти
Ай-я-я-й!!!! Україна мало не втратила такого мужнього воєна....він підлікується і пожене клятого москаля аж за Урал! Впевнений, наші форумні квіточки-ухилянти і фальшиві білобілетники з купленими довідками,теж все зрозуміють,злізуть з диванів і приєднаються до нього. Тремтіть кацапня,на вас ідуть штрафбати вчорашніх квіточок-ухилянтів-форумістів!
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15.06.2024 09:59 Відповісти
Підкорювачі Тиси і Карпат
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15.06.2024 11:42 Відповісти
 
 