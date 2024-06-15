У Карпатах житель Херсонщини намагався потрапити до Румунії, але впав зі скелі та травмувався, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками ДСНС долучилися до порятунку 31-річного жителя Херсонщини. Чоловік намагався потрапити до Румунії, але впав зі скелі та травмувався.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Отримавши інформацію про перебування у горах людини, яка потребує допомоги, прикордонники організували пошукові заходи, залучивши до них оператора БПЛА. Чоловіка виявили. До місця події прибули співробітники гірсько-рятувального Рахівського відділення ДСНС, які надали херсонцю першу допомогу та транспортували його до лікарні.

Прикордонники з’ясували, що громадянин намагався незаконно перетнути кордон. Самостійно проклавши собі маршрут за онлайн картами, "турист" вирушив у гірську подорож. Після 15-годинного блукання, чоловік піднявся на скелю, з якої впав, скотившись зі, щонайменше, 12-метрової висоти.

Читайте також: Сім чоловіків двома автомобілями намагалися перетнути кордон з Румунією, перевізнику заплатили $5-10 тис. ФОТО

У Рахівський ЦРЛ "мандрівнику" встановлено діагноз: забій грудної клітки з вираженим больовим синдромом, закрита черепно-мозкова травма, забій черевної порожнини, масивне садно правої половини тулуба та живота тощо. Чоловік потребує стаціонарного лікування.