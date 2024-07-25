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Затримано п’ятьох ділків, які продавали криміналітету трофейні кулемети та вибухівку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки разом із Національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах України. У результаті комплексних заходів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях "на гарячому" затримано 5-х організаторів нелегального бізнесу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.

Серед вилученого у фігурантів – російські кулемети "Печеніг" та "Корд", автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка.

СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю
СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю

Затримання організаторів

Так, на Київщині затримано представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням.

Фігурант підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах.

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Для зберігання засобів ураження ділок використовував покинуту недобудову на околицях Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено:

  • 4 кг вибухівки з електродетонаторами;
  • більше ніж 20 гранатометних пострілів;
  • 16 бойових гранат;
  • 2 автомати Калашникова;
  • 2 пістолети, серед них системи Макарова;
  • понад 2 тис. набоїв різного калібру.

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СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю

На Донеччині затримано ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.

Одного із фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них: великокаліберні кулемети "Утьос" та "Корд", снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Одночасно поблизу передової було затримано іншого фігуранта, який "домовлявся" про збут ще однієї партії зброї.

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У Дніпрі затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет "Печеніг" та чотири автомати Калашникова.

Підозри ділкам

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю
СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю
СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю
СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю

Автор: 

зброя (7461) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+3
Двіж тільки починається.
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25.07.2024 14:06
+1
і в якій країні у вільному продажі кулемети, гранатомети, гранати, вибухівка?
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25.07.2024 15:01
+1
Якщо зеля і дєрьмак мирні люди, то нехай. Он і трамп постраждав. Шкода його?
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25.07.2024 18:21
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Короче, зеля і мусора сцать за свою шкуру. А в країнах, які не є концлагерем, зброя в вільній продажі. А в деяких штатах плятять податки, якщо не мають зброї.
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25.07.2024 13:40 Відповісти
і в якій країні у вільному продажі кулемети, гранатомети, гранати, вибухівка?
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25.07.2024 15:01 Відповісти
Вже поїдеш, і тобі зеля не до вподоби? Підтримую
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25.07.2024 18:18 Відповісти
та звичайно хочу купити, законно. бо у нас можна тільки гладствольну, або нарізну, в т.ч. напівавтоматичну. а ще пістолєта хочу, два
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25.07.2024 19:36 Відповісти
Респект такому бажанню
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25.07.2024 19:57 Відповісти
у нас на короткоствол дозволи не дають, але помітив одну цікаву штуку, в деких мислвиських магазинах великі вибори пістолетів і продають їх як спортивні, глоки наприклад, і між іншим нагородну зброю самі собі купують
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25.07.2024 20:01 Відповісти
трофейні кулемети та вибухівку Джерело:
************
Трофейна зброя, - це зброя ворога, здобута в бою.
А тут маємо зброю, викопану на місцях боїв. Ну, а якщо вони викопають древній лук зі стрілами, чи меч вікінгів, - то це теж буде "трофейна зброя"? Звісно, що ні.

зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень. Джерело:

Тільки військовослужбовці ЗСУ з передової мають право казати про "трофейну зброю".
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25.07.2024 13:57 Відповісти
Двіж тільки починається.
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25.07.2024 14:06 Відповісти
Можливо, з цієї зброї, отих шиферів-стріляних, налякали до усьору, що і потікали з України???
Вони ж, крім цього, щей інвалідами є … узькощелепними…
Від розмови Українською мовою, у них щелепи зводило…непридатні для ТЦК, скалічені у приблуд95!! Тут би саме, прокурорським і робота була… Але ж, усі сили з ГПУ, кинуті на Патріотів та Червінського!!!
Пильнуймо, після 21 травня, за особами з Урядового кварталу95!!
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25.07.2024 14:34 Відповісти
Можливо , нова УПА формується?
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25.07.2024 14:42 Відповісти
Тоді б не продавали, а під стріху ховали.
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25.07.2024 17:31 Відповісти
Задержаны , но сколько уже продано , проблема в том , когда ведутся разборки страдают мирные люди ...
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25.07.2024 15:19 Відповісти
Якщо зеля і дєрьмак мирні люди, то нехай. Он і трамп постраждав. Шкода його?
показати весь коментар
25.07.2024 18:21 Відповісти
 
 