Затримано п’ятьох ділків, які продавали криміналітету трофейні кулемети та вибухівку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки разом із Національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах України. У результаті комплексних заходів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях "на гарячому" затримано 5-х організаторів нелегального бізнесу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.

Серед вилученого у фігурантів – російські кулемети "Печеніг" та "Корд", автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка.





Затримання організаторів

Так, на Київщині затримано представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням.

Фігурант підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах.

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Для зберігання засобів ураження ділок використовував покинуту недобудову на околицях Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено:

4 кг вибухівки з електродетонаторами;

більше ніж 20 гранатометних пострілів;

16 бойових гранат;

2 автомати Калашникова;

2 пістолети, серед них системи Макарова;

понад 2 тис. набоїв різного калібру.

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На Донеччині затримано ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.

Одного із фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них: великокаліберні кулемети "Утьос" та "Корд", снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Одночасно поблизу передової було затримано іншого фігуранта, який "домовлявся" про збут ще однієї партії зброї.

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У Дніпрі затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет "Печеніг" та чотири автомати Калашникова.

Підозри ділкам

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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