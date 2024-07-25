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Клименко про затримання підозрюваного у вбивстсві Фаріон: Є достатньо доказів, що стріляв саме він - 18-річний житель Дніпра. ФОТО

Слідство має достатньо доказів, які доводять, що саме 18-річний житель Дніпра стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", - йдеться в повідомленні.

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

За словами Клименка, підозрюваний - 18-річний житель Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

"Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Більше інформації згодом. Допрацьовуємо", - підсумував міністр.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Також читайте: Сотні фахівців залучені до розслідування вбивства Фаріон, - МВС

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

Також читайте: До вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP, поліція перевіряє інформацію, - ЗМІ

Автор: 

вбивство (3088) Фаріон Ірина (110) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+13
Повторю своє запитання:

Цікаво тільки, це справжній вбивця, або цап -відбувайло заради рейтингу Зе?
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25.07.2024 15:38
+7
ага, точно, як і в справі Шеремета. сто відсоткові докази. ага.
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25.07.2024 15:31
+6
На довічне
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25.07.2024 15:31
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18 річний не може бути, їм до 25 навіть у військо не можна.
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25.07.2024 15:26 Відповісти
До чого тут військо?
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25.07.2024 15:28 Відповісти
це сарказм
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25.07.2024 15:38 Відповісти
Ні , такого не треба мобілізовувати, навіть у отряд зеків.
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25.07.2024 15:40 Відповісти
Та то Червінський. Його ж недавно випустили з СІЗО.
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25.07.2024 15:49 Відповісти
Тут лише взяти до уваги оренду трьох!!!! квартир у Львові!!!! у літні місяці! Звідки у недорослі такі гроші? Стипендія???!!! 😲
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25.07.2024 16:52 Відповісти
Мамка дала на дорогу.
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28.07.2024 08:53 Відповісти
Судячи по масштабу, затриманий який лежить на животі,
має зріст орієнтовно 185-190 см?
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25.07.2024 15:30 Відповісти
так, його свідки, сусіди Фаріон характеризували як дебелого
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25.07.2024 15:38 Відповісти
На довічне
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25.07.2024 15:31 Відповісти
ага, точно, як і в справі Шеремета. сто відсоткові докази. ага.
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25.07.2024 15:31 Відповісти
Не патякайте, а ліпше оплатіть йому доброго адвоката. Чи вийдіть на акцію протесту: "...защітім_мальчіка!..."
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25.07.2024 15:37 Відповісти
не хочу. зараз дуже швидко записують в агенти фсб.
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25.07.2024 15:39 Відповісти
І вірно роблять.
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25.07.2024 15:51 Відповісти
Браво,підтримуєте диктатуру?
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29.07.2024 10:15 Відповісти
Аваков-2
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25.07.2024 15:39 Відповісти
Ну, по справі Шеремета, з першим оприлюдненням інф про осіб затриманих обвинувавачених - стало зрозуміло, що то підстава, фальш. Давайте дочекаємось інфи про цю затриману особу... тоді будемо оцінювати...
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25.07.2024 15:42 Відповісти
інфи від кого? від мєнтів?
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25.07.2024 15:45 Відповісти
чому виключно від ментів? Будуть інфи від адвоката, від журналістів, та навіть від свідків...
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25.07.2024 16:03 Відповісти
рспялі мальчіка в трусіках
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25.07.2024 15:34 Відповісти
Треба велику шоу зробити на Шустер Live, запросити Клименка, Зеленського. Флешбеки прямо якісь.
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25.07.2024 15:36 Відповісти
Повторю своє запитання:

Цікаво тільки, це справжній вбивця, або цап -відбувайло заради рейтингу Зе?
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25.07.2024 15:38 Відповісти
Коли хоча б його обличчя покажуть, можна буде щось дізнатись. Бо він ж не жив у вакумі, чи біолабораторії
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25.07.2024 15:57 Відповісти
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25.07.2024 16:08 Відповісти
Такой красівий єврейський мальчік!

Щось не подобається мені продовження думки..
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25.07.2024 18:33 Відповісти
Какой поп, такой и приход.
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28.07.2024 08:55 Відповісти
,,Схиляються до думки, що стрілець - виконавець"! Та це ж і дурню зрозуміло!
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25.07.2024 15:38 Відповісти
І згадайте, хто і що тут казав про Фаріон:

Бузина vs. Фарион: перепалка в прямом эфире!
https://www.youtube.com/watch?v=FuXxYhgEfP4

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25.07.2024 15:39 Відповісти
Це ще вона себе там толерантно вела
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25.07.2024 15:46 Відповісти
Де фото з кацапорилою щелепою підозрюваного
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25.07.2024 15:40 Відповісти
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25.07.2024 16:07 Відповісти
Щось слабко схожий на представника білої раси, явно є кавказькі мотиви
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25.07.2024 16:35 Відповісти
иранскими
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28.07.2024 08:56 Відповісти
100% що москворотий, більшість з них ненавидить українців,останнім часом за українську мову били і в Одесі, Дніпрі,навіть Києві,а вже почали вбивати
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25.07.2024 15:42 Відповісти
Фсб, з успіхом навчилась використовувати, недалеких українських націоналістів
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25.07.2024 15:52 Відповісти
кацаплоцьке бидло..
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25.07.2024 15:44 Відповісти
Живе в якомусь говнюшному скрепному житлі …
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25.07.2024 15:45 Відповісти
Ото ж бо і воно. На найм у Львові трьох квартир є кошти, а на те щоб самому собі купити хоч би якийсь пуфік немає. Ха ха ха.
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25.07.2024 15:49 Відповісти
Буде йому безкоштовний пуфік, - на цугундері в півнячому кутку. Ха ха ха.
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25.07.2024 15:58 Відповісти
Цікаво, звідки гроші на арендування трьох квартир у Львові? І той, хто здає не цікавиться для чого підозрілому тіпу у капелюсі перебувати у Львові декілька тижнів.? Скільки він загалом заплатив власникам помешкань.? Чи заключав він контракт з власником за аренду? Чи сплачує той арендодавець податки за свої послуги? Напевно що ні. Бо якщо б сплачував, то теоретично міг би в поліцію звернутися з тією інформацією, що в нього арендує помешкання якійсь мутний тіп. А так, якщо найм "чорний", то ніхто звертатися звісно до силовиків не буде. Може в тих помешканнях і раніше проживали інші злочинці? Ха ха ха.
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25.07.2024 15:47 Відповісти
Орендував три квартири?Отже,були плани і надалі орудувати в Львові.
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25.07.2024 15:49 Відповісти
Жітєль Дніпра... В адєссє блокують авто співробітників тцк... Знову рускій мір у срак@х засвербів? І знову ж таки - оця срань болотна, #идівня з полукровками, яка тяготіє до кагалу, як і рускіє до комуни
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25.07.2024 15:49 Відповісти
І що?! Найбільше захисників України ще з часів АТО теж загибло з Дніпра!
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25.07.2024 16:32 Відповісти
Помните как умышленно послали на смерть самолет с десантниками из Днепра. И никто за это не ответил.
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25.07.2024 16:41 Відповісти
А у мешканців Львова на очах готувалося вбивство і сталося при купі народу. Мешканці Львова здавали 18 річному хлопцю помешкання не цікавлячись метою його перебування у місті. У непрацюючого хлопця є гроші і того їм достатньо. Скільки б я де чого не знімав завжди вимагають хоч би подивитися хоч якісь документи, номера телефонів, обговорюються умови і інше. Бабусям у дворі він казав, що приїхав з Тернополя. Невже діалект з Тернополя неможливо відрізнити від діалектах із Дніпра? Ха ха ха.
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25.07.2024 17:31 Відповісти
Страшне і зухвале вбивство Ірини Фаріон відбулося
100% на замовлення московських фсбників ,
які ненавидять українців,
нашу мову , історію та культуру🙁
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25.07.2024 15:51 Відповісти
Почитал комментарии, такое впечатление, что пишут те самые 72% населения. Все то же "предъявите ваши доказательства", то рост не тот, то вес. Хорошо помню картину на рынке за 2-3 недели до 24 февраля 2022 г. - стоят на рынке 4 базарника и друг перед другом заливаются - "та хто на нас нападет, какая россия, кому эта Украина надо, в общем на тему "это все массоны". Эти 72% комментаторов недалеко ушли от тех базарников.
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25.07.2024 15:51 Відповісти
ось вам, протиставлення!
18 хлопець з закацапленого днєпропєтровска, вбиває символ патріотичного львова.
"майбутнє" україни, проти олдових націоналістів.
як вам затравочка?
кацапи про таке, навіть, і не мріяли, бо невдалося спровокувати розбрат.
це, зробив прострочений зе!імбецил, при підтримці холуя зе!дегенерата мєнта клименка.
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25.07.2024 15:51 Відповісти
снова мальчіка разопнут?! в трусіках?! це справа рук червінського!! точно!! ось лише випусти гадину на волю!!
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25.07.2024 15:54 Відповісти
кліменку і паліцаям вірити - себе обманути
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25.07.2024 15:56 Відповісти
Зараз ще вийдуть на заказчика з Дніпра..
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25.07.2024 15:59 Відповісти
коломойський?
не може бути!
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25.07.2024 16:00 Відповісти
Маячня якась
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25.07.2024 16:07 Відповісти
цікавий молоток на броніку

щоб замок вишибати ?
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25.07.2024 16:24 Відповісти
То для отримання інформації від затриманого ...
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25.07.2024 16:36 Відповісти
стекломбой может быть

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26.07.2024 20:13 Відповісти
Так, шось мутне з місячним сідінням на лавочці ...і не цікавістю до цого, нікого , таке враження шо служби його навіть прикривали
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25.07.2024 16:54 Відповісти
Зараз у світі їснує купа програм розпізнавання облич. Одну з таких -Сlearview- американці передали Украіні в квітні 22 для розпізнавання і живих і мертвих...... У штатах ця система показала дуже високу єфективність- там за іі допомогою переловили купу бандюганів та злодіів яких розшукували роками, В основному по камерам в отелях та казіно Лас Вегаса, Іх не рятувало не зміна зовнішності та ні ретельне маскування.....Дуже добре що хтось з сусідів зробив фото того облупка в капелюхі та окулярах, Від нього вже і відшотвхувались.....Хитре думало що воно розумне......

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25.07.2024 17:31 Відповісти
Нащо їм ті програми. У них інше завдання - не вийти на самих себе
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25.07.2024 20:00 Відповісти
Мамко припускае, шо ее выпегдыш мог действовать в сговоре группы лиц. Козел в подтверждение догадок ментов и мамко, не выказывает никаких эмоций, мол невиноватоеЯ, хладнокровно наблюдает за происходящим.
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28.07.2024 09:07 Відповісти
Ліплять горбатого до стіни.
Хто був у судах і має досвід спілкування з криміналом, той знає як поводять себе вбивці у суді.

"Хланднокровно наблюдает ?" - пісюнцю 18 років, яка там холоднокровність 🤣

Поцікався де куля яка була в голові Фаріон і чого ії поховали не виймаючи кулю.
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28.07.2024 13:50 Відповісти
Dnipro(petro)
@voiceofdnepr
Все це - нагороди, які були сьогодні вручені міністром Клименком поліцейським "за розкритя вбивства Фаріон та знешкодження злочинного угрупування". В контейнерах - наградні пістолети.

Затримання відбулось тільки вчора, вироку суду намає і на горизонті, а нагороди роздають🤮
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28.07.2024 09:08 Відповісти
Шо Вы хотели, Клоун не вылазит из прострации, действует рефлекторно на самозбереження. Думает, шо менты его спасут.
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28.07.2024 09:48 Відповісти
К = к - не пойму, шо це меня поперло вокруг плагиаторщика.
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28.07.2024 09:49 Відповісти
Терпіти не можу, як намагаються мною маніпулювати...Велика команда, кажете, оперативників...
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28.07.2024 10:14 Відповісти
Клименко про затримання підозрюваного у вбивстсві Фаріон: Є достатньо доказів, що стріляв саме він - 18-річний житель Дніпра Джерело:
МЄНТИ, НІ ХРЄНА У ВАС НА НЬОГО НЕМАЄ - навіть кулю з голови Фаріон не дістали, бо вийдуть на Зеленського, так і поховали ії з кулею в голові.
Фаріон гарно Зе клоуна відчехвостила у свому відео 2 місяці тому https://www.youtube.com/watch?v=2EKB9v6J-II

Мабуть то була отвєтка з ОПи
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28.07.2024 13:46 Відповісти
так точно у справі Шеремета. ще й хрипатий тоді крякав, який він маладєц
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29.07.2024 10:42 Відповісти
 
 