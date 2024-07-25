Клименко про затримання підозрюваного у вбивстсві Фаріон: Є достатньо доказів, що стріляв саме він - 18-річний житель Дніпра. ФОТО
Слідство має достатньо доказів, які доводять, що саме 18-річний житель Дніпра стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.
Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", - йдеться в повідомленні.
За словами Клименка, підозрюваний - 18-річний житель Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
"Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Більше інформації згодом. Допрацьовуємо", - підсумував міністр.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.
Вбивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.
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має зріст орієнтовно 185-190 см?
Цікаво тільки, це справжній вбивця, або цап -відбувайло заради рейтингу Зе?
Щось не подобається мені продовження думки..
Бузина vs. Фарион: перепалка в прямом эфире!
https://www.youtube.com/watch?v=FuXxYhgEfP4
100% на замовлення московських фсбників ,
які ненавидять українців,
нашу мову , історію та культуру🙁
18 хлопець з закацапленого днєпропєтровска, вбиває символ патріотичного львова.
"майбутнє" україни, проти олдових націоналістів.
як вам затравочка?
кацапи про таке, навіть, і не мріяли, бо невдалося спровокувати розбрат.
це, зробив прострочений зе!імбецил, при підтримці холуя зе!дегенерата мєнта клименка.
не може бути!
щоб замок вишибати ?
мбой может быть
Хто був у судах і має досвід спілкування з криміналом, той знає як поводять себе вбивці у суді.
"Хланднокровно наблюдает ?" - пісюнцю 18 років, яка там холоднокровність 🤣
Поцікався де куля яка була в голові Фаріон і чого ії поховали не виймаючи кулю.
@voiceofdnepr
Все це - нагороди, які були сьогодні вручені міністром Клименком поліцейським "за розкритя вбивства Фаріон та знешкодження злочинного угрупування". В контейнерах - наградні пістолети.
Затримання відбулось тільки вчора, вироку суду намає і на горизонті, а нагороди роздають🤮
К= к - не пойму, шо це меня поперло вокруг плагиаторщика.
МЄНТИ, НІ ХРЄНА У ВАС НА НЬОГО НЕМАЄ - навіть кулю з голови Фаріон не дістали, бо вийдуть на Зеленського, так і поховали ії з кулею в голові.
Фаріон гарно Зе клоуна відчехвостила у свому відео 2 місяці тому https://www.youtube.com/watch?v=2EKB9v6J-II
Мабуть то була отвєтка з ОПи