У Дніпрі вбили відомого місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція вже затримала підозрюваних. ФОТОрепортаж
У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві 32-річного активіста та керівника місцевої профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.
У вівторок, 23 липня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Наступного дня, 24 липня, правоохоронці встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили в лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.
Що відомо про злочин?
За даними слідства, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили активіста шістьма пострілами зі зброї.
Після цього підозрювані викинули зброю у водойму, тіло закопали в лісосмузі, а авто вбитого відігнали в заздалегідь орендований гараж.
Правоохоронці затримали двох підозрюваних - 39-річного жителя села Слобожанське та 23-річного дніпрянина.
Яке покарання загрожує підозрюваним?
Обом затриманим оголосили підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Наразі тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину.
Що відомо про Михайла Тонконогого?
Як пише "Суспільне", Михайло Тонконогий був головою профспілки автоперевізників Дніпра, активістом, волонтером, а також співорганізатором акцій з вшанування загиблих кіборгів, оборонців Донецького аеропорту.
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чому клименко не стукає копитом про подробиці?
не то, шо, про фаріон?
Хто прикопає, ти? Копалка хоч виросла? Дитинко.
Думай сам що пишеш. І думай гарно, головою а не сракою.
То твоїй логіці, якщо про людину не хто не знає, не чув, то можно її вбивати та закопати.
Перечитай своє повідомлення ще разок, тільки читай уважно.
І на майбутнє, думай що пишеш. Закопувач мля.
поки патріоти є ашать підарвів на сході?
потрібно 20-30 воїнів на вихідні відпустити щом москальня під плінтус знову сховалась на рік
теж заляканий?
На нього було скоєно кілька замахів, а коли він одного з нападників убив, відкрили справу.
Натякнули або тебе вб'ють або, якщо посмієш захищатися, посадять.
Ну він і зламався.
Тепер змушений працювати на зелень.
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І виглядає як бомжевате місто коли туди приїджаєш на автівці і це при тому що там великі фінанси крутяться. 30 років незалежності України, а міста навіть з виду залишились радянськими, можна фільми про совок знімати - серед дніпровських кварталів і не зрозуміти що на дворі 2024 рік, там ще 1970 ті.