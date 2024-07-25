У Дніпрі вбили відомого місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція вже затримала підозрюваних. ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві 32-річного активіста та керівника місцевої профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

У вівторок, 23 липня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Наступного дня, 24 липня, правоохоронці встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили в лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.

Що відомо про злочин?

За даними слідства, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили активіста шістьма пострілами зі зброї.

Після цього підозрювані викинули зброю у водойму, тіло закопали в лісосмузі, а авто вбитого відігнали в заздалегідь орендований гараж.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних - 39-річного жителя села Слобожанське та 23-річного дніпрянина.

Яке покарання загрожує підозрюваним?

Обом затриманим оголосили підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину.

Що відомо про Михайла Тонконогого?

Як пише "Суспільне", Михайло Тонконогий був головою профспілки автоперевізників Дніпра, активістом, волонтером, а також співорганізатором акцій з вшанування загиблих кіборгів, оборонців Донецького аеропорту.

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