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У Дніпрі вбили відомого місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція вже затримала підозрюваних. ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві 32-річного активіста та керівника місцевої профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

У вівторок, 23 липня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Наступного дня, 24 липня, правоохоронці встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили в лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.

Що відомо про злочин?

За даними слідства, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили активіста шістьма пострілами зі зброї.

Після цього підозрювані викинули зброю у водойму, тіло закопали в лісосмузі, а авто вбитого відігнали в заздалегідь орендований гараж.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних - 39-річного жителя села Слобожанське та 23-річного дніпрянина.

У Дніпрі вбили відомого місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція вже затримала підозрюваних

У Дніпрі вбили відомого місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція вже затримала підозрюваних

У Дніпрі вбили відомого місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція вже затримала підозрюваних

У Дніпрі вбили відомого місцевого активіста Михайла Тонконогого. Поліція вже затримала підозрюваних

Яке покарання загрожує підозрюваним?

Обом затриманим оголосили підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. 

Наразі тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину.

Що відомо про Михайла Тонконогого?

Як пише "Суспільне", Михайло Тонконогий був головою профспілки автоперевізників Дніпра, активістом, волонтером, а також співорганізатором акцій з вшанування загиблих кіборгів, оборонців Донецького аеропорту.

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Автор: 

Дніпро (3273) вбивство (3088) активіст (312)


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Топ коментарі
+12
Гундос чергове відео записує, йому ніколи.
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25.07.2024 18:50
+10
чому про це повідомляє, шось невідоме що, а не сам розслідувач зе!гундос?
чому клименко не стукає копитом про подробиці?
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25.07.2024 18:48
+10
москальня піднімає хвіст в Українській Одесі ?

поки патріоти є ашать підарвів на сході?

потрібно 20-30 воїнів на вихідні відпустити щом москальня під плінтус знову сховалась на рік
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25.07.2024 18:53
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чому про це повідомляє, шось невідоме що, а не сам розслідувач зе!гундос?
чому клименко не стукає копитом про подробиці?
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25.07.2024 18:48 Відповісти
То ввечері буде..
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25.07.2024 18:49 Відповісти
Гундос чергове відео записує, йому ніколи.
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25.07.2024 18:50 Відповісти
За які заслуги, ти про цього хлопця до сьогодні чув?
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25.07.2024 19:09 Відповісти
тобто, для зе!гундоса, і його вірного песа клименка, не хайпово?
не то, шо, про фаріон?
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25.07.2024 19:12 Відповісти
Я до цього коменту і про тебе не чув. Так що, де прикопати?
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25.07.2024 21:29 Відповісти
Бовдур, думай щоб тебе як пса не прикопали, дурню якусь пише,альоша
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25.07.2024 22:37 Відповісти
Ой ой ой, як ти мене образив, альошой назвав, і як мені далі жити тепер, аж не знаю.
Хто прикопає, ти? Копалка хоч виросла? Дитинко.
Думай сам що пишеш. І думай гарно, головою а не сракою.
То твоїй логіці, якщо про людину не хто не знає, не чув, то можно її вбивати та закопати.
Перечитай своє повідомлення ще разок, тільки читай уважно.
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25.07.2024 23:10 Відповісти
Це ти дитинка, тут твій брат по розуму, вирішив в бік Фаріон плюнути,типу чого президент не згадав про вбивство якогось місцевого волонтера,при всій повазі, а про Фаріон всі доповідають,хоч постаті трохи різні, але кому я пояснюю...
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26.07.2024 00:04 Відповісти
Ти дурна чи просто дурна? Я тебе питаю про твій комент, а не про інший. Що ти спригуєш на інших. За свій комент май сміливість відповідати. Попригун мля.
І на майбутнє, думай що пишеш. Закопувач мля.
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26.07.2024 00:18 Відповісти
Пишуть в Одесі залякали волонтерів та активістів-патріотів, просять допомоги у поліції.
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25.07.2024 18:50 Відповісти
москальня піднімає хвіст в Українській Одесі ?

поки патріоти є ашать підарвів на сході?

потрібно 20-30 воїнів на вихідні відпустити щом москальня під плінтус знову сховалась на рік
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25.07.2024 18:53 Відповісти
стерненко з одеси.
теж заляканий?
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25.07.2024 19:09 Відповісти
Так Стерненка міцно тримають за яйця кримінальною справою.
На нього було скоєно кілька замахів, а коли він одного з нападників убив, відкрили справу.
Натякнули або тебе вб'ють або, якщо посмієш захищатися, посадять.
Ну він і зламався.
Тепер змушений працювати на зелень.
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25.07.2024 19:17 Відповісти
справа вже завершилась, наскільки пам'ятаю, і виправдали.
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25.07.2024 20:04 Відповісти
В обмін на лояльність.
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25.07.2024 23:20 Відповісти
Таким довічне треба давати й потім - на примусові, розмінування. Доступ всіляких гамнесті, мчх - й зовсім заборонити.
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25.07.2024 18:51 Відповісти
Цiкаво як знайшли злочинцiв? Якщо тiло у землi, машина схована, як це можливо щось знайти?
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25.07.2024 18:52 Відповісти
Дедукція
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25.07.2024 18:54 Відповісти
Для цього потрібно вчитись 5 років , за клавіатурою воно незрозумвло це ж ясно
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25.07.2024 18:55 Відповісти
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25.07.2024 19:01 Відповісти
у ківалова?
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25.07.2024 19:02 Відповісти
Легко. Свідки, камери і так далі. Тим паче їх двоє.
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25.07.2024 18:55 Відповісти
Агентура.
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25.07.2024 19:54 Відповісти
А телефон?
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25.07.2024 21:31 Відповісти
простіше простого - близькі вбитого знали з ким він зустрічатиметься.
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29.07.2024 10:06 Відповісти
при Пороху такого безпрєдєла НЕ було! 👿

.
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25.07.2024 18:54 Відповісти
Як пише "Дніпро оперативний", за попередньою версією, вбивство Тонконогого сталося на ґрунті боргів.
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25.07.2024 19:04 Відповісти
Голова профспілки перевізників не допускав монополізації (?)
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25.07.2024 19:15 Відповісти
Шість пострілів...тварюки ...
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25.07.2024 22:04 Відповісти
Поправьте в статье: нет такого села "Слобожанське", есть смт (пгт) или по новому селище.
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26.07.2024 15:20 Відповісти
Зараз кацапи і хіхлятіна набіжить і буде розказувати що вбивці невинні
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26.07.2024 23:40 Відповісти
ДНІПРО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК) ДО РИГАЧКИ ПРОРОСІЙСЬКЕ МІСТО .....

І виглядає як бомжевате місто коли туди приїджаєш на автівці і це при тому що там великі фінанси крутяться. 30 років незалежності України, а міста навіть з виду залишились радянськими, можна фільми про совок знімати - серед дніпровських кварталів і не зрозуміти що на дворі 2024 рік, там ще 1970 ті.
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28.07.2024 14:10 Відповісти
 
 