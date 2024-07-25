Біля берегів Туреччини виявили гідроцикл з вибухівкою, який може належати Україні. ФОТО
Турецькі рятувальники виявили водний мотоцикл з вибухівкою, який може належати українським військово-морським силам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За попередніми даними, гідроцикл, який начебто належить Україні, дрейфував і досяг стамбульського узбережжя Чаталджа.
Всередині гідроцикла виявили камери, військове обладнання та вибухівку.
Гідроцикл передадуть до військово-експертного пункту для проведення кримінального розслідування.
Топ коментарі
+25 Валентин Коваль #587289
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+17 alexandr shamov
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+15 Алекс Скела
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Буй
За нім паплил какой-та
Дядя
Крічялі сбєрєґа фсє
Тьоті:
"Нєнада дядя
Нє ріскуй!"
Тонул чудак с огромным глазом
Его искали водолазы
Но даже глаза не нашли
А поруч був великий буй
І у акули апрям в хлєбальнік
Стирчав чудачій х@й
И поняла свою ошибку:
Теперь желудок хоть трамбуй -
Не проглотить ей даже рыбку!
К тому ж придется дуре той
Сидеть на якоре, тоскуя.
Ей не уйти теперь от буя,
Как будто в буе есть покой...
(с) я
Для катерів, я б взагалі ставив механічний детонатор з таймером (знаєш що на місію дано 4 години, ставиш на 5....)
українських військових у недбальстві 😡