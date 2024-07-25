Біля берегів Туреччини виявили гідроцикл з вибухівкою, який може належати Україні. ФОТО

Турецькі рятувальники виявили водний мотоцикл з вибухівкою, який може належати українським військово-морським силам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За попередніми даними, гідроцикл, який начебто належить Україні, дрейфував і досяг стамбульського узбережжя Чаталджа.

Всередині гідроцикла виявили камери, військове обладнання та вибухівку.

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Гідроцикл передадуть до військово-експертного пункту для проведення кримінального розслідування.