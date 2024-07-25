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Біля берегів Туреччини виявили гідроцикл з вибухівкою, який може належати Україні. ФОТО

Турецькі рятувальники виявили водний мотоцикл з вибухівкою, який може належати українським військово-морським силам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Морський дрон - гідроцикл виявлено біля берегів Туреччини

За попередніми даними, гідроцикл, який начебто належить Україні, дрейфував і досяг стамбульського узбережжя Чаталджа.

Морський дрон - гідроцикл виявлено біля берегів Туреччини

Всередині гідроцикла виявили камери, військове обладнання та вибухівку.

морський дрон прибило до берегів Туреччини

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морський дрон прибило до берегів Туреччини

Гідроцикл передадуть до військово-експертного пункту для проведення кримінального розслідування.

Автор: 

Туреччина (3502) морський дрон (47)


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Топ коментарі
+25
Так віддаите - загубився
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25.07.2024 21:28
+17
добре що горя не наробив
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25.07.2024 21:33
+15
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25.07.2024 21:29
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Це кацапсячи лахи, щоб обісрать Україну.
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25.07.2024 21:28 Відповісти
всі претензії до Маска, нехрін було блокувати дрони на Севастополь.
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25.07.2024 22:53 Відповісти
Так віддаите - загубився
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25.07.2024 21:28 Відповісти
Ссорвало штормом в морє

Буй

За нім паплил какой-та

Дядя

Крічялі сбєрєґа фсє

Тьоті:
"Нєнада дядя

Нє ріскуй!"
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25.07.2024 21:29 Відповісти
На волнорезе возле буя
Тонул чудак с огромным глазом
Его искали водолазы
Но даже глаза не нашли
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25.07.2024 22:07 Відповісти
І тут побачив рятувальник

А поруч був великий буй

І у акули апрям в хлєбальнік

Стирчав чудачій х@й
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25.07.2024 22:33 Відповісти
Акула проглотила буй
И поняла свою ошибку:
Теперь желудок хоть трамбуй -
Не проглотить ей даже рыбку!

К тому ж придется дуре той
Сидеть на якоре, тоскуя.
Ей не уйти теперь от буя,
Как будто в буе есть покой...
(с) я
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26.07.2024 09:53 Відповісти
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25.07.2024 21:29 Відповісти
добре що горя не наробив
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25.07.2024 21:33 Відповісти
Почалось, б......
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25.07.2024 21:39 Відповісти
Чому там немає примітивного самоліквідатора? Невже ВМС так впевнені, що він не може загубитись?
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25.07.2024 21:39 Відповісти
Я взагалі не знаю, звідки у наших така нелюбов до самоліквідаторів. Особливо мене ковбасить, коли кацапам достається якась експериментальна техніка, вони її розбирають, та роблять аналоги (так вже не раз було з безпилотними катерами і купою БПЛА). З ФПВ ситуація взагалі плачевна, кацапи збирають наши ФПВ що не здетонували, перепрограмуть і відправлять нам назад. У той час як їх ФПВ: по перше, практично всі детонують як треба (процент брака значно нижчий); а по друге, ті що не здетонували -самоліквідуються (при чому деякі при наближенні)
Для катерів, я б взагалі ставив механічний детонатор з таймером (знаєш що на місію дано 4 години, ставиш на 5....)
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28.07.2024 06:52 Відповісти
Так собі тихенько, самоліквідатора вимкнув... ІІ - це ти?
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25.07.2024 21:39 Відповісти
Ну нічого страшного , це війна що ь відмовило щось пішло не так... повернуть він ще вгатить кацапячу лоханку
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25.07.2024 21:57 Відповісти
ідроцикл передадуть до військово-експертного пункту для проведення кримінального розслідування.
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25.07.2024 23:02 Відповісти
100% це кацапський гідроцикл з вибухівкою , щоби звинуватити
українських військових у недбальстві 😡
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25.07.2024 22:00 Відповісти
На тлі останніх дій Туреччини, скоріше кацапам повернуть на вивчення...
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25.07.2024 22:05 Відповісти
Цеж не російський шахед тим паче не ракета. Це Український морський дрон! Чекайте реальних дій у відповідь зі сторони Туреччини... Нашого агента вони вже вчора віддали кацапам.
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25.07.2024 22:01 Відповісти
Найгірше буде якщо віддадуть кацапам на вивчення... Добре якщо США по лінії НАТО впишеться але схоже їм зараз не до цього...
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25.07.2024 22:04 Відповісти
Кого?!
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26.07.2024 09:55 Відповісти
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26.07.2024 16:54 Відповісти
На війні, як на війні!!
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25.07.2024 22:02 Відповісти
Загубився?
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25.07.2024 22:11 Відповісти
Вже знайшовся.)
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25.07.2024 22:19 Відповісти
У наших вроде ничего подобного нет
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25.07.2024 22:55 Відповісти
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25.07.2024 23:15 Відповісти
Да, не нужно чуть что,"Правым сектором " возгордиццо. Говорите людям правду, -це заслуга пыни. Это он подвел всю каазлабадию под такого уровня санкции. Зы... Не было бы пыни, не было б и "Правого сектора". К слову, где они шифруются. Почему рады, бо молчат: шо зебилы искусно перевели стрелку от событий вокруг И.Фарион на якобы нет форума относительно запрета на гундяевский сатанат. Почему родня убийцы , вместо чистосердечного осуждения на камеру действий своего выкидыша, тоже шифруются, наглости хватает , отключают свои телефоны.
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26.07.2024 08:37 Відповісти
The Truth Is Out There
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26.07.2024 14:46 Відповісти
А що, краще, щоб до Турції якийсь російський військовий корабель приплив?
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25.07.2024 23:28 Відповісти
Най баб Юлька туди назавжди вiдчалить.
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26.07.2024 08:38 Відповісти
турецькі тварі точно кацапам віддадуть.
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25.07.2024 23:42 Відповісти
Если потеряли, то то конечно разгильдяйство. В них не ставят маячок?
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26.07.2024 01:01 Відповісти
Испытания на дальность хода прошли успешно! 👍
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26.07.2024 13:29 Відповісти
Верните мою посылку.
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27.07.2024 10:05 Відповісти
Оце оператор психанув. І пального вистачило. Добре що горя не наробив.
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27.07.2024 21:35 Відповісти
 
 