Росіяни атакували Дніпропетровщину атрилерією та дронами-камікадзе: в Нікополі є поранені. ФОТОрепортаж

28 липня під ударами армії РФ опинились Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Сергія Лисака.

У Нікополі через артилерійський обстріл постраждали двоє людей. Бив по ньому ворог і дронами-камікадзе. Також скидав боєприпаси з БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

В районі пошкоджена інфраструктура, 13 багатоквартирних будинків і приватний. Зачепило кіоск, приміщення нотаріальної контори та адмінбудівлю. Понівечені 2 авто, газопроводи, лінії електропередач.

У Криворізькому районі росіяни атакували бе

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зпілотниками Зеленодольську громаду. Руйнування на заправці. Сталося й займання у гаражі та покинутій оселі. Вогонь надзвичайники приборкали.

Нагдаємо через ворожий артобстріл 28 липня у Нікополі Дніпропетровської області є постраждалі, серед них дві дитини - дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.







