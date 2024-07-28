Росіяни атакували Дніпропетровщину атрилерією та дронами-камікадзе: в Нікополі є поранені. ФОТОрепортаж
28 липня під ударами армії РФ опинились Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Сергія Лисака.
У Нікополі через артилерійський обстріл постраждали двоє людей. Бив по ньому ворог і дронами-камікадзе. Також скидав боєприпаси з БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.
В районі пошкоджена інфраструктура, 13 багатоквартирних будинків і приватний. Зачепило кіоск, приміщення нотаріальної контори та адмінбудівлю. Понівечені 2 авто, газопроводи, лінії електропередач.
У Криворізькому районі росіяни атакували бе
зпілотниками Зеленодольську громаду. Руйнування на заправці. Сталося й займання у гаражі та покинутій оселі. Вогонь надзвичайники приборкали.
Нагдаємо через ворожий артобстріл 28 липня у Нікополі Дніпропетровської області є постраждалі, серед них дві дитини - дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.
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