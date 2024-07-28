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Росіяни атакували Дніпропетровщину атрилерією та дронами-камікадзе: в Нікополі є поранені. ФОТОрепортаж

28 липня під ударами армії РФ опинились Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Сергія Лисака.

У Нікополі через артилерійський обстріл постраждали двоє людей. Бив по ньому ворог і дронами-камікадзе. Також скидав боєприпаси з БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

В районі пошкоджена інфраструктура, 13 багатоквартирних будинків і приватний. Зачепило кіоск, приміщення нотаріальної контори та адмінбудівлю. Понівечені 2 авто, газопроводи, лінії електропередач. 

У Криворізькому районі росіяни атакували бе

Читайте: Окупанти атакували Дніпровський і Нікопольський райони: Пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

зпілотниками Зеленодольську громаду. Руйнування на заправці. Сталося й займання у гаражі та покинутій оселі. Вогонь надзвичайники приборкали. 

Нагдаємо через ворожий артобстріл 28 липня у Нікополі Дніпропетровської області є постраждалі, серед них дві дитини - дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.

Обстріли Дніпропетровщини 28 липня
Російські війська обстріляли 2 райони Дніпропетровщини

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині

Війська РФ продовжують обстрілювати Дніпропетровську область

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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...тварюки кацапські.
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28.07.2024 19:12 Відповісти
 
 