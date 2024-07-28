Окупанти ударили з артилерії по Нікополю: серед поранених - діти. ФОТОрепортаж

Через ворожий артобстріл у Нікополі Дніпропетровської області є постраждалі, серед них дві дитини - дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями. Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за словами Лисака, у місті пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

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