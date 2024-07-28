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Окупанти ударили з артилерії по Нікополю: серед поранених - діти. ФОТОрепортаж

Через ворожий артобстріл у Нікополі Дніпропетровської області є постраждалі, серед них дві дитини - дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями. Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за словами Лисака, у місті пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дві громади Нікопольщини: є пошкодження

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190)


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Тво ПУ треба захищати УКРАЇНЦІВ, але ж воно таке..
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28.07.2024 11:39 Відповісти
..воно - ніЯке..
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28.07.2024 11:46 Відповісти
Як там шашлики і асфальт захищають Нікополь?
Проголосували по-приколу?
Тепер їжте і не обляпайтесь.
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28.07.2024 13:25 Відповісти
Нахера, ти, цю фуйню пишеш? Прилетить до твого помешкання, будеш обляпуватися по повній. Підари з кацапстану поки накривають ще всюди по Україні. Полісся, Буковина, Закарпаття, Франківщина теж наголошували на ''тих'' виборах не так. І що?
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28.07.2024 14:51 Відповісти
 
 