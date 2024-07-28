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Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: среди раненых - дети. ФОТОрепортаж

Из-за вражеского артобстрела в Никополе Днепропетровской области есть пострадавшие, среди них два ребенка - девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Такой диагноз и среди взрослых. Впрочем, есть местные также с осколочными ранениями. Двум людям помощь оказали на месте. Еще шестеро обратились в больницы", - говорится в сообщении.

В целом, по словам Лысака, в городе повреждены многоэтажки и инфраструктура. Изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.

Читайте также: Оккупанты атаковали Днепровский и Никопольский районы: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Автор: 

обстрел (27107) Никополь (1018)


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Тво ПУ треба захищати УКРАЇНЦІВ, але ж воно таке..
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28.07.2024 11:39 Ответить
..воно - ніЯке..
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28.07.2024 11:46 Ответить
Як там шашлики і асфальт захищають Нікополь?
Проголосували по-приколу?
Тепер їжте і не обляпайтесь.
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28.07.2024 13:25 Ответить
Нахера, ти, цю фуйню пишеш? Прилетить до твого помешкання, будеш обляпуватися по повній. Підари з кацапстану поки накривають ще всюди по Україні. Полісся, Буковина, Закарпаття, Франківщина теж наголошували на ''тих'' виборах не так. І що?
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28.07.2024 14:51 Ответить
 
 