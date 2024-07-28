Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: среди раненых - дети. ФОТОрепортаж
Из-за вражеского артобстрела в Никополе Днепропетровской области есть пострадавшие, среди них два ребенка - девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Такой диагноз и среди взрослых. Впрочем, есть местные также с осколочными ранениями. Двум людям помощь оказали на месте. Еще шестеро обратились в больницы", - говорится в сообщении.
В целом, по словам Лысака, в городе повреждены многоэтажки и инфраструктура. Изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.
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